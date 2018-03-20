Z Архив новостей новости
5 6 6 1419
15:31, 20 марта 2018

Юристы Телеграм заявляют, что обжалуют сегодняшнее решение Верховного суда России

Напомним, суд признал законным приказ ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Он отметил, что пока решение суда нельзя считать вступившим в силу.

Впрочем, Роскомнадзор уже заявил, что направил администрации мессенджера предупреждение о том, что если в  15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд и мессенджер будет заблокирован на территории России.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sensei54 20 марта 2018 | 15:44

Как говорил Андрон Кончаловский где-то в середине 90-х на питерском «Пятом колесе» - по смыслу - «Валите ребята отсюда, пока не поздно. Как не верти, один черт скоро будет здесь СССР».

l7kozlov 20 марта 2018 | 16:04

ну если чисто по деньгам, то отавать ключи - убыток больше, чем упереться и, пусть даже, "потерять" российских пользователей.

andrang2 20 марта 2018 | 15:46

"если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд"
И тут три буквы, и там три буквы, вот и пошлет их по телеграмме на три буквы

timwlad67 20 марта 2018 | 15:56

Юристы Телеграм заявляют, что обжалуют сегодняшнее решение Верховного суда России.Впрочем, Роскомнадзор уже заявил, что направил администрации мессенджера предупреждение о том, что если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд и мессенджер будет заблокирован на территории России.
----------------
Ну вообще то все социальные сети уличены в том,что торгуют всеми своими данными на теневом рынке .
Так как правоохранительные органы это помеха социальным сетям ,так как они не платят за базы данных.
Так что социальные сети просто вынуждены сотрудничать с силовыми структурами уже будучи официальными информаторами на службе у правоохранительных органах или у них арестуют технику.Она то не виртуальная,техника материальная.
Ну это же старая американская конкурентная борьба со времён когда отдают под суд за неуплату налогов где сроки сравни с теми которые дают за убийства.
Так сложилась американская судебная система сделок.Все сливают друг друга и всё решает у кого больше денег.
К тати,так же происходит и с биржевыми спекуляциями и с ценами на энергоносителями.
Так, что господа правоохранители,вы имеете дело с сильной мафиозной системой которые сотрудничают за деньги.
Блювать хочется от этого запада,которые якобы моралисты и только тычут других в мелких прегрешениях чтобы прикрыть свою продажность во всём.
Так что господа либералы,не играйте с огнём,или всё за деньги или Моисей начнёт учить морали.

oldmen56 20 марта 2018 | 15:57

Дык, вроде это технически невозможно.

fak73 20 марта 2018 | 15:58

Все только начинается. АО МММ!!! (реклама 90-х годов)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5293 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 345 6 6480 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 244 6 25054 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 222 6 12774 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7597 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 97 6 6607 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6311 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15416 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11521 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 144 6 12349 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5634 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8425 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21488 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16038 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14224 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5711 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 10 6 41374
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 230 6 162247 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 121 6 12631 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 309914 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 188049 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6804052
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357950

Сегодня в эфире