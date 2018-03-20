Прокуратура Петрозаводска потребовала приговорить главу карельского отделения «Мемориала» к 9 годам колонии
Прокуратура Петрозаводска потребовала приговорить главу карельского отделения общества «Мемориал» к девяти годам колонии строгого режима. Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, он фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Сам он обвинения отвергает.
Руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис в интервью «Эху Москвы» сказал, что дело в отношении Юрия Дмитриева абсурдно.
Дмитриева арестовали в конце 2016 года. 13 месяцев он провел в заключении. В конце января его отпустили под подписку о невыезде.
Комментарии11
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tour 20 марта 2018 | 17:08
О как, прокуратура уже приказывает Суду?!?
Кокса из Аргентины привезли всего двенадцать чемоданов: казалось бы, даже Кремлю мало, а унюхалась вся страна!
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:16
Мемориал собрал в свои ряды всех лучших - наркодилеров и педофилов.
eternity88 20 марта 2018 | 17:22
vor_mbh_yo_xaxa: посольские кокаин контрабасят, нацлидер своими ботоксными губенками мальчиков облизывает, а ты тут про Мемориал гонишь. Попутался ты, чучело, крепко попутался,
shplint_04 20 марта 2018 | 18:03
Педофила Дмитриева - в колонию. Пусть узнает, как зэки любят таких, как он.
vladimir1967 20 марта 2018 | 17:10
Это потому что он из оппозиции. В челябинском интернате всех педагогов подозреваемых в изнасиловании детей допустили до работы. без арестов. Пусть путриоты и дальше насилуют детей.
eternity88 20 марта 2018 | 17:29
vladimir1967: ну так вертухайская идеология современных "силовиков", а по сути банальных бандитов в погонах, и покоится на такой вот системе опускания и полного подчинения. конечно, и прокурорские, и мусорня в Челябинске грудью на защиту своей "кузницы кадров" встали. А доказывать тут ватной мрази, что Дмитриев не педофил, излишне. Эти уроды и сами все прекрасно знают, кто и за что пытается пришить ему эту мерзкую статью.
velbkeirf1 20 марта 2018 | 17:13
Свободу Юрию ( Дет) Дмитриеву!! Естественно после химической кастрации
koshkairina 20 марта 2018 | 17:26
Выборы прошли, можно уже не стесняться(((
Спасибо Алексею Навальному, который активно убеждал оппозиционеров не голосовать. Если из 33% не явившихся на участки хотя бы треть сделала это под его влиянием - демократические кандидаты потеряли около 10 миллионов голосов.
ematveev 20 марта 2018 | 18:12
koshkairina:
Мантра утешения?
Выборы 2012: явка 65% (Навальный не призывал к бойкоту)
Выборы 2008: явка 69% (Навальный не призывал к бойкоту)
Выборы 2004: явка 65% (Навальный не призывал к бойкоту)
И вот в 2018 подключился Навальный и явка... осталась на том же самом уровне: 67%
Цифра красноречиво говорит о количестве сторонников Навального, внявших его призыву не ходить на выбору.
kruzalova 20 марта 2018 | 17:50
челябинских педофилов отпустили. расследования вообще не было.
oppicrus 20 марта 2018 | 17:54
Справедливое требование! Какого правозащитника ни возьми-или с криминалом связан, или по самому тюрьма плачет....