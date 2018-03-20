Еще один разработчик нервнопаралитических отравляющих веществ заявляет, что у Скрипаля практически нет шансов выжить
Еще один разработчик нервнопаралитических отравляющих веществ под условным названием «Новичок» заявляет, что у Сергея Скрипаля и его дочери практически нет шансов выжить. В интервью изданию «The Bell» он сказал, что почти стопроцентно можно утверждать, что как только бывшего офицера ГРУ и его дочь отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут.
Он также заявил, что Леонид Ринк, чье интервью сегодня опубликовало агентство РИА Новости, подключился к разработке данных веществ уже в самом конце.
Комментарии57
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olegleon 20 марта 2018 | 15:36
это если британцы ничего не напутали и смогли хорошо повторить советскую разработку
kfynf 20 марта 2018 | 15:41
Так надо отключать, чего палату занимать. электричество тратить....
olegleon 20 марта 2018 | 15:46
kfynf: а вдруг понадобятся британцам его показания? сразу оживёт
compare 20 марта 2018 | 16:25
kfynf: и что,успокоился,ляпнув мерзость? ничего,по "закону равновесия дел",тебе зачтется,уродец knynf....
sveklotron_7 20 марта 2018 | 16:35
compare: Так Вы из отдела равновесия Вселенной? У нас к Вам накопилось много претензий...
mazeno 20 марта 2018 | 15:41
olegleon:
какая такая советская?
нет и не было -машка захарова, мид рф..
ostapbey 20 марта 2018 | 15:46
olegleon: вообще то кремлевские мечтатели много бы отслюнявили бабла, за то, чтобы получить сведения о состоянии здоровья скрипалей..
Ведь не только Штирлица "вело" гестапо с абвером до Плейшнера по следу парашюта. И краткому курсу ВКПБ..
Могли и про отравителей Скрипалей снять КИНО!! Сценарий то еще при Литвиненке написали..И на похоронах родственников тех же Скрипалей..Даже..
olegleon 20 марта 2018 | 15:59
ostapbey: вообще то работа разведки в этом и состоит, чтобы вовремя отправлять в Москву такие сведения. это раньше идейных вербовали, а сейчас и заплатить можно за ценные сведения. например, за анализ ОВ, который провели в британской лаборатории и после чего власти Британии перестали говорить "произведённый в России", а стали "разработанный в России"
ostapbey 20 марта 2018 | 16:04
olegleon: хреновая разведка у путинской России..Скольких работников разведки при нем замочили???
У кого бабла не хватает?? Или у кого рецепт "новичка" фальсифицирован??
Даже..
ostapbey 20 марта 2018 | 16:12
Получается что у путина и разведка на уровне клубной самодеятельности?? И про экономику России на уровне кассы клуба тоже..
Даже..
olegleon 20 марта 2018 | 16:16
ostapbey: а ты думаешь служба безопасности её величества, т.е. МИ5, спит?
ostapbey 20 марта 2018 | 16:30
olegleon: и спит.. но БДИТ!! На молоке дружбы обжегшись..
Теперь уже дует и за новичок.
Даже
porvana_v_klochya 20 марта 2018 | 15:56
Эхо, а какая хоть фамилия то у этого "разработчика"? Уж не Борис ли Джонсон случаем? Или, как обычно пишет в таких случаях CNN - " как нам сообщили высокопоставленные источники в Белом доме, пожелавшие остаться неизвестными"?
sekretniy_fizik 20 марта 2018 | 16:12
porvana_v_klochya: Интересно также, откуда этот "разработчик" знает, что Скрипали подключены к системам жизнеобеспечения? Ведь насколько я помню, в прессе вообще не было никаких сообщений на эту тему. Ни в каком они медучреждении, ни в каком они состоянии. Единственное, что сообщалось, так это что им антидот ввести успели. Ну прямо как по заказу оказался под рукой. То, что Скрипали отравлены "Новичком", британские спецы установили лишь через несколько дней после отравления. Но вот антидот от "Новичка" ввели в день отравления. ????? Ни у кого никакой вывод из этого не напрашивается?
ostapbey 20 марта 2018 | 16:22
sekretniy_fizik: напрашивается...
Что чай с полонием теперь уже не новичок в мутной воде кремлевских водолазов.
АНТИДОТ это то средство, под которое ты и язык приготовил пробу снимать??
hunterhead 20 марта 2018 | 16:36
olegleon: "это если британцы ничего не напутали и смогли хорошо повторить советскую разработку"
Еще один эксперд по кличке olegleon...
max3446 20 марта 2018 | 15:39
«Это реальная жопа»: Киевский пропагандист признал, что украинской экономике грозит крах
Один из наиболее активных пропагандистов нынешнего киевского режима Кирилл Сазонов вынужден был признать, что в ближайшее время украинской экономике грозит крах. Виной тому, по его мнению, отток работоспособного населения в Европу.
«Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы.
Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить — это большая головная боль для государства и предпринимателей.
Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.
Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут — уже кризис. Уедет половина — рухнет государство.
ostapbey 20 марта 2018 | 15:41
max3446: Чтобы хорошо вести дела, нужно только всех удовлетворить. А для того, чтобы всех удовлетворить, нужно всех очаровать, а для того, чтобы всех очаровать, нужно - не то чтобы лгать, а так объясняться, чтобы никто ничего не понимал,а всякий бы облизывался.
(Михаил Салтыков-Щедрин.)
barmental123 20 марта 2018 | 15:44
max3446:
Поменяй слова Украина на Россия - смысл не изменится.
Не говоря уже о том, что этой информации не место здесь. но что с тебя взять, урода поганого.
А вот за что рашисты убили невиновную дочку Скрипаля, гражданку России?
Народ - скот.
polba 20 марта 2018 | 15:57
barmental123:
Если поменять слова, то смысл просто потеряется. Гастарбайтеры массово едут В РОССИЮ. В том числе с Украины.... да и остальные от хохлов не отстают, например из вашего Азербайджана в Россию ЕЖЕГОДНО сбегает около 120 000 человек.
ostapbey 20 марта 2018 | 16:24
polba: С Украины?? крымсюки и лугандонцы?? Дошло и до тебя??
Так тебе же сколько веков долбят что и Крым и Даунбасс НЕ россия..
Даже..
polba 20 марта 2018 | 16:37
ostapbey: Вы снова булькнули в лужу, поскольку жители Крыма - россияне.
Народа с Донбасса очень мало, основные гастарбайтеры на стройках это западенцы (пополам с молдаванами и таджиками), водители и проститутки - Сумы, Полтава, Чернигов. На рынках торгуют - Одесса, Николаев, Запорожье.
По самым скромным подсчетам, в России на 2017 год было чуть менее ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ хохларбайтеров (2,3млн - официально).
glebbalbesov 20 марта 2018 | 16:10
barmental123: Жители Москвы были-бы ради уменьшению приезжих гастарбайтеров. Но не смотря на полную "П" если верить либерастам, они так и прутся в Россию.
kobylamay_sosetutrampa 20 марта 2018 | 16:14
barmental123: "Народ - скот"------------ А ты типа себя пастухом считаешь? Ну так вот, пастушок, пока тебя всё стадо не переёпет, с четверенек ты не встанешь. Такая у вас- "фрилансеров" карма.
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 15:47
max3446: т.н. украинцы по своему происхождению тюрки, поэтому кочуют с места на место
ostapbey 20 марта 2018 | 15:49
liberal_vulgaris: будешь теперь САМ пахать вместо украинцев. И на пару пару МАХов возьмешь..
А с лугандонцев и крымсюков такие пахари, как из хвоста сито.
Собачачьего. Даже..
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 15:51
ostapbey: а куда денутся 4 миллиона украинских зробитчан и проституток? Неужели вернутся обратно на порашкину орду :)
ostapbey 20 марта 2018 | 15:59
liberal_vulgaris: паршкину орду успешно занимают КИТАЙТЦЫ.. Смотри на ГУГЛМЭП карту Иркутской области..
Вся тайга вывезена на палочки. Одноразового питания..
Даже..
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 16:15
ostapbey: На порашкиной орде живут порашники. Которые превратили карпаты в лысые горы. См. тот же гуглмэп.
ostapbey 20 марта 2018 | 16:34
liberal_vulgaris: В КАРПАТАХ Украины курорт БУКОВЕЛЬ не хуже КУРШАВЕЛЯ..
И из твоего иркутского Буйкала , сливную канаву не китайцы сделали. А местные буряты. И понаехавший к ним сын проффесора по канализациям.. И по шапкам в сортирах.
Даже
max3446 20 марта 2018 | 15:51
liberal_vulgaris: Главное успеть границу закрыть, пусть Европа с ними мучается. Хотя она итак уже. украинцы самые ненавидимые люди в Европе после американцев и грузин
el_borz 20 марта 2018 | 15:56
max3446: Самые ненавидимые в мире, это ослы, правильно я говорю? Да, аслов?
liberal_vulgaris 20 марта 2018 | 15:58
max3446: Есть такое дело. Т.н. украинцам не надо было после майдана шляться по европейским улицам обмотавшись в жовтоблакитную простыню. Это раздражает мирных бюргеров.
ostapbey 20 марта 2018 | 16:14
liberal_vulgaris: . Т.н. украинцам не надо было после майдана шляться по европейским улицам обмотавшись в жовтоблакитную простыню.????
Фиг ты угадал ВУЛЬВУС ВУЛЬГАРИУС ШТОПАНИУС..
Украинцы жарят петуха мутанта на скатерти ПЕПСИ колы..
И ВИЛКОЙ шпигуют его(мутанта петуха) укропом..с хреном..
Даже
ostapbey 20 марта 2018 | 16:01
max3446: а если Скрипали будут на суде в ГААГЕ обвинителями??
Хрен ты границами укроешься. Как и по БОИНГУ тоже.
Даже..
captain_ 20 марта 2018 | 15:41
Одно радует, что рейтинг Путйла приближается к рейтингу Чаушеску. Ггг...
andy66 20 марта 2018 | 15:43
представления советских разработчиков БОВ конца 80-х годов о современной медицине, мягко говоря устарели )))
vpu2011 20 марта 2018 | 15:43
ещё один несуществующий разработчик никогда не производившегося вещества ничего не заявил о не имевшей место спецоперации несуществующего гос-ва.
