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15:02, 20 марта 2018

Создатель боевого химиката «Новичок» из России заявил, что отравить Сергея Скрипаля могли британцы

Между тем, официально власти утверждают, что в нашей стране это химоружие не разрабатывали.

Профессор Леонид Ринк заявил РИА, что входил в группу разработчиков «Новичка». В советское время он был начальником лаборатории. Химик отметил, что формула новейшего яда стала известной после того, как ее опубликовал уехавший на Запад Вил Мирзаянов. В институте, где создали «Новичок», Мирзаянов отвечал за противодействие иностранных разведкам. По словам Леонида Ринка, формула «Новичка» общедоступна и создать его может любая крупная компания. Мирзаянов в интервью «Би-би-си», однако, говорил что для создания химоружия нужно проводить испытания, что требует много денег, а в западных странах парламент откажется выделять средства на разработку запрещенного оружия. Стоит отметить, что Леонид Ринк фактически опроверг заявление российского МИДа о том, что ни в России, ни в СССР «Новичок» не разрабатывали. Профессор отметил, что в советское время программа называлась иначе, но в интервью он говорит именно о «Новичке».

И еще одна деталь – адвокат отравленного в середине 90-х банкира Ивана Кивелиди говорил, что неизвестный яд преступникам продал профессор Игорь Ринк, сотрудник той же лаборатории, где синтезировали «Новичок».

Комментарии

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post_v 20 марта 2018 | 15:05

"…официально заявляем, что этот яд у нас никогда не разрабатывался, а этот ученый сам его у нас украл и продал на Запад…"

dataan 20 марта 2018 | 15:21

Ну конечно же Британцы траванули. Кто всегда кричит "Держи вора"? И Британцам это было очень даже выгодно.

andygo__ru 20 марта 2018 | 16:09

dataan: "Ну конечно же Британцы траванули. Кто всегда кричит "Держи вора"? И Британцам это было очень даже выгодно." --

--- точно! Странно даже, почему до сих пор молчат диспетчер Карлос и летчик Волошин...

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gvs 20 марта 2018 | 15:09

Скоро многочисленные "создатели" "Новичка" ломанутся в Лондонский суд судиться за приоритет )))

dokolle 20 марта 2018 | 15:31

У них там что все профессора Ринки, это же кумовство. а не они случайно C2H5OH изобрели.
Выдать им Нобеля и четверть изобретенного.
А между тем, в Госдуму внесен законопроект о краудфандинге.
А ты краудфандь, краудфандь, да не закраундфандись.

haldey 20 марта 2018 | 15:10

Зачем наговаривать на Британию! Они же сказали не они, а мы, а джентельменам принято у них верить! И потом, разве когда британцы хоть кого-нибудь хоть когда-нибудь обманули, да вы что... Я вас умоляю...

minerr 20 марта 2018 | 15:16

haldey: В принципе, всё что нужно знать о Британии -
"Страны, куда никогда не вторгалась Великобритания: Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Берег Слоновой Кости (Кот д Ивуар), Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан, Ватикан."

polba 20 марта 2018 | 15:46

minerr: Вообще-то, с Белоруссией вопрос не так однозначен, ибо летом 1919г. поляки оккупировали Минск по прямому решению совета министров иностранных дел Великобритании, Франции, США и Италии от 25 июня 1919г.

dorin1987 20 марта 2018 | 15:18

_____: /Зачем наговаривать на Британию!/ - Никто и не наговаривает. Репутация режима царька РФ за последние четыре года не дает причин думать на кого-то кроме режима царька РФ.

testmeter 20 марта 2018 | 15:11

"Создатель боевого химиката «Новичок» из России" /// Захарова ведь вовсю заявляла, что никаких «Новичков» на России не разрабатывалось, нет и никогда не было

echo2011 20 марта 2018 | 15:29

testmeter: Видимо,она забыла добавить "при её жизни".

chubuk 20 марта 2018 | 15:39

testmeter: Эта дура использует разводки из 90х: ведь можно заявить, что в СССР и в России нет и не было ракет "Сатана", все это выдумки Запада...Да, есть СС-18, а "Сатаны" нет... Здесь та же картина, но беда в том. что в обвинении использовано не только название ОВ (в России другое). но и класс ОВ с характерными химическими связями (фосфорно-азотным скелетом) по словам его разработчиков.

prade 20 марта 2018 | 15:11

А диспетчер Карлос заявлял, что Боинг сбил украинский истребитель.

testmeter 20 марта 2018 | 15:31

prade: Удивительно, что и тут пока не обнаружен "украинский след". Ведь все яснее ясного: Скрипаль - украинская фамилия.
Наверняка ведь это сделали Зорян и Шкиряк под руководством Яценюка

tks 20 марта 2018 | 16:01

testmeter: ...Ага, и "визитки Яроша" повсюду разбросали )))

polba 20 марта 2018 | 16:09

tks: Самое забавное, что мем "визитка Яроша", созданный для определения "тупой фейк", на поверку оказался чистейшей правдой - визитка таки была.... что подтвердил лично Ярош.

polba 20 марта 2018 | 15:36

prade: Тот самый, что пилотировал намедни застрелившийся Волошин?

solomonster 20 марта 2018 | 15:59

polba: застрелившийся Волошин, отравившийся Скрипаль, повесившийся Березовский.
Как-то сразу всем жить расхотелось...
С чего бы?

polba 20 марта 2018 | 16:11

solomonster: Ну... британцам за брексит платить скоро. МИ-6 оптимизирует расходы, надо полагать.

