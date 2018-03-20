В американском штате Мериленд произошла стрельба в школе

По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали, — сообщает телеканал Фокс Ньюс со ссылкой на местную полицию. Территория школы оцеплена. Обстоятельства пока неизвестны. По данным Эй-би-си, в службу спасения незадолго до происшествия поступил звонок о том, что вооруженный ученик в школе угрожает открыть стрельбу.