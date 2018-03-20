Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года
На базовой метеостанции температура поднялась до 4,3 выше нуля.
Между тем, исторический рекорд для 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднималась до 16,8 градусов тепла.
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На базовой метеостанции температура поднялась до 4,3 выше нуля.
Между тем, исторический рекорд для 20 марта был установлен в 1990 году, когда температура поднималась до 16,8 градусов тепла.
Комментарии6
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olegleon 20 марта 2018 | 15:41
пришла весна, за ней и лето
спасибо партии за это
ukov 20 марта 2018 | 15:53
olegleon:
Природа встречает нового президента Солнцем!
olegleon 20 марта 2018 | 16:01
ukov: узнав результаты выборов, природа начала расцветать!
don_ballon 20 марта 2018 | 15:50
Да это метеорологи надышали на резервуар термометра. В России разгар зимы и морозов, в 1990 начиналась весна...
В апереле начнутся дожди и весна постепенно перейдёт в осень...
captainobvious 20 марта 2018 | 16:08
don_ballon: и такая погода вас ждёт ближайшие 6 лет )))
aluksejsilver 20 марта 2018 | 16:30
don_ballon: Девяностые, самые омерзительные годы в послевоенный период для страны. Весна была только у комсомольцев, типа Ходорковского, который по его словам воспринимал тогда Россию как поле для охоты. А либералы, со своей долбаной свободой, о которой они и сейчас без устали тявкают, действовали только лишь в интересах социального класса, т.е. крупной буржуазии. А это значит, что «идеалы всеобщей свободы» для них вовсе не на первом месте, и они всегда с радостью пожертвуют этими идеалами ради своих капиталов. А люди, которые действуют в интересах небольшой кучки, явно не в интересах большинства, не могут быть защитниками свободы по определению. Им ближе работорговцы и угнетатели. Поскольку, как и последние, они «лучше знают», что нужно для большинства. Надеюсь президент после переизбрания выкорчует из властных структур остатки либеральной мрази.