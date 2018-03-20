Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах АН-148

Это решение было принято после внеплановой проверке авиакомпании Саратовские авиалинии. Самой авиакомпании предписано приостановить полеты всех своих воздушных судов.

Напомним, самолет АН-148 Саратовских авиалиний, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.