Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности...

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, которое предписало в течение 15 дней с момента получения уведомления выполнить требование Федеральной службы безопасности.

Речь идет о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ по этому поводу.