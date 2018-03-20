В «Мемориале» считают необоснованным требование прокуратуры посадить Дмитриева на 9 лет

МОСКВА. 20 марта. В «Мемориале» считают необоснованным требование прокуратуры осудить на 9 лет колонии строгого режима обвиняемого в педофилии историка Юрия Дмитриева, руководителя отделения правозащитного общества в Карелии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал руководитель программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.

«Мы уверены, что это повод для общественной солидарности, для протеста, потому что это политическое решение.

Невиновность его (Дмитриева – прим. ЭМ) очевидна. И если будет вынесен обвинительный приговор в соответствии с запросом прокуратуры, это, конечно, будет неправосудный политически мотивированный приговор», — отметил он.

С.Давидис напомнил, что несколько независимых экспертиз не выявили признаков порнографии в снимках приемной дочери обвиняемого. На основании выводов экспертов Петрозаводский суд отказался продлевать историку меру пресечения в виде ареста.

«Государство, вроде уступив немного, то есть отпустив его под общественным давлением, российским и международным, под подписку о невыезде, приобщив к делу результаты независимых экспертиз, которые доказывают его невиновность, тем не менее, стремится не выпускать из своих когтей, однажды вцепившись в жертву», — добавил правозащитник.