Юристы Телеграм заявляют, что обжалуют сегодняшнее решение Верховного суда России

Напомним, суд признал законным приказ ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Он отметил, что пока решение суда нельзя считать вступившим в силу.

Впрочем, Роскомнадзор уже заявил, что направил администрации мессенджера предупреждение о том, что если в 15-дневный срок Телеграм не подчинится требованиям ФСБ, то ведомство подаст иск в суд и мессенджер будет заблокирован на территории России.