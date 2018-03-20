В России началась новая волна гриппа и ОРВИ
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве рост заболеваемости связали с аномальной для весны холодной погодой.
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Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве рост заболеваемости связали с аномальной для весны холодной погодой.
Комментарии6
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tks 20 марта 2018 | 17:10
Не может быть??! Лишнехромосомный мордорашкам не страшны никакие болезни, им вообще ничего не страшно!
hodak47 20 марта 2018 | 17:13
Берегите вождя, а то,не дай бог...
platonnekafrin 20 марта 2018 | 17:32
hodak47: Во, во! Пусть он хотя бы на инаугурацию каску оденет.
igor20012 20 марта 2018 | 17:32
Жрать нечего, организм ослаб, защищаться от вирусов не может, вот и болеют все, уже который год...
mystar 20 марта 2018 | 17:37
igor20012: Жрать нечего, организм ослаб
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Бедненький, тебе кушать нечего поэтому за 0.666 работаешь? Ну отмазка так себе.))))))))
alo0000 20 марта 2018 | 17:56
А аномальное голосование связывают с эпидемией на голову. "Дети, ВЫ хозяева лагеря!", закричал товарищ Дынин.