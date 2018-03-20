Еще один разработчик нервнопаралитических отравляющих веществ заявляет, что у Скрипаля практически нет шансов выжить

Еще один разработчик нервнопаралитических отравляющих веществ под условным названием «Новичок» заявляет, что у Сергея Скрипаля и его дочери практически нет шансов выжить. В интервью изданию «The Bell» он сказал, что почти стопроцентно можно утверждать, что как только бывшего офицера ГРУ и его дочь отключат от систем жизнеобеспечения, они умрут.



Он также заявил, что Леонид Ринк, чье интервью сегодня опубликовало агентство РИА Новости, подключился к разработке данных веществ уже в самом конце.