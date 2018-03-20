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Эксклюзив Эха 16:50, 20 марта 2018

Рамзан Кадыров не видит угрозы свободе слова и демократии в возможной блокировке Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров не видит угрозы свободе слова и демократии в России в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram из-за отказа передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с «пакетом Яровой». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов.

«Для того чтобы бороться с терроризмом, по мнению Рамзана Ахматовича, необходимо и нужно использовать любые дозволенные законом средства. И в этом никаких поводов для того, чтобы говорить, что это давление на свободу слова, демократию и так далее, он не видит», — сказал пресс-секретарь.

По словам А.Каримова, Р.Кадыров считает, что руководство мессенджера должно выполнить решение Верховного суда, ранее сегодня признавшего законным требования ФСБ.

«Рамзан Ахматович считает, что руководство Telegram должно выполнить решение Верховного суда РФ, так как это высшая судебная инстанция, и решение, вступившее в силу, должно быть выполнено. В этом нет никаких сомнений. В то же время Рамзан Ахматович остается активным пользователем Telegram», — заключил он.

Комментарии

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trans 20 марта 2018 | 16:55

Ну наконец-то главный специалист по свободе слова в России высказался...

pavel_liberal Павел Кузнецов 20 марта 2018 | 16:56

Этот средневековый султан, не увидит угрозы свободе и демократии, даже когда все население будет ровными рядами, стоять на коленях, боясь под страхом расстрела, открыть рот и пошевелиться без спроса.

tarxan 20 марта 2018 | 17:40

pavel_liberal:
Вы что, Вы что? Никакой Кадыров не султан. Он просто Абрек.

pmasel 20 марта 2018 | 17:49

Ему пообещали добавки в кормушку положить.

tks 20 марта 2018 | 16:57

Ну, раз коль Р.А.К. так считает, значит, так оно и есть. Не будет же он Руслана Гиремеева выдавать.

danyila 20 марта 2018 | 16:58

Слабак! Признает демократию и свободу слова!

compare 20 марта 2018 | 16:58

можно было обойтись без этого, издевательского по-сути, замечания...

agronom 20 марта 2018 | 17:01

Теперь я спокоен за свободу слова в России

(комментарий скрыт)

oppicrus 20 марта 2018 | 17:03

А этого никто не видит! Нет там никакой угрозы, кроме угрозы безопасности россиян!

commeilfaut 20 марта 2018 | 17:15

А какая нам разница, что он видит и что не видит? Пусть на вотчине глаголит.

protvik 20 марта 2018 | 17:48

Рамзан Кадыров не видит угрозы свободе слова и демократии в возможной блокировке Telegram
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ФСБ насколько я помню помогли отжать у Павла VK, теперь планирует отобрать компанию, требуя ключи от ПО и обещает заблокировать TELEGRAM, если не получат их. Нельзя это сделать не отключив интернет. Отключение же добьет и без того лежащую на боку экономику и финансовую систему СТРАНЫ. Правильно поступит Дуров, если откажет тем самым сохранит свой бизнес, не допустит проникновения в частную жизнь подписчиков, соблюдая их свободу слова и наглядно продемонстрировав, что все блокировки легко при желании обходятся.

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