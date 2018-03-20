Полеты всех самолетов Ан-148 в России должны быть приостановлены. Ространснадзор принял такое решение после авиакатастрофы в Подмосковье.

Предписание разослано всем авиакомпаниям, в которых эксплуатируются такие лайнеры, сообщил глава федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин. Также, по его словам, приостанавливаются полеты всех самолетов «Саратовских авиалиний». Этому предшествовала проверка перевозчика. Она выявила замечания к персоналу и производителю. Решение о дальнейшей судьбе компании будет принято после того, как летные составы пройдут тестирование, отметил руководитель Ространснадзор.

В свою очередь, в Росавиации сообщили, что по итогам проверки «Саратовских авиалиний» ведомство ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Это означает, что до этого срока авиакомпания должна устранить выявленные замечания.

По данным Росавиации, до катастрофы в парке «Саратовских авиалиний» было шесть Ан-148. Всего в России эксплуатируются около 30 таких самолетов. Они есть, в том числе у Минобороны, МЧС, компании «Ангара» и специального летного отряда «Россия».

Напомним, пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедова. Погиб 71 человек.