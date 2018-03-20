Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров: Решение суда по Telegram должно исполняться, исключения недопустимы
Telegram должен исполнять решение Верховного суда, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре
предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, заявил во вторник журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
«Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — сказал министр.
Н.Никифоров сообщил также, что администрация мессенджера не обращалась в Минкомсвязи по данному спору и никаких рабочих консультаций в ведомстве с Telegram не ведется.
После решения Верховного суда Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования, передает «Интерфакс».
Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, которое предписало в течение 15 дней с момента получения уведомления выполнить требование Федеральной службы безопасности.
Речь идет о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ по этому поводу.
Комментарии20
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apatron 20 марта 2018 | 15:07
От мертвого осла уши вы получите, а не ключи В.Путин
her 20 марта 2018 | 15:09
Telegram должен исполнять решение Верховного суда, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей
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Путинские силовики в начале 2000-х уже слили на компьютерные рынки базы ЖКХ, базы паспортов, базы телефонов, базы автомобилей. Нет веры этим силовикам, они такие же жулики как путинская власть. :-)
zilbershtein__ 20 марта 2018 | 15:41
\\ Решение суда по Telegram должно исполняться, исключения недопустимы
А нарушения Конституции - допустимы.
sergs_sergs 20 марта 2018 | 15:09
Мне кажется это только начало того будущего, которое россияне себе выбрали.
sborisych 20 марта 2018 | 15:13
sergs_sergs:
Продолжение. Продолжение и развитие...
ufaryudom 20 марта 2018 | 15:11
А вот и первые подарки благодарным россиянам.
vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 15:14
Телеграм должен быть взят!
Равно, как Почта, Вокзал и Телефон!
yur11 20 марта 2018 | 15:16
и первое -это всех на военные сборы и отключать потихоньку интернет, да и сотовую связь уже пора Газовые камеры будут чуть позже,хотя кого -то уже начали травить....
blahovdav 20 марта 2018 | 15:19
Во, как ,Михалыч! Так бы эта путлеровская свинья и остальные подсвинки исполняли решения международных судов.....
ddolly 20 марта 2018 | 15:21
Чебурнет есть чебурнет - какие исключения?
baca6u 20 марта 2018 | 15:22
У статьи 23 конституции РФ все еще есть возможность быть не нарушенной. Это недопустимо.
irinakingsize1 20 марта 2018 | 15:26
Давайте рассуждать. Если всех на военные сборы, то кто будет пользоваться этим телеграмом?Глупые девки да старые бабки? Девки пусть солдат рожают, а бабки в дальний путь собираются. Всё логично. Всё вырубить, оставить только вертушку в Кремле, шоб Вова поздравительный звонок от Трампа ждал.
amrigo 20 марта 2018 | 15:48
Бэсполэзно, VPN и ТОР никто не сможет поломать)
picar 20 марта 2018 | 15:54
amrigo: Конечно ! Пиндосы не дадут поломать ИХ ТОР и ИХ ВПН. Как же они без них шпионить за нами будут?
gvzdk 20 марта 2018 | 16:35
picar: " Как же они без них шпионить за нами будут?"
- подглядывать в замочную щель , как ты стираешь свои драные треники? Им это не нужно...
pol_55 20 марта 2018 | 16:20
amrigo: ЗнакомоПТН ПНХ,но,что уже ТОП ВПН(Владимир),уважение после выборов что ли, да влатынице.
andrang2 20 марта 2018 | 15:56
1. Решение суда не вступило в законную силу.
2. Решение суда РФ не действует за пределами РФ, а Телеграм где находится?
dpichugin 20 марта 2018 | 16:26
andrang2: ну и че, не будет у вас телеграма, свободные вы наши! кушайте -- не обляпайтесь
gostrax 20 марта 2018 | 16:01
"Дырку вам о бублика,а не Шарапова!"
ostanovka 20 марта 2018 | 16:24
Ага.
Так как мессенджер грозят заблокировать только на территории РФ, но на всей территории РФ, значит, все граждане РФ - пользователи Телеграм - террористы. Ну