Павел Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей
Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей. Об этом он написал в Твиттере, комментируя решение Верховного суда. Дуров считает, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.
Сегодня Верховный суд признал законным приказ ФСБ, согласно которому мессенджер должен передать спецслужбе ключи для расшифровки сообщений пользователей. Теперь мессенджеру грозит блокировка.
Комментарии3
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fikus74 20 марта 2018 | 16:34
Павел - респек!!! а чекистам сдохнуть страшной смертью
nicar 20 марта 2018 | 16:37
Ни хрена у чекистов не получится!!!!
traviliberalovgazamiudushlivami 20 марта 2018 | 16:37
Пиндосам он коды отдал, а нам типа демократия, ага щас, прикрывай лавочку и вали.