Создатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов

Соцсеть обвинили в сливе персональных данных пользователей.

Акции компании упали на 8% после появления информации о том, что британская Cambridge Analytica, работавшая на Дональда Трампа, собрала личные данные свыше 50 миллионов пользователей для анализа их политических предпочтений. Сегодня также стало известно, что эта фирма пыталась влиять на ход выборов по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине, используя различные методы по дискредитации политиков. Расследование провел британский телеканал Channel 4 News. В качестве подтверждения он опубликовал скрытую запись своего журналиста, который под видом богатого клиента обсуждал с главой компании Александром Никсом и другими сотрудниками возможность повлиять на результаты выборов на Шри-Ланке. Как утверждается, во время нескольких встреч, которые проходили в отелях Лондона с ноября прошлого по январь нынешнего года, представители Cambridge Analytica предлагали скомпрометировать соперников клиента с помощью взяток или распространения порочащей информации. К примеру, о связях с подосланными к ним проститутками. Никс отметил, что этот метод отлично работает. Особенно, по его словам, хороши украинские девушки. По данным телеканала, компромат размещался на различных сайтах и в соцсетях. Зачастую, для этого использовались фейковые аккаунты.

В Facebook отрицают причастность к деятельности Cambridge Analytica. А в самой аналитической компании заверили, что не используют грязные методы, в которых их обвиняют.