Олега Навального, отбывающего наказание по делу о мошенничестве, снова перевели в штрафной изолятор
Об этом сообщает его брат Алексей Навальный, ссылаясь на адвоката. Он уточнил, что поводом для перевода в ШИЗО стал тот факт, что заключенный сидел за столом после отбоя.
Накануне телеведущая и политик Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину список людей, которых считает политзаключенными и потребовала их освобождения. В этом перечне было, в том числе и имя Олега Навального.
Комментарии2
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aleks50 Алексей Клубников 20 марта 2018 | 16:33
Стана тухлых вертухаев.
vata_putya 20 марта 2018 | 16:37
тварюги, на родственниках отрываются.
Одноклассник служил охранником в тюрьме. через месяц после выхода на пенсию сожгли машину - не удивлен