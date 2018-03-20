Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах АН-148
Это решение было принято после внеплановой проверке авиакомпании Саратовские авиалинии. Самой авиакомпании предписано приостановить полеты всех своих воздушных судов.
Напомним, самолет АН-148 Саратовских авиалиний, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля, через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.
Комментарии4
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zilbershtein__ 20 марта 2018 | 15:39
\\ после внеплановой проверке
На плановые был бюджет взяточный заложен. А тут внеплан. Вах.
nestormihnenko 20 марта 2018 | 15:53
Даже санкции Украины оказались эффективны.
nata_roo 20 марта 2018 | 16:02
Ждем комментарий Алеши! Он же живо интересуется авиацией...
andy66 20 марта 2018 | 16:05
а также на всех аппаратах тяжелее воздуха