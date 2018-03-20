«Мемориал»: Дело против Юрия Дмитриева абсурдно, невиновность главы карельского отделения общества «Мемориал» очевидна
Такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Он подчеркнул, что преследование Дмитриева – это повод для общественной солидарности и протеста.
Комментарии6
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zilbershtein__ 20 марта 2018 | 16:18
\\ это повод для общественной солидарности и протеста
Пока у вас строящийся гулаг не станет поводом взяться за вилы - нихрена не изменится.
В любой игре на кон ставятся одинаковые ставки.
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 16:20
Отчёт об проделанной работе по опеке несовершеннолетней девочки гражданин Дмитриев представлял в форме её фотографий в обнаженном виде. А что для наших демократов-либералов это является нормой. Отсюда следует, что все эховцы должны встать стеной в защиту истинного демократа!!
yuriyp 20 марта 2018 | 16:22
Не знаю, как там с педофилией, но то, что на "Мемориал" власть давно зубы точит, это факт.
morshoff 20 марта 2018 | 16:29
Ну а что ещё ждать от иностранного агента " Мемориал " ?
buzukin938 20 марта 2018 | 16:30
В суд, сукины дети! В суд! Ну а потом, как всем понятно - на Колыму, Вилюй и Чукотку.
Мемориал - НКО, действующее в интересах наших потивников. Пощекотать этих деятелей повнимательней, с детектором лжи и демонстрацие видеоряда пыточных приспособлений - и ведь расколются, сучата! А там уж и доказательства появятся - шо мы, англичайники какие, обвинять облыжно у россиян и моды нет. Ну а если виноваты... Ох, мля, не завидую я им - в зиндан мерзавцев, а потом на каторгу! По местам боевой славы дедушек-троцкистов и местечковых комиссаров в кожанах с наганами за пазухой :)
supalov 20 марта 2018 | 16:35
Невиновность имярека настолько же очевидна, насколько очевидна виновность некого г-на Вайнштейна. Правда, тут есть вещ. доки, а там пока - только ОБС и банкротство. Но всё равно!