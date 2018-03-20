Создатель боевого химиката «Новичок» из России заявил, что отравить Сергея Скрипаля могли британцы

Между тем, официально власти утверждают, что в нашей стране это химоружие не разрабатывали.

Профессор Леонид Ринк заявил РИА, что входил в группу разработчиков «Новичка». В советское время он был начальником лаборатории. Химик отметил, что формула новейшего яда стала известной после того, как ее опубликовал уехавший на Запад Вил Мирзаянов. В институте, где создали «Новичок», Мирзаянов отвечал за противодействие иностранных разведкам. По словам Леонида Ринка, формула «Новичка» общедоступна и создать его может любая крупная компания. Мирзаянов в интервью «Би-би-си», однако, говорил что для создания химоружия нужно проводить испытания, что требует много денег, а в западных странах парламент откажется выделять средства на разработку запрещенного оружия. Стоит отметить, что Леонид Ринк фактически опроверг заявление российского МИДа о том, что ни в России, ни в СССР «Новичок» не разрабатывали. Профессор отметил, что в советское время программа называлась иначе, но в интервью он говорит именно о «Новичке».

И еще одна деталь – адвокат отравленного в середине 90-х банкира Ивана Кивелиди говорил, что неизвестный яд преступникам продал профессор Игорь Ринк, сотрудник той же лаборатории, где синтезировали «Новичок».