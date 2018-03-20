Олега Навального, отбывающего наказание по делу о мошенничестве, снова перевели в штрафной изолятор

Об этом сообщает его брат Алексей Навальный, ссылаясь на адвоката. Он уточнил, что поводом для перевода в ШИЗО стал тот факт, что заключенный сидел за столом после отбоя.

Накануне телеведущая и политик Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и потребовала их освобождения. В этом перечне было, в том числе и имя Олега Навального.