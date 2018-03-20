Прокуратура Петрозаводска потребовала приговорить главу карельского отделения «Мемориала» к 9 годам колонии

Прокуратура Петрозаводска потребовала приговорить главу карельского отделения общества «Мемориал» к девяти годам колонии строгого режима. Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, он фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Сам он обвинения отвергает.

Руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис в интервью «Эху Москвы» сказал, что дело в отношении Юрия Дмитриева абсурдно.

Дмитриева арестовали в конце 2016 года. 13 месяцев он провел в заключении. В конце января его отпустили под подписку о невыезде.