Создатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6 миллиардов долларов
Соцсеть обвинили в сливе персональных данных пользователей.
Акции компании упали на 8% после появления информации о том, что британская Cambridge Analytica, работавшая на Дональда Трампа, собрала личные данные свыше 50 миллионов пользователей для анализа их политических предпочтений. Сегодня также стало известно, что эта фирма пыталась влиять на ход выборов по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине, используя различные методы по дискредитации политиков. Расследование провел британский телеканал Channel 4 News. В качестве подтверждения он опубликовал скрытую запись своего журналиста, который под видом богатого клиента обсуждал с главой компании Александром Никсом и другими сотрудниками возможность повлиять на результаты выборов на Шри-Ланке. Как утверждается, во время нескольких встреч, которые проходили в отелях Лондона с ноября прошлого по январь нынешнего года, представители Cambridge Analytica предлагали скомпрометировать соперников клиента с помощью взяток или распространения порочащей информации. К примеру, о связях с подосланными к ним проститутками. Никс отметил, что этот метод отлично работает. Особенно, по его словам, хороши украинские девушки. По данным телеканала, компромат размещался на различных сайтах и в соцсетях. Зачастую, для этого использовались фейковые аккаунты.
В Facebook отрицают причастность к деятельности Cambridge Analytica. А в самой аналитической компании заверили, что не используют грязные методы, в которых их обвиняют.
Комментарии7
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echomsk2010 20 марта 2018 | 15:16
Марк Цукерберг не потерял 6 миллиардов долларов. Акции компании упали, но это не реальные деньги. Через неделю акции поднимутся обратно. Потерял деньги это когда ты пошел в магазин, купил колбасу, она оказалась тухлая и ты выкинул ее в помойку. Или в 1998 году кое-кто потерял реальные деньги. А такие люди как Марк Цукерберг как правило деньги не теряют.
sharukin 20 марта 2018 | 16:00
выпали из кармана, когда он нагнулся, чтобы шнурки заязать
shplint_04 20 марта 2018 | 16:11
А вообще-то, плевать. Как и на дела всех других Циперовичей. Уж что-что, а они своё наверстают.
mavreh 20 марта 2018 | 15:46
Хоть одна приятная новость!
mystar 20 марта 2018 | 15:47
Ну и правда о вмешательстве России в выборы в США тоже всплывут рано или поздно. Как Америка оправдываться будет? Или просто не "заметят" как ложь о нераспространении НАТО на восток правда о которой недавно выплыла?
max3446 20 марта 2018 | 15:54
mystar: Педостанцы до сих пор не признают уже очевидный факт - их на луне не было.
captainobvious 20 марта 2018 | 15:58
обо всем этом в открытых источниках было подробнейшим образом сказано ещё в декабре 2016 года, я уже успел включить эту информацию в свои учебные курсы... не прошло и полутора лет.