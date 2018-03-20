Ространснадзор предписал всем отечественным авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Ан-148
Решение принято после внеплановой проверки перевозчика «Саратовские авиалинии». В середине февраля самолет Ан-148 этой компании, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился вскоре после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек. Все они погибли.
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