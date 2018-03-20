Стрельба произошла сегодня в школе в американском штате Мэриленд, — об этом сообщает NВC, по данным которого есть много пострадавших. По данным Фокс-Ньюз, как минимум, один человек погиб.

Территория школы блокирована полицией. Ситуация находится под контролем. Более детальных данных о происшествии пока не поступало.