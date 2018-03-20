Юристы Телеграм заявляют, что обжалуют сегодняшнее решение Верховного суда России
Напомним, суд признал законным приказ ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Он отметил, что пока решение суда нельзя считать вступившим в силу.
Впрочем, Роскомнадзор уже заявил, что направил администрации мессенджера предупреждение о том, что если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд и мессенджер будет заблокирован на территории России.
Комментарии6
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sensei54 20 марта 2018 | 15:44
Как говорил Андрон Кончаловский где-то в середине 90-х на питерском «Пятом колесе» - по смыслу - «Валите ребята отсюда, пока не поздно. Как не верти, один черт скоро будет здесь СССР».
l7kozlov 20 марта 2018 | 16:04
ну если чисто по деньгам, то отавать ключи - убыток больше, чем упереться и, пусть даже, "потерять" российских пользователей.
andrang2 20 марта 2018 | 15:46
"если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд"
И тут три буквы, и там три буквы, вот и пошлет их по телеграмме на три буквы
timwlad67 20 марта 2018 | 15:56
Юристы Телеграм заявляют, что обжалуют сегодняшнее решение Верховного суда России.Впрочем, Роскомнадзор уже заявил, что направил администрации мессенджера предупреждение о том, что если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд и мессенджер будет заблокирован на территории России.
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Ну вообще то все социальные сети уличены в том,что торгуют всеми своими данными на теневом рынке .
Так как правоохранительные органы это помеха социальным сетям ,так как они не платят за базы данных.
Так что социальные сети просто вынуждены сотрудничать с силовыми структурами уже будучи официальными информаторами на службе у правоохранительных органах или у них арестуют технику.Она то не виртуальная,техника материальная.
Ну это же старая американская конкурентная борьба со времён когда отдают под суд за неуплату налогов где сроки сравни с теми которые дают за убийства.
Так сложилась американская судебная система сделок.Все сливают друг друга и всё решает у кого больше денег.
К тати,так же происходит и с биржевыми спекуляциями и с ценами на энергоносителями.
Так, что господа правоохранители,вы имеете дело с сильной мафиозной системой которые сотрудничают за деньги.
Блювать хочется от этого запада,которые якобы моралисты и только тычут других в мелких прегрешениях чтобы прикрыть свою продажность во всём.
Так что господа либералы,не играйте с огнём,или всё за деньги или Моисей начнёт учить морали.
oldmen56 20 марта 2018 | 15:57
Дык, вроде это технически невозможно.
fak73 20 марта 2018 | 15:58
Все только начинается. АО МММ!!! (реклама 90-х годов)