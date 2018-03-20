Павел Дуров: Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни

Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни, — заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Комментируя в Твиттере сегодняшнее решение Верховного суда, он выразил уверенность в том, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.

Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей от переписки пользователей. После этого Роскомнадзор отправил компании Телеграм уведомление о необходимости выполнить требование ФСБ. Если за 15 дней этого сделано не будет, мессенджеру грозит блокировка.

Блогер Илья Варламов в интервью «Эху Москвы» усомнился, что Телеграм будет заблокирован. Он отметил, что это невыгодно, в том числе, властям.

Варламов напомнил, что Телеграм уже не раз собирались заблокировать, однако этого так и не произошло.