zhukovazhan 20 марта 2018 | 15:13

Не стоит из-за какого-то вполне устроившего свою жизнь перебежчика ссориться с Великой Британией, и тем более ей ссориться с Великой Россией. Не каждый день россияне ходят по ресторанам и пивко попивают,

sg75g 20 марта 2018 | 15:13

Слово "Новичок" появилось на западе после отъезда туда Владимира Ильича Ленина Мирзоянова. Какие от формулы он действительно сдал новым хозяевам. Что же действительно производилось в СССР он мог \и не знать, т.к. был теоретиком, а не производственником.
А еще это слово появилось на английском ТВ за пару недель до того, как англичане отравили Скрипаля с дочкой. Чисот английское убийство

tour 20 марта 2018 | 15:19

sg75g:
Да ладно, нехорошо по примеру путинского свистка, гнать пургу...
В “совке”- его не только разрабатывали, но и вполне конкретным людям даже дали Ленинскую премию. Известны случаи, когда эта отрава была опробована на людях. Если конкретно, то в России. Причем как спецслужбами, так и “в частном порядке”. Наиболее широко получивший известность случай – убийство “на коммерческой основе” российского банкира Кивелиди и его секретарши (которая пошла следом в качестве этакого “collateral damage”) в 1995 году. В том случае как раз и использовался один из препаратов группы “Новичок”.

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ha12raz 20 марта 2018 | 15:14

Тут уж по поговорке.......чует кошка, чьё мясо сьела.

Давайте ребята , по Боингу азарта было больше.

gonduras_on_kolima 20 марта 2018 | 15:27

ha12raz: // Давайте ребята , по Боингу азарта было больше. //
Да, я помню этот ватный срач: диспетчер Карлос, лётчик Волошин на штурмовике, которому в педивикии даже потолок подняли, фотошопы от министрества нападения, километровый самолёт от Леонтьева, Бук, но украинский, #вывсёврёти, #настамнет.
Но уже установлено, что Бук был российским и приехал со своей родины.
Что до отравления Скрипаля, то следствие, в отличие от эпизода с МН-17, пока что ничего более-менее конкретного не сообщало.
Для политический заявлений и первой реакции пока что достаточно факта российского происхождения газа.
Плюс репутация - доказанный случай с Литвиненко и полтора десятка подозрительных смертей, которые сейчас расследуются параллельно с отравлением Скрипаля.
Так что, номерной, готовь тапки.

putin_itogy 20 марта 2018 | 15:16

Немцов сам себя застрелил.
Литвиненко назло путину выпил чай с Полонием.
Можно продолжать, "время покажет"..

guildenstern Роман Дубровский 20 марта 2018 | 15:16

Эхо учится делать заголовки у Комсомольской правды?

maestro_air 20 марта 2018 | 15:17

Могли британцы, но отравили почему то русские...

don_ballon 20 марта 2018 | 15:17

Дык, может и британцы (англы, скотты или валлийцы), да только где мотив? Зачем? Кому выгодно?

polba 20 марта 2018 | 15:34

don_ballon: Мотив уже заявлен - отжать у россиян размещённое в Британии "неправедно нажитое".
Так уже делали с ливийскими и иракскими миллиардами.

grizzlybear 20 марта 2018 | 15:24

Химик подозревает Британию, Британия - Россию, Россия - Швецию ...
Теперь пускай шведы ломают голову.

mavviomi 20 марта 2018 | 15:27

Скрипаль принимал учвстие в составлении знаменитого досье на Трампа и его приключения в Москве. Во многом из-за этого досье сорвалось сотрудничество Трампа и Окурка. Тут есть за что мстить...

(комментарий скрыт)

penep 20 марта 2018 | 15:28

"Во-первых, я твой чайничек не брала, во-вторых, он уже был с отбитым носиком, а в-третьих, я тебе его давно вернула!"

jamba 20 марта 2018 | 15:30

Фууу) Надо уже понять, что все ,что предлагается в качестве изначальной версии, это витки пропагандистского прикрытия, не более! Надо дождаться официального заключения международной комиссии)

jltcc 20 марта 2018 | 15:30

А так же алжирцы, сенегальцы, бирманцы и жители атолла бикини. Но - российского подданства.

agamasat 20 марта 2018 | 15:33

гражданам других государств россию можно полюбить только за её детективные сюжеты. Одна беда - скучно, ибо заранее уже знаешь, кто преступник.

ivfn 20 марта 2018 | 15:42

Сокамерник Скрипаля
Скрипалю, по словам Лапина, привозили хорошие передачи с колбасой и конфетами. «Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — вспоминает бывший чекист
В колонии Скрипаль работал в первую смену на швейном производстве, обрезая нитки, и держался обособленно. «Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник», — добавил Лапин.
Сравнивая бывшего разведчика с другими заключенными, он отметил, что большинство из них были осуждены за преступления против личности и только двое из сидевших в этой колонии, включая Скрипаля, — за государственную измену. «В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют», — подчеркнул экс-сотрудник ФСБ.

Не любят изменников нигде. Он до последнего дня работал аналитиком на американо-онглийскую разведку.
Это что за хрень такая американо-английская разведка. Здесь и то и нашим и вашим служил

marchuk 20 марта 2018 | 15:47

Зинка?

vladimirvlasov 20 марта 2018 | 15:51

Что это за химическое оружие от которого пока никто не сдох? Что за бред несут английские слабоумные чинуши?

tks 20 марта 2018 | 15:57

Ну и мразь же этот Ринк!

airjeff 20 марта 2018 | 16:01

могли британцы. троянцы. преторианцы. марсиане- запросто могли

srk2658lu 20 марта 2018 | 16:04

Захарова покажет этому профессору, где раки зимуют!

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