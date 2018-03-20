Разработчик «Новичка» предположил, что вещество могли спутать с паралитическим газом того же типа

Интервью с ученым Владимиром Углевым опубликовало издание The Bell.

В беседе с журналистами бывший научный сотрудник опроверг заявление российского МИДа о том, что в Советском Союзе и России не было даже исследований по разработке препарата с названием «Новичок». По словам Углева, эта программа называлась «Фолиант», а ее целью было создание советского аналога американского нервно-паралитического препарата VX. Ученый не исключил, что британская сторона могла перепутать вещество, использовавшееся при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, с газами «Зоман» и «Зарин». При этом Углев подчеркнул, что конкретный тип вещества станет понятен сразу при проведении лабораторных исследований.

Замглавы МИДа Сергей Рябков сегодня снова заявил журналистам, что никакой программы по созданию «Новичка» не существовало. Также он потребовал от Лондона объяснений в связи с ситуацией со Скрипалями.

Ранее британская сторона обвинила Россию в отравлении бывшего разведчика и его дочери. Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва объявила пообещала сделать то же в качестве ответной меры.