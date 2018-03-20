Стрельба произошла сегодня в школе в американском штате Мэриленд
Стрельба произошла сегодня в школе в американском штате Мэриленд, — об этом сообщает NВC, по данным которого есть много пострадавших. По данным Фокс-Ньюз, как минимум, один человек погиб.
Территория школы блокирована полицией. Ситуация находится под контролем. Более детальных данных о происшествии пока не поступало.
Комментарии6
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tttyyy 20 марта 2018 | 16:10
Светоч дерьмократии, не то что мы ордынцы.
zilbershtein__ 20 марта 2018 | 16:32
tttyyy:
\\ Светоч дерьмократии, не то что мы ордынцы.
Не то что мы сколенновстанный скрепостан:
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если мало - сам гугли. у нищих слуг нет.
olegleon 20 марта 2018 | 16:11
"очередная стрельба произошла ...." далее по тексту
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 16:15
Российский след ещё не обнаружили? А то все демократические страны готовы поддержать. Необходимо консолидироваться со странами НАТО и ввести дополнительные санкции в отношение агрессора-террориста России.
sveklotron_7 20 марта 2018 | 16:18
ФИгня...будни
mystar 20 марта 2018 | 16:34
Как там Макревич говорил "добрые улыбчивые" американцы?
Продолжают с добрыми улыбками уничтожать свое население. Он же сейчас вроде как там на гастролях. Не поймает пулю случайно?