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 15:45
Страшнее обезьяны с ядерной гранатой разве что обезьяна с химическим оружием.
polba 20 марта 2018 | 16:02
vasya_von_smetankin: Это точно. Тем более, что англосаксы неоднократно это химическое оружие применяли. В том числе в России.
captainobvious 20 марта 2018 | 15:55
в случае отравления нервнопаралитическим отравляющим веществом под условным названием «Новичок», пОциент не прожил бы и нескольких минут. Все остальные сценарии - это просто цирк для лохов.
ostapbey 20 марта 2018 | 16:08
captainobvious: а ты когда последний раз пил российскую водку НЕБОДЯЖНУЮ??
Или кокс нюхал без смеси с мукОй??
Советовал же лидер россиянам, что раз нехватает денег, то нужно заниматься БИЗНЕСОМ!! И будешь в шоколаде, не хуже Сечина!!
Даже.
captainobvious 20 марта 2018 | 16:14
ostapbey: извините, но без специальной подготовки и изнурительной тренировки уловить смысл всего того бреда, который вы сейчас излили из себя, не представляется возможным.
ostapbey 20 марта 2018 | 16:19
captainobvious: воот!!! Не для средних же умов я букву на клавише давлю..
Даже)))
vladimir_na_echo 20 марта 2018 | 16:15
ostapbey: Остап не хамил, когда не было разумных аргументов. Поменяйте аватарку )))
ostapbey 20 марта 2018 | 16:17
vladimir_na_echo: из рогатки раньше убивал.. В детстве.
Но Рогозин всю РЕЗИНУ объявил стратегическим сырьем Роскосмоса..
Приходится и так ныне..
Даже))
ostapbey 20 марта 2018 | 16:27
НОВИЧОК!! И тот бодяжный...На пальмовом масле..Даже..
dicklyu 20 марта 2018 | 16:29
captainobvious:
*
Поинтересуйтесь подробностями.
Применённое ОВ - медленно действующий яд. Очень медленно.
В зависимости от дозы :
1. С момента атаки до момента появления первых симптомов
проходит от нескольких часов до нескольких суток.
2. До момента потери человеком дееспособности
проходит от суток до нескольких недель.
3. Медленно умирать от воздействия яда человек может
в течение нескольких лет. Противоядия нет.
Антидот позволяет лишь облегчить состояние пораженного.
*
20 марта 2018 | 15:57
что ж, отличные новости!
mpbvm 20 марта 2018 | 15:58
к разработчику должно быть много вопросов - что за неэффективное вещество (БОЕВОЕ ОТРАВЛЯЮЩЕЕ) он сделал, раз не смогли умертвить даже двух гражданских без средств защиты каких-либо
peresvet73 20 марта 2018 | 15:58
Любой, кто подключен к системам жизнеобеспечения, умрёт при их отключении. В чём новость-то?!
posta2006 20 марта 2018 | 15:59
Все-таки, значит, в России/СССР разрабатывали Новичок?
shmuel63 20 марта 2018 | 16:03
Не поймешь комуи верить. Выходит, разработчики "Новичка" имеются , а г-жа Захарова заявляла "что яд под названием «Новичок» никогда не разрабатывался в СССР и РФ"
needroid 20 марта 2018 | 16:14
Если Скрипаль выживет, то уж точно даст антикремлевские показания какие нужны британским легавым - а если не выживет - тем более будут валить всё на Кремль )))
putin_itogy 20 марта 2018 | 16:21
путин сгупил перед своим переназначением. Тупо по привычке отдал приказ "замочить в сортире". И как всегда, являясь "великолепным тактиком",т.е. интриганом и провокатором, как всегда просчитался стратегически.
путин страдает оттого что он абсолютно не обладает стратегическим мышлением. Даже на уровне дворового игрока в шашки "Чапая". Рубит сразу с плеча, не думая даже на пол-хода вперёд, что будет.
Увы, это карма путина, за которую он расплачивается всю жизнь.
Такие люди как путин, по жизни не являются счастливчиками. И если бы не судьба-злодейка, в виде пьяного Ельцына, никто и никогда нге знал бы про гражданина России, путина .в.в.
gregor 20 марта 2018 | 16:30
Еще один разработчик нервнопаралитических отравляющих веществ заявляет, что у Скрипаля практически нет шансов выжить
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А Путин ,который сомравший , поклялся , чтоунасегонет .
Ему соврать ,как икру сожрать . Если уже на конституции руку держал и врал ,то остальное ....тьфу и растереть ....уже не важно .
eduard53 20 марта 2018 | 16:35
* * *
Кагэбычно, хвалёное поле чудес
Колосится в стране полудурков.
Вот ещё виртуальный создатель веществ
Небывалых пиарит микстурку,
Коей здесь не варили никто никогда, –
Министерства отравы талдычат:
Кто отведал её – не жильцы, это да,
Только мы ни при чём, кагэбычно.