Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах Ан-148
«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», — заявил глава ведомства Виктор Басаргин. Он пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании
«Саратовские авиалинии».
В Росавиации «Интерфаксу» заявили, что по итогам проверки «Саратовских авиалиний» ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.
Комментарии2
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mmm_333 20 марта 2018 | 15:26
ФСБ, МЧС, МО тоже не будет летать на них пока?
stepanovserioga 20 марта 2018 | 15:33
Ни имеити права!!! Я хачю литать на ан сто сорок восимь только!!!!!