Павел Дуров: Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни
Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни, — заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Комментируя в Твиттере сегодняшнее решение Верховного суда, он выразил уверенность в том, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.
Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей от переписки пользователей. После этого Роскомнадзор отправил компании Телеграм уведомление о необходимости выполнить требование ФСБ. Если за 15 дней этого сделано не будет, мессенджеру грозит блокировка.
Блогер Илья Варламов в интервью «Эху Москвы» усомнился, что Телеграм будет заблокирован. Он отметил, что это невыгодно, в том числе, властям.
Варламов напомнил, что Телеграм уже не раз собирались заблокировать, однако этого так и не произошло.
Комментарии35
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haldey 20 марта 2018 | 17:03
Работали на террористов, работаем и будем дальше работать! Господь не зря такую фамилию определил!
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:05
Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький. А с Россией - в свободу и неприкосновенность поиграть вздумал... харёк.
her 20 марта 2018 | 17:08
Павел Дуров: Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни
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Вот Дуров защищает права народа, а путинская власть, как и гниды-"патриоты", всячески эти права нарушают.
Вот и получается - путинская власть и патриоты, выступают против народа. :-)
pavelmistery 20 марта 2018 | 17:18
vor_mbh_yo_xaxa: "Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький"
Чушь, он как раз от этого категорически отказался.
"Во время того же визита агенты встретились с одним из разработчиков Telegram и предложили ему в качестве «консультанта ФБР» за деньги передавать им информацию об устройстве мессенджера; по словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Когда он отказался, они встретились с ним еще раз и предупредили, чтобы он не рассказывал Дурову об их разговоре. "
zztop1960 20 марта 2018 | 17:22
vor_mbh_yo_xaxa: Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) начала проверку секретных банковских счетов, которые в Латвии, возможно, имеются у дочерей президента России Владимира Путина. i, Aмериканский журнал Mother Jones, в котором опубликован отрывок из книги о возможном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть секретный банковский счет в Латвии.
harry_r 20 марта 2018 | 17:24
vor_mbh_yo_xaxa: "Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький".
Зачем так мелко врать, милейший? За дурака хотите сойти?
sergeev67 20 марта 2018 | 17:26
vor_mbh_yo_xaxa: Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький.
Нет. Договорились, что будет разговор о ключах по конкретным аккаунтам в случае необходимости.
kottigr1 20 марта 2018 | 17:06
haldey: Послали нафиг ФСБшников.. Всем рты не закроешь..
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:10
kottigr1: Он всех россиян послал, ему плевать на жизни детей, женщин, стариков, потому что когда террористы подготовят теракт посредством Телеграма (а они только в нём и общаются, потому что Дуров свято бережёт их покой), вина в смертях неповинных людей будет и на Дурове.
kottigr1 20 марта 2018 | 17:26
r88w556xl4: Дуракам нужно закрыть и МТС, Билайн и другие сотовые компании.. Ведь террористы готовят теракты и с их помощью..
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:32
kottigr1: Любая компания предоставит доступ к личным данным любого абонента, если будет известен факт того, что он нарушает закон или готовит преступление, никакого нарушения Конституции в этом нет.
yeryoma 20 марта 2018 | 17:42
kottigr1: сотовые компании по запросу ФСБ и МВД выдают всю информацию, а вот Дуров считает неприкосновенной частную жизнь предполагаемого террориста
ac_dc 20 марта 2018 | 17:28
r88w556xl4:
Хорош бредить!
Кегебешник получит ключи и тут же переписку махмуда с магометом обнаружит. Типо:
- Брат , тротил-мортил я сныкал у дяди ибрагима на даче в Обалдуеве.
Они такие ж дурные, как и кгбшники
yeryoma 20 марта 2018 | 17:40
ac_dc: ну, если ты так представляешь разработку предполагаемого участника террористической группы, то я сочувствую
ac_dc 20 марта 2018 | 17:54
yeryoma:
Я представляю, то разработку террориста начинают не по фоткам в Инстаграмме . Это территория дармоедов из отдела "Э"
nic55 20 марта 2018 | 18:10
yeryoma:
Захват террористов, что показывают в ТВ, вообще кино дешевое. Серьёзные пацаны растяжки на окна и двери ставят. Терять-то нечего. А ФСБшники берут клоунов, как детсадовских малышей. Так что кино, для пропаганды...
ac_dc 20 марта 2018 | 17:34
r88w556xl4:
Эти джемсбонды мильярды получили на борьбу с террористами. Что они на них сделали?
всю страну рамками утыкали и миллион ментов на зарплате возл е них поставили.
И что? поймали хоть одного?
nic55 20 марта 2018 | 18:07
r88w556xl4:
Да террористы обычные сотовые используют. Кодовые слова никто не отменял. Так что мимо кассы.
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:06
Ку-ку, Дуров, нет никакой неприкосновенности частной жизни, когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления, учи российские законы.
her 20 марта 2018 | 17:10
r88w556xl4: Ку-ку, Дуров, нет никакой неприкосновенности частной жизни, когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления, учи российские законы.
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Гыыы, завтра путитнсие силовики к тебе в кровать залезут, посмотреть как ты там удовлетворяешь свою женушку. Ты там законы нарушаешь в кровати с женушкой. :-) И не посмеешь ты вякнуть против. Путинские"патриоты" на начальство не вякают, они терпят. А их имеют. :-)
harry_r 20 марта 2018 | 17:26
r88w556xl4: r88w556xl4: Номерной! Есть такой закон истории:
- Тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, лишается и свободы, и безопасности!
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:39
harry_r: Безграмотному хомяку неплохо выучить, что это не закон истории, а слова Бенджамина Франклина, и звучат они так: "Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности".
Но свободой в данном случае жертвует преступник или потенциальный преступник фактом своих действий, нарушающих закон. Свободу же законопослушного гражданина в данном случае никто не ограничивает.
Мало, как попугаю, цитировать слова, надо понимать, о чём они и к чему ты их процитировал.
sergeev67 20 марта 2018 | 17:29
r88w556xl4: когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления,
Если речь идет о преступлении, то пусть договариваются о конкретных аккаунтах.
Они же хотят всех чохом читать. В том числе о чем ты с любовницей говоришь в тайне от жены.
r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:44
sergeev67: Откуда ты знаешь, что тебя Дуров со своей компанией читать не будет и не сливать эти данные кому угодно, хоть ФБР, хоть Моссаду, хоть чёрту лысому? Если ключи есть, они в любом случае кому-то доступны. Или ты воображаешь Дурова ангелом небесным? Учитывая, что он творил в Питере в бытность работы ВКонтакте, эпитеты к нему можно применить только отрицательные.
pavelmistery 20 марта 2018 | 17:13
haldey: Работали на террористов, работаем и будем дальше работать! (с) Кремль
danko1 20 марта 2018 | 17:05
Для путинского преступного режима ни Конституция, ни закон не указ.
А холопы в мантиях любое желание узурпатора и без прямого приказа исполнят.
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 17:06
Когда нацдилеру сегодня доложат, что Дуров вновь отказался передать чекистам связки ключей от Телеграмма, он опять предложит запретить Интернет, являющийся (по его мнению) проектом ЦРУ.
rom1962 20 марта 2018 | 17:09
а что сломать то слабо
можем только пилить
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 17:20
БлокирУй - не блокирУй, всё равно получишь...
podwodnik 20 марта 2018 | 17:22
Интересно что нанесёт больший вред "Телегамм" - блокировка в России или информация что ключи от "Телеграмм" у российского ФСБ?
И второе - зачем "путинские" олигархи вкладывались в "Телеграмм", и достаточно серьёзно?
mppv 20 марта 2018 | 17:28
"Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни"
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Дак есть весьма веские основания считать, Дуров, что такая Ваша защита угрожает свободе и неприкосновенности частной жизни, и просто угрожает жизни, уж какие там свободы
nikruchev 20 марта 2018 | 17:37
Кадыров опять пальчиком погрозит, и не закроют
volkov_25 20 марта 2018 | 17:38
если он передаст ключи ФСБ на следующий день он будет нищим.
amrigo 20 марта 2018 | 17:44
Паша нас спаси, Путина прогони!
sbk 20 марта 2018 | 17:57
Дуров как не в России вырос!