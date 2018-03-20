Разработчик «Новичка» предположил, что вещество могли спутать с паралитическим газом того же типа
Интервью с ученым Владимиром Углевым опубликовало издание The Bell.
В беседе с журналистами бывший научный сотрудник опроверг заявление российского МИДа о том, что в Советском Союзе и России не было даже исследований по разработке препарата с названием «Новичок». По словам Углева, эта программа называлась «Фолиант», а ее целью было создание советского аналога американского нервно-паралитического препарата VX. Ученый не исключил, что британская сторона могла перепутать вещество, использовавшееся при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, с газами «Зоман» и «Зарин». При этом Углев подчеркнул, что конкретный тип вещества станет понятен сразу при проведении лабораторных исследований.
Замглавы МИДа Сергей Рябков сегодня снова заявил журналистам, что никакой программы по созданию «Новичка» не существовало. Также он потребовал от Лондона объяснений в связи с ситуацией со Скрипалями.
Ранее британская сторона обвинила Россию в отравлении бывшего разведчика и его дочери. Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва объявила пообещала сделать то же в качестве ответной меры.
Комментарии27
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tks 20 марта 2018 | 17:07
МИД РФ - фкйкопомёт.
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:16
вещество могли спутать с паралитическим газом того же типа
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Да им какая разница какой газ и был ли он вообще, они потрясут пробиркой с мукой - это уже для них основание идти убивать. Всё это британскими спецслужбами было состряпано для одной цели, которая была ими продемонстрирована в первые же часы после отравления.
pit_heap 20 марта 2018 | 17:21
то есть Британия даже не разобралась чем и как кого отравили.
До сих пор все что мы знаем о деле Скрипалей-мы знаем из уст обвинителей, то есть самой Британии.
platonnekafrin 20 марта 2018 | 17:29
pit_heap: Не, не так. Всё, что мы про это знаем до сих пор, мы знаем из уст самих подозреваемых и их переводчиков английских газет, а так же от Маши Захаровой.
gonduras_on_kolima 20 марта 2018 | 17:37
pit_heap: // то есть Британия даже не разобралась чем и как кого отравили. //
То есть ты, клоун, даже не разобрался с простым текстом.
В котором от имени какого-то отставного совкорашистского учёного высказывается предположение, что британцы могли спутать Новичок с Зарином или Зоманом.
То есть с самыми популярными БОВ своего класса, которые были всем известны задолго до Новичка.
А ещё оказывается, что скандал с Новичком длится уже две недели, а на России только сейчас кто-то впервые заявил, что Новичка не было вообще.
Короче, официозная и медийная реакция путирастов, когда их уличают в чём-то преступном - всё та же.
Настамнет, аэтонемы, авыдокажите.
Диспетчер Карлос, лётчик Волошин, километровый Боинг.
А ты учи матчасть, ватоцефал.
metslag 20 марта 2018 | 18:09
pit_heap: То есть Британия во всем разобралась и предоставила все необходимые данные кому нужно..
Но российский МИД совсем уже одурел и стал лгать совсем позорно.
Его решили поправить и одновременно соврать более аккуратно.
А из чьих уст, любезный, ты хотел бы иметь информацию - отравитлей?
tks 20 марта 2018 | 17:22
r88w556xl4: Ага, с мУкой такой трясут мукОй ))) пассы делая рукой...
zztop1960 20 марта 2018 | 17:29
r88w556xl4: tks: ВОПРОС: Владимир Владимирович, можно уточнить? Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму, – в форме, очень похожей на российскую военную форму. Это были российские солдаты, это были российские военные?
В.ПУТИН: А Вы посмотрите на постсоветское пространство. Там полно формы, которая похожа на форму… Пойдите в магазин у нас, и вы купите там любую форму.
ВОПРОС: Но это были российские солдаты или нет?
В.ПУТИН: Это были местные силы самообороны.
rolar 20 марта 2018 | 17:40
zztop1960: Около трупа найдет пистолет производства Великобритании, Вывод виноват Лондон.
haldey 20 марта 2018 | 17:07
Если сериала про другой газ не показывали, то уже не хайли лайкли... Не пойдет, так и Россию не обвинишь... Нужен именно х/л... А это уже приговор, и суда не надо)))
danko1 20 марта 2018 | 17:08
Такую уж репутацию своими преступлениями и враньем создал Путин себе и своим органам.
Закономерно, что в любом таком преступлении не без основания Кремль подозревают.
taglit 20 марта 2018 | 17:16
danko1: ученый Углев не верит, что в Великобритании есть хроматограф? Состав "новичка" есть в открытом доступе. В чем проблема?
Или ученый Углев слабо отличает Баха от Фейербаха, зато точно понимает отличие Эдиты Пьехи от Иди ты на....?
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:19
taglit: Состав "новичка" есть в открытом доступе.
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Ну так подумай, что при чём тут вообще Россия, если состав Новичка знает каждый? Или химические лаборатории только в России есть?
gonduras_on_kolima 20 марта 2018 | 17:44
r88w556xl4: Поясняю для особо одарённых: только на России (перед тем в Совке) выполнялись одновременно два условия.
1. Эта пакость была разработана и произведена.
2. Государство достаточно закрыто от всех видов контроля, чтобы это применять.
Ну, как-то так.
taglit 20 марта 2018 | 17:57
r88w556xl4: можешь попробовать! Вил Мирзаянов объяснял, что в случае производства вне специализированной промышленной лаборатории этого газа, он просто убьет производителей!
andreyoo 20 марта 2018 | 17:36
danko1: Такую уж репутацию своими преступлениями и враньем создал Путин себе и своим органам.
Закономерно, что в любом таком преступлении не без основания Кремль подозревают.
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Один из любимейших приемчиков хомячков. Если "доказательная база" обвинений России (не важно в чем) начинает сыпаться, надо говорить, мол "сами виноваты, что у вас такая репутация, что вас сразу обвиняют...". И типа все равно нет повода не обвинить Россию.
Хотя, да, Мэй, конечно превзошла. То что можно какому-нибудь журналисту не пристало премьеру пусть и бывшей, но Империи.
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 17:08
То есть лубянские киллеры перепутали вещества и вместо "новичка" отравили Скрипаля "ви эксом"?
zik14 20 марта 2018 | 17:12
Хватит спекуляций! Тетка с лошадиной модой (мэй, кажись) и клоун из британского МИДа уже все давно рассказали. Уж они то врать не будут, да, хомки?)))
commeilfaut 20 марта 2018 | 17:22
zik14: С лошадиной мордой-это Захарова,Не путайте впредь?
jidkov 20 марта 2018 | 17:39
commeilfaut, таки и клоун -пургомёт личность известная...
mppv 20 марта 2018 | 17:14
Дак всё-таки истолчённый в порошок портрет Путина?
mystar 20 марта 2018 | 17:24
"Теперь я получил подтверждение от надежного источника FCO, что ученые из Porton Down не могут идентифицировать нервный агент как производства России, и были возмущены тем, что на них было оказано давление. Портон Даун только подпишет формулировку «типа, разработанного Россией» после довольно сложной встречи, где это было согласовано как компромиссная формулировка. Русские, как утверждается, исследовали в программе «Новичок» генерацию нервных агентов, которые могли быть получены из коммерчески доступных прекурсоров, таких как инсектициды и удобрения. Это вещество «новичок» в этом смысле. Он имеет такой тип. Так же, как я печатаю на ноутбуке типа, разработанного Соединенными Штатами, хотя он был сделан в Китае.
Для кого-то из Уайтхолла это было очевидно в течение нескольких дней. Правительство никогда не говорило, что нервный агент был создан в России или что его можно сделать только в России. Точная формулировка «типа, разработанного Россией» использовалась Терезой Май в парламенте, используемой Великобританией в Совете Безопасности ООН, которую вчера использовал Борис Джонсон на Би-би-си и, самое главное, «типа, разработанного Россией»- это точная фраза, используемая в совместном коммюнике, опубликованном Великобританией, США, Францией и Германией:
"Это использование военного сорта нервного агента типа, разработанного Россией, является первым наступательным применением нервного агента в Европе со времен Второй мировой войны."
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/03/of-a-type-developed-by-liars/
Вот и все. Это все что нужно понять в истории с "новичком". Никаких доказательств кроме риторики и игры слов. ОЗХО тоже подпишет формулировку «типа, разработанного Россией»?
ostapbey 20 марта 2018 | 17:36
mystar: и диспетчер Карлос притаранит повестку в кремль ПЕШКОМ??
Или и летчика Волошина привлечет??
Волошину терять то уже, вроде, нечего??
Даже
mystar 20 марта 2018 | 17:41
ostapbey: и диспетчер Карлос
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Ну да точно. В методичках госдепа так и сказано: "когда возразить нечего переводите диалог на другую тему или начинайте оскорблять оппонента в надежде что модератор прикроет конфликт."
mixanazarov 20 марта 2018 | 17:25
Конечно спутали с духами . Воняло от Скрипаля - вот и освежили , а у него аллергия. Да после 80% на выборах , у матросов более вопросов нет.
andre_klimov 20 марта 2018 | 17:32
СУдя по истерически забегавшим "авторам" - сковородочка накаляется уже ощутимо. Пока не было инспекторов ОСХО и обьявления о параллельной независимой экспертизе - было намного спокойнее и наглее. Ну что ж, правильное было решение - отнестись к России как к главному подозреваемому, стремящемуся помешать расследованию...
ostapbey 20 марта 2018 | 17:32
Так уже и АЛМАЗ-АНТЕЙ предоставил следствию "черный ящик" таблицы Менделеева??
Ну и для объективного наблюдения за ходом расследования и действующий МАКЕТ. В натуральный размер со статистами..
Даже..