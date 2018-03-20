Z Архив новостей новости
5 35 6 2868
Эксклюзив Эха 17:00, 20 марта 2018

Павел Дуров: Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни

Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни, — заявил основатель мессенджера Павел Дуров. Комментируя в Твиттере сегодняшнее решение Верховного суда, он выразил уверенность в том, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.

Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ. Мессенджер требовал признать незаконным приказ спецслужбы о передаче ключей от переписки пользователей. После этого Роскомнадзор отправил компании Телеграм уведомление о необходимости выполнить требование ФСБ. Если за 15 дней этого сделано не будет, мессенджеру грозит блокировка.
Блогер Илья Варламов в интервью «Эху Москвы» усомнился, что Телеграм будет заблокирован. Он отметил, что это невыгодно, в том числе, властям.

Варламов напомнил, что Телеграм уже не раз собирались заблокировать, однако этого так и не произошло.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

haldey 20 марта 2018 | 17:03

Работали на террористов, работаем и будем дальше работать! Господь не зря такую фамилию определил!

vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 17:05

Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький. А с Россией - в свободу и неприкосновенность поиграть вздумал... харёк.

her 20 марта 2018 | 17:08

Павел Дуров: Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни
-------------
Вот Дуров защищает права народа, а путинская власть, как и гниды-"патриоты", всячески эти права нарушают.
Вот и получается - путинская власть и патриоты, выступают против народа. :-)

pavelmistery 20 марта 2018 | 17:18

vor_mbh_yo_xaxa: "Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький"

Чушь, он как раз от этого категорически отказался.

"Во время того же визита агенты встретились с одним из разработчиков Telegram и предложили ему в качестве «консультанта ФБР» за деньги передавать им информацию об устройстве мессенджера; по словам Дурова, речь шла о десятках тысяч долларов. Когда он отказался, они встретились с ним еще раз и предупредили, чтобы он не рассказывал Дурову об их разговоре. "

zztop1960 20 марта 2018 | 17:22

vor_mbh_yo_xaxa: Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) начала проверку секретных банковских счетов, которые в Латвии, возможно, имеются у дочерей президента России Владимира Путина. i, Aмериканский журнал Mother Jones, в котором опубликован отрывок из книги о возможном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, написал, что у дочери президента России Владимира Путина есть секретный банковский счет в Латвии.

harry_r 20 марта 2018 | 17:24

vor_mbh_yo_xaxa: "Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький".

Зачем так мелко врать, милейший? За дурака хотите сойти?

sergeev67 20 марта 2018 | 17:26

vor_mbh_yo_xaxa: Однако, пендосам Дурилка ключи передал, как миленький.

Нет. Договорились, что будет разговор о ключах по конкретным аккаунтам в случае необходимости.

kottigr1 20 марта 2018 | 17:06

haldey: Послали нафиг ФСБшников.. Всем рты не закроешь..

r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:10

kottigr1: Он всех россиян послал, ему плевать на жизни детей, женщин, стариков, потому что когда террористы подготовят теракт посредством Телеграма (а они только в нём и общаются, потому что Дуров свято бережёт их покой), вина в смертях неповинных людей будет и на Дурове.

kottigr1 20 марта 2018 | 17:26

r88w556xl4: Дуракам нужно закрыть и МТС, Билайн и другие сотовые компании.. Ведь террористы готовят теракты и с их помощью..

r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:32

kottigr1: Любая компания предоставит доступ к личным данным любого абонента, если будет известен факт того, что он нарушает закон или готовит преступление, никакого нарушения Конституции в этом нет.

yeryoma 20 марта 2018 | 17:42

kottigr1: сотовые компании по запросу ФСБ и МВД выдают всю информацию, а вот Дуров считает неприкосновенной частную жизнь предполагаемого террориста

ac_dc 20 марта 2018 | 17:28

r88w556xl4:
Хорош бредить!
Кегебешник получит ключи и тут же переписку махмуда с магометом обнаружит. Типо:
- Брат , тротил-мортил я сныкал у дяди ибрагима на даче в Обалдуеве.
Они такие ж дурные, как и кгбшники

yeryoma 20 марта 2018 | 17:40

ac_dc: ну, если ты так представляешь разработку предполагаемого участника террористической группы, то я сочувствую

ac_dc 20 марта 2018 | 17:54

yeryoma:
Я представляю, то разработку террориста начинают не по фоткам в Инстаграмме . Это территория дармоедов из отдела "Э"

nic55 20 марта 2018 | 18:10

yeryoma:
Захват террористов, что показывают в ТВ, вообще кино дешевое. Серьёзные пацаны растяжки на окна и двери ставят. Терять-то нечего. А ФСБшники берут клоунов, как детсадовских малышей. Так что кино, для пропаганды...

ac_dc 20 марта 2018 | 17:34

r88w556xl4:
Эти джемсбонды мильярды получили на борьбу с террористами. Что они на них сделали?
всю страну рамками утыкали и миллион ментов на зарплате возл е них поставили.
И что? поймали хоть одного?

nic55 20 марта 2018 | 18:07

r88w556xl4:
Да террористы обычные сотовые используют. Кодовые слова никто не отменял. Так что мимо кассы.

r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:06

Ку-ку, Дуров, нет никакой неприкосновенности частной жизни, когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления, учи российские законы.

her 20 марта 2018 | 17:10

r88w556xl4: Ку-ку, Дуров, нет никакой неприкосновенности частной жизни, когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления, учи российские законы.
-------------
Гыыы, завтра путитнсие силовики к тебе в кровать залезут, посмотреть как ты там удовлетворяешь свою женушку. Ты там законы нарушаешь в кровати с женушкой. :-) И не посмеешь ты вякнуть против. Путинские"патриоты" на начальство не вякают, они терпят. А их имеют. :-)

harry_r 20 марта 2018 | 17:26

r88w556xl4: r88w556xl4: Номерной! Есть такой закон истории:
- Тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, лишается и свободы, и безопасности!

r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:39

harry_r: Безграмотному хомяку неплохо выучить, что это не закон истории, а слова Бенджамина Франклина, и звучат они так: "Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности".
Но свободой в данном случае жертвует преступник или потенциальный преступник фактом своих действий, нарушающих закон. Свободу же законопослушного гражданина в данном случае никто не ограничивает.
Мало, как попугаю, цитировать слова, надо понимать, о чём они и к чему ты их процитировал.

sergeev67 20 марта 2018 | 17:29

r88w556xl4: когда речь идёт о преступлении или о факте готовящегося преступления,

Если речь идет о преступлении, то пусть договариваются о конкретных аккаунтах.
Они же хотят всех чохом читать. В том числе о чем ты с любовницей говоришь в тайне от жены.

r88w556xl4 20 марта 2018 | 17:44

sergeev67: Откуда ты знаешь, что тебя Дуров со своей компанией читать не будет и не сливать эти данные кому угодно, хоть ФБР, хоть Моссаду, хоть чёрту лысому? Если ключи есть, они в любом случае кому-то доступны. Или ты воображаешь Дурова ангелом небесным? Учитывая, что он творил в Питере в бытность работы ВКонтакте, эпитеты к нему можно применить только отрицательные.

pavelmistery 20 марта 2018 | 17:13

haldey: Работали на террористов, работаем и будем дальше работать! (с) Кремль

danko1 20 марта 2018 | 17:05

Для путинского преступного режима ни Конституция, ни закон не указ.
А холопы в мантиях любое желание узурпатора и без прямого приказа исполнят.

mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 17:06


Когда нацдилеру сегодня доложат, что Дуров вновь отказался передать чекистам связки ключей от Телеграмма, он опять предложит запретить Интернет, являющийся (по его мнению) проектом ЦРУ.

rom1962 20 марта 2018 | 17:09

а что сломать то слабо
можем только пилить

vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 17:20

БлокирУй - не блокирУй, всё равно получишь...

podwodnik 20 марта 2018 | 17:22

Интересно что нанесёт больший вред "Телегамм" - блокировка в России или информация что ключи от "Телеграмм" у российского ФСБ?
И второе - зачем "путинские" олигархи вкладывались в "Телеграмм", и достаточно серьёзно?

mppv 20 марта 2018 | 17:28

"Телеграм будет защищать свободу и неприкосновенность частной жизни"
====
Дак есть весьма веские основания считать, Дуров, что такая Ваша защита угрожает свободе и неприкосновенности частной жизни, и просто угрожает жизни, уж какие там свободы

nikruchev 20 марта 2018 | 17:37

Кадыров опять пальчиком погрозит, и не закроют

volkov_25 20 марта 2018 | 17:38

если он передаст ключи ФСБ на следующий день он будет нищим.

amrigo 20 марта 2018 | 17:44

Паша нас спаси, Путина прогони!

sbk 20 марта 2018 | 17:57

Дуров как не в России вырос!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5293 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 345 6 6480 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 244 6 25054 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 222 6 12774 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7597 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 97 6 6607 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6311 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15416 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11521 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 144 6 12349 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5634 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8425 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21488 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16038 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14224 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5711 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 10 6 41374
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 230 6 162247 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 121 6 12631 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 309914 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 188049 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6804052
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357950

Сегодня в эфире