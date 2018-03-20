Рамзан Кадыров не видит угрозы свободе слова и демократии в возможной блокировке Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров не видит угрозы свободе слова и демократии в России в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram из-за отказа передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с «пакетом Яровой». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

«Для того чтобы бороться с терроризмом, по мнению Рамзана Ахматовича, необходимо и нужно использовать любые дозволенные законом средства. И в этом никаких поводов для того, чтобы говорить, что это давление на свободу слова, демократию и так далее, он не видит», — сказал пресс-секретарь.

По словам А.Каримова, Р.Кадыров считает, что руководство мессенджера должно выполнить решение Верховного суда, ранее сегодня признавшего законным требования ФСБ.

«Рамзан Ахматович считает, что руководство Telegram должно выполнить решение Верховного суда РФ, так как это высшая судебная инстанция, и решение, вступившее в силу, должно быть выполнено. В этом нет никаких сомнений. В то же время Рамзан Ахматович остается активным пользователем Telegram», — заключил он.