В ряде столичных «закрытых» участков результаты президентских выборов сильно отличались от общих итогов голосования
Так, в нескольких СИЗО Владимир Путин не преодолел планку в 50%, а второе место занимали Ксения Собчак и Владимир Жириновский.
Пятьдесят процентов голосов Путину не удалось набрать ни в СИЗО Бутырка, ни в изоляторе Матросская Тишина. В последнем за действующего президента проголосовали и вовсе только 46% арестантов. При этом относительно высокий результат показала кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак: она в Бутырке заняла второе место с 15% голосов. На третьем месте там оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – его поддержали 12% избирателей. Между тем в Матросской Тишине кандидаты поменялись местами: у Жириновского – 19%, а у Собчак – 16% голосов. В то же время в психиатрической больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) Путина поддержали более 70% избирателей. На втором же месте вновь Жириновский, но набрал он только 9% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, завершивший президентскую гонку на федеральном уровне вслед за Путиным, в больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) стал третьим с 6%.
Между тем в СИЗО Лефортово, где голосовали экс-губернаторы Никита Белых, Вячеслав Гайзер и Леонид Маркелов, первое место занял Владимир Путин с 66% голосов. За ним идут Ксения Собчак и Павел Грудинин.
Комментарии27
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konstruktor79 20 марта 2018 | 15:08
"в психиатрической больнице имени Кащенко Путина поддержали более 70% избирателей"
___
Как и в целом по стране. Совпадение? Не думаю.
alexey_x 20 марта 2018 | 15:12
konstruktor79: Вам на радость Эхо высосало эту новость. Искупайте в овациях)
progulkin 20 марта 2018 | 15:13
Мудрые японцы все давно знали. 魯国 - Роккоку, Россия, "глупый"+"страна".
gogon 20 марта 2018 | 15:47
progulkin: получается что воры и убийцы это либералы и либералы это воры и убийцы.
vikwlad 20 марта 2018 | 16:00
Ну, то, что 70% сумасшедших проголосовали за Путина, в это можно поверить. Остальные 30% наверняка нормальные люди, и их надо выпускать из больницы.
punyoshohlai 20 марта 2018 | 16:01
progulkin: 魯国
Вот зашибись-то!
vilingrad 20 марта 2018 | 15:26
alexey_x: А на кладбище все спокойненько
Ни за Путина, ни за Собчак...
pmasel 20 марта 2018 | 15:49
В Лефортово, по привычке, думают, что их посадили по ошибке, вплоть до выстрела в затылок будут славить вошьдя.
konstruktor79 20 марта 2018 | 15:32
alexey_x: "Искупайте в овациях"
___
Спасибо, что разрешили. Обязательно так и сделаю.
vlad_zay76 20 марта 2018 | 15:51
alexey_x: Да я то искупаю, портянка. Мне моей квалификации и опыта хватит, чтобы в случае чего перебраться в Европу и там безбедно и комфортно жить. А вот будешь ли ты визжать от восторга, когда твой любимый вождь сделает из страны новую Северную Корею, что тебе твоей зарплаты тролля даже на доширак хватать не будет - вот это еще большой вопрос.
serg571 20 марта 2018 | 15:17
konstruktor79: Туда тоже цифры спустили.
krylov2 20 марта 2018 | 16:16
Страна и есть "психиатрическая больница", что удивляться. konstruktor79:
sg75g 20 марта 2018 | 15:08
Ебать.. Они бы еще мнение Белых спросили..
А казаось бы вот где можно было бы накрутать какой хочешь результат. Ан нет, все честно..
vilingrad 20 марта 2018 | 15:29
sg75g: Ебать.. Они бы еще мнение Белых"
Уважаемые модераторы! Тут г-на пробивает пописывать на сайте как на стене общественного туалета! Помогите, пожалуйста, этому г-ну найти нужную стеночку:)
nik213 20 марта 2018 | 15:37
vilingrad: Вы не находите, что ава этого г-на напоминает мандавошку и это многое объясняет.
stoned_fox 20 марта 2018 | 15:50
nik213: Со своими мандавошками сравнивала?
nik213 20 марта 2018 | 16:06
stoned_fox: Ха-ха. Чего нет, того нет. Так что, путиноид штопанный, попал пальцем в небо.
gvs 20 марта 2018 | 15:11
В психиатрической больнице имени Путина Кащенко поддержали 70% пациентов )))
naturalistik 20 марта 2018 | 15:12
Такое ощущение, что все население поддержавших на выборах этого примитивного лжецарька с ядерной ракетой в ручках, на период голосования перебазировалось в психбольницу им. Кащенко, где и совершило массовое самоубийство себя, своих детей, а заодно, и нормальных окружающих граждан!
efilika 20 марта 2018 | 15:13
Психиатрическое заведение показало среднюю температуру по стране. Просто всех вместить не может
asyrj 20 марта 2018 | 15:18
Средняя температура по больнице в стране постоянная.
fedor_v_glaz 20 марта 2018 | 15:24
asyrj: нет, она в среднем по стране очень повышенная, уже в стадии горячечности.
demokratru 20 марта 2018 | 15:31
да нам на это демократически нас*ать и оппозиционно растереть. Главное, что выиграл Путин, а значит-демократия победила!
severnaj 20 марта 2018 | 15:36
Выборы надо признать сфальсифицированными и объявить несостояшимися. Точка. Путин итак нелигитимный, а коли еще и "выборы" с явными вбросами и "каруселями", то признавать его президентом ни в коем случае нельзя. Это позор какой то(С)
timwlad67 20 марта 2018 | 16:08
В ряде столичных «закрытых» участков результаты президентских выборов сильно отличались от общих итогов голосования
Так, в нескольких СИЗО Владимир Путин не преодолел планку в 50%, а второе место занимали Ксения Собчак и Владимир Жириновский.
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Ну это и понятно.
Политическая олигархия это сплошной теневой бизнес связный с криминалом.
Потому такая забота у Ксении Собчак о якобы "политических заключённых" .
Ксения Собчак принимает эстафету в теневой экономики организованной политической олигархией.
Потому господин Жириновский был так взбешен после итогов выборов.
Он проиграл в выборы проводимые в теневом секторе.
valia47 20 марта 2018 | 16:23
Был бы главврачом Кащенко, то тоже поставил бы 70%. Самая безопасная цифра.
abuvgrobu 20 марта 2018 | 16:32
Вон оно где, оказывается, избиратели-то жиро-собчачью, все по тюрьмам да по камерам томятся, уголовнички. Жаль, не всех ещё пересажать успели, вот их кандидаты-то кое-какой процентик и набрали..