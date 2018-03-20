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15:03, 20 марта 2018

В ряде столичных «закрытых» участков результаты президентских выборов сильно отличались от общих итогов голосования

Так, в нескольких СИЗО Владимир Путин не преодолел планку в 50%, а второе место занимали Ксения Собчак и Владимир Жириновский.

Пятьдесят процентов голосов Путину не удалось набрать ни в СИЗО Бутырка, ни в изоляторе Матросская Тишина. В последнем за действующего президента проголосовали и вовсе только 46% арестантов. При этом относительно высокий результат показала кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак: она в Бутырке заняла второе место с 15% голосов. На третьем месте там оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – его поддержали 12% избирателей. Между тем в Матросской Тишине кандидаты поменялись местами: у Жириновского – 19%, а у Собчак – 16% голосов. В то же время в психиатрической больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) Путина поддержали более 70% избирателей. На втором же месте вновь Жириновский, но набрал он только 9% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, завершивший президентскую гонку на федеральном уровне вслед за Путиным, в больнице имени Алексеева (бывш. имени Кащенко) стал третьим с 6%.

Между тем в СИЗО Лефортово, где голосовали экс-губернаторы Никита Белых, Вячеслав Гайзер и Леонид Маркелов, первое место занял Владимир Путин с 66% голосов. За ним идут Ксения Собчак и Павел Грудинин.

Комментарии

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konstruktor79 20 марта 2018 | 15:08

"в психиатрической больнице имени Кащенко Путина поддержали более 70% избирателей"
___
Как и в целом по стране. Совпадение? Не думаю.

alexey_x 20 марта 2018 | 15:12

konstruktor79: Вам на радость Эхо высосало эту новость. Искупайте в овациях)

progulkin 20 марта 2018 | 15:13

Мудрые японцы все давно знали. 魯国 - Роккоку, Россия, "глупый"+"страна".

gogon 20 марта 2018 | 15:47

progulkin: получается что воры и убийцы это либералы и либералы это воры и убийцы.

vikwlad 20 марта 2018 | 16:00

Ну, то, что 70% сумасшедших проголосовали за Путина, в это можно поверить. Остальные 30% наверняка нормальные люди, и их надо выпускать из больницы.

punyoshohlai 20 марта 2018 | 16:01

progulkin: 魯国
Вот зашибись-то!

vilingrad 20 марта 2018 | 15:26

alexey_x: А на кладбище все спокойненько
Ни за Путина, ни за Собчак...

pmasel 20 марта 2018 | 15:49

В Лефортово, по привычке, думают, что их посадили по ошибке, вплоть до выстрела в затылок будут славить вошьдя.

konstruktor79 20 марта 2018 | 15:32

alexey_x: "Искупайте в овациях"
___
Спасибо, что разрешили. Обязательно так и сделаю.

vlad_zay76 20 марта 2018 | 15:51

alexey_x: Да я то искупаю, портянка. Мне моей квалификации и опыта хватит, чтобы в случае чего перебраться в Европу и там безбедно и комфортно жить. А вот будешь ли ты визжать от восторга, когда твой любимый вождь сделает из страны новую Северную Корею, что тебе твоей зарплаты тролля даже на доширак хватать не будет - вот это еще большой вопрос.

serg571 20 марта 2018 | 15:17

konstruktor79: Туда тоже цифры спустили.

krylov2 20 марта 2018 | 16:16

Страна и есть "психиатрическая больница", что удивляться. konstruktor79:

sg75g 20 марта 2018 | 15:08

Ебать.. Они бы еще мнение Белых спросили..
А казаось бы вот где можно было бы накрутать какой хочешь результат. Ан нет, все честно..

vilingrad 20 марта 2018 | 15:29

sg75g: Ебать.. Они бы еще мнение Белых"
Уважаемые модераторы! Тут г-на пробивает пописывать на сайте как на стене общественного туалета! Помогите, пожалуйста, этому г-ну найти нужную стеночку:)

nik213 20 марта 2018 | 15:37

vilingrad: Вы не находите, что ава этого г-на напоминает мандавошку и это многое объясняет.

stoned_fox 20 марта 2018 | 15:50

nik213: Со своими мандавошками сравнивала?

nik213 20 марта 2018 | 16:06

stoned_fox: Ха-ха. Чего нет, того нет. Так что, путиноид штопанный, попал пальцем в небо.

gvs 20 марта 2018 | 15:11

В психиатрической больнице имени Путина Кащенко поддержали 70% пациентов )))

naturalistik 20 марта 2018 | 15:12

Такое ощущение, что все население поддержавших на выборах этого примитивного лжецарька с ядерной ракетой в ручках, на период голосования перебазировалось в психбольницу им. Кащенко, где и совершило массовое самоубийство себя, своих детей, а заодно, и нормальных окружающих граждан!

efilika 20 марта 2018 | 15:13

Психиатрическое заведение показало среднюю температуру по стране. Просто всех вместить не может

asyrj 20 марта 2018 | 15:18

Средняя температура по больнице в стране постоянная.

fedor_v_glaz 20 марта 2018 | 15:24

asyrj: нет, она в среднем по стране очень повышенная, уже в стадии горячечности.

demokratru 20 марта 2018 | 15:31

да нам на это демократически нас*ать и оппозиционно растереть. Главное, что выиграл Путин, а значит-демократия победила!

severnaj 20 марта 2018 | 15:36

Выборы надо признать сфальсифицированными и объявить несостояшимися. Точка. Путин итак нелигитимный, а коли еще и "выборы" с явными вбросами и "каруселями", то признавать его президентом ни в коем случае нельзя. Это позор какой то(С)

timwlad67 20 марта 2018 | 16:08

В ряде столичных «закрытых» участков результаты президентских выборов сильно отличались от общих итогов голосования
Так, в нескольких СИЗО Владимир Путин не преодолел планку в 50%, а второе место занимали Ксения Собчак и Владимир Жириновский.
----------------------------
Ну это и понятно.
Политическая олигархия это сплошной теневой бизнес связный с криминалом.
Потому такая забота у Ксении Собчак о якобы "политических заключённых" .
Ксения Собчак принимает эстафету в теневой экономики организованной политической олигархией.
Потому господин Жириновский был так взбешен после итогов выборов.
Он проиграл в выборы проводимые в теневом секторе.


valia47 20 марта 2018 | 16:23

Был бы главврачом Кащенко, то тоже поставил бы 70%. Самая безопасная цифра.

abuvgrobu 20 марта 2018 | 16:32

Вон оно где, оказывается, избиратели-то жиро-собчачью, все по тюрьмам да по камерам томятся, уголовнички. Жаль, не всех ещё пересажать успели, вот их кандидаты-то кое-какой процентик и набрали..

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