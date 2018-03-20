По меньшей мере, три человека госпитализированы после стрельбы в школе штата Мериленд
Американские СМИ сообщают, что число пострадавших может значительно увеличиться. По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников. Он – также в числе госпитализированных.
Комментарии8
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tremens_delirium 20 марта 2018 | 17:12
✄ По предварительным данным, стрельбу открыл один из учеников. Он – также в числе госпитализированных. ✄
Плохо качал маятник.
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:21
Пендоссия - Дикий Край.
ruutel1___tremens1__debilium 20 марта 2018 | 17:26
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Новости Хуцпы.(20.03.2018)
Не знаю почему, но зарегистрировано сейчас целых 3 персональных Хуцпы на меня....
ДЕБИЛ из Таллина - "Delirium Tremens",
Имел в ГОСДЕПЕ свой ангажемент...
И три ХУЦПЫ ему - не весь АССОРТИМЕНТ!
Получит ЗАСРАНЕЦ ещё по ветвистым рогам...
Тухеску его я на отлуп анальный МАТРОСУ отдам...
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
nanaryfive 20 марта 2018 | 17:20
Срочно созвать сов.без. ООН. Без Кремля тут не обошлось.
chnch 20 марта 2018 | 17:24
В игнор. За беспробудную тупость.
mystar 20 марта 2018 | 17:33
nanaryfive: Без Кремля тут не обошлось
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Мало того без кремля. Каждый думающий человек должен понять что и без Путина тут тоже не обошлось. Борька Джонсон ведь сказал что любит Россию и россиян а все гадости только от кремля и Путина.
perestarok 20 марта 2018 | 17:35
" По меньшей мере, три человека госпитализированы после стрельбы в школе штата Мериленд"
Это не Путин точно. У него алиби. Путин встречался с параолимпийцами.
mystar 20 марта 2018 | 17:52
perestarok: Это не Путин точно.
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Вы уверены?
С большой долей вероятности стрелок в американской школе именно тот ребенок которого Путин целовал в животик и заразил секретным кремлевским вирусом. Хомячки как вам такая версия.)))))