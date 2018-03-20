В Екатеринбурге собираются отменить прямые выборы мэра

Так утверждают источники газеты КоммерсантЪ. По их данным, соответствующий законопроект будет внесен в Заксобрание Свердловской области в ближайшие несколько дней. Кроме того, будет внесена инициатива о новой системе формирования Думы Екатеринбурга, предусматривающей снижение количества депутатов, избираемых по партийным спискам. Выборы главы города и городских депутатов должны пройти в Екатеринбурге в этом году. Сейчас пост мэра занимает Евгений Ройзман.