В ряде столичных «закрытых» участков результаты президентских выборов сильно отличались от общих итогов голосования

Так, в нескольких СИЗО Владимир Путин не преодолел планку в 50%, а второе место занимали Ксения Собчак и Владимир Жириновский.

Пятьдесят процентов голосов Путину не удалось набрать ни в СИЗО Бутырка, ни в изоляторе Матросская Тишина. В последнем за действующего президента проголосовали и вовсе только 46% арестантов. При этом относительно высокий результат показала кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак: она в Бутырке заняла второе место с 15% голосов. На третьем месте там оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – его поддержали 12% избирателей. Между тем в Матросской Тишине кандидаты поменялись местами: у Жириновского – 19%, а у Собчак – 16% голосов. В то же время в психиатрической больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) Путина поддержали более 70% избирателей. На втором же месте вновь Жириновский, но набрал он только 9% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, завершивший президентскую гонку на федеральном уровне вслед за Путиным, в больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) стал третьим с 6%.

Между тем в СИЗО Лефортово, где голосовали экс-губернаторы Никита Белых, Вячеслав Гайзер и Леонид Маркелов, первое место занял Владимир Путин с 66% голосов. За ним идут Ксения Собчак и Павел Грудинин.