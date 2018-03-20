В «Мемориале» считают необоснованным требование прокуратуры посадить Дмитриева на 9 лет
МОСКВА. 20 марта. В «Мемориале» считают необоснованным требование прокуратуры осудить на 9 лет колонии строгого режима обвиняемого в педофилии историка Юрия Дмитриева, руководителя отделения правозащитного общества в Карелии. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал руководитель программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.
«Мы уверены, что это повод для общественной солидарности, для протеста, потому что это политическое решение.
Невиновность его (Дмитриева – прим. ЭМ) очевидна. И если будет вынесен обвинительный приговор в соответствии с запросом прокуратуры, это, конечно, будет неправосудный политически мотивированный приговор», — отметил он.
С.Давидис напомнил, что несколько независимых экспертиз не выявили признаков порнографии в снимках приемной дочери обвиняемого. На основании выводов экспертов Петрозаводский суд отказался продлевать историку меру пресечения в виде ареста.
«Государство, вроде уступив немного, то есть отпустив его под общественным давлением, российским и международным, под подписку о невыезде, приобщив к делу результаты независимых экспертиз, которые доказывают его невиновность, тем не менее, стремится не выпускать из своих когтей, однажды вцепившись в жертву», — добавил правозащитник.
Комментарии7
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nikitin43 20 марта 2018 | 16:40
слишком много фсб в этом гавне .
krysodav2 20 марта 2018 | 16:44
Подлецы
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 16:46
Естественно он не виноват: - он всего лишь фотографировал писю обнаженной девочки и онанировал на фото! А они кровавые кремляди нечего не понимают в онанизме! Свободу онанистам, свободу онанисту Дмитриеву!
pavel_liberal Павел Кузнецов 20 марта 2018 | 16:52
Посадить мафиозную структуру садистов-воспитателей детского дома, сдававших детей в пользование педофилам, где неопровержимых улик - выше крыши, эти твари не хотят, так как это, бросит тень на всю государственную систему.
А высосать из пальца дело на "неудобного" активиста, расследующего преступления репрессивной машины, без всякого события преступления, и посадить - так это всегда пожалуйста!
Надеюсь, наступит время, и все причастные, ответят сполна.
komandarm_68 20 марта 2018 | 16:56
pavel_liberal: да, всего лишь неудобный "активист", раздевающий ребёнка )
pavel_liberal Павел Кузнецов 20 марта 2018 | 17:15
komandarm_68: почитайте в Интернете материалы дела. Эти фотографии, он делал для отчета врачам, так как девочка наблюдалась в связи с болезнью.
komandarm_68 20 марта 2018 | 17:54
pavel_liberal: на улице? ))