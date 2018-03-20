Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров намерен продолжать отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни пользователей. Об этом он написал в Твиттере, комментируя решение Верховного суда. Дуров считает, что угрозы заблокировать Телеграм не принесут результата.

Сегодня Верховный суд признал законным приказ ФСБ, согласно которому мессенджер должен передать спецслужбе ключи для расшифровки сообщений пользователей. Теперь мессенджеру грозит блокировка.