Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах Ан-148

«Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются», — заявил глава ведомства Виктор Басаргин. Он пояснил, что решение принято после внеплановой проверки авиакомпании

«Саратовские авиалинии».



В Росавиации «Интерфаксу» заявили, что по итогам проверки «Саратовских авиалиний» ведомство ограничило сертификат эксплуатанта компании до 27 апреля.