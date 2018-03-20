Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности
Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, которое предписало в течение 15 дней с момента получения уведомления выполнить требование Федеральной службы безопасности.
Речь идет о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ по этому поводу.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostanovka 20 марта 2018 | 16:04
Ха-ха-ха!!
А где у человека органы безопасности??
patrik03 20 марта 2018 | 16:08
Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности...
Давно надо было закрыть этот Телеграм на терретории России, и сажать на два года всех, у кого на телефоне будет закачен этот мессенжер.
her 20 марта 2018 | 16:11
Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности
----------------
Эти т.н. путинские органы безопасности, в начале 2000-х уже слили на компьютерные рынки базы ЖКХ, базы паспортов, базы телефонов, базы автомобилей. Нет веры этим силовикам, они такие же жулики как путинская власть. :-)
tks 20 марта 2018 | 16:14
patrik03: Патя, 03 набери ))) субя по изрыгаемым тобой текстам, ты либо дебил, либо сексот. Либо одно из двух )))
captaingeorge 20 марта 2018 | 16:33
patrik03: И сажать на кол! А блохеров, обзывающихся иноземными никами сечь прилюдно на площадях, дабы мерзостные клички не коверкали наш великодержавный и могучий...
tks 20 марта 2018 | 16:05
Главное ведомство в Мордорашке это гэбятина. Все остальные - либо на подсосе, либо в обслуге, либо в отсосе.
x_signal 20 марта 2018 | 16:14
Всё, выборы прошли - и понеслась. То ли ещё будет, 6 лет впереди...
yuriyp 20 марта 2018 | 16:19
Без паники! Скоро запустят "Чебурашку" и сможем напрямую с ФСБ переписываться...
poluputing 20 марта 2018 | 16:21
4-ый срок, говорите? Пошла жара
svirepyi_gary 20 марта 2018 | 16:24
Что у нас за органы безопасности, которые ни хрена не могут вскрыть телеграмы???!!!
Тов. Берия лично вскрыл коды секретной гитлеровской машинки Энигма и мы потом немцев и в хвост и в гриву.
mak_attack 20 марта 2018 | 16:25
Это только для пользователей на территории РФ?!
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 16:28
А вы докажите, что "Роскомнадзор уведомил!"
grigorcar 20 марта 2018 | 16:33
а ростелеком должен предоставлять распечатки прослушки телефонных разговоров?
bono11 20 марта 2018 | 16:33
Выборы прошли - наступили будни !!!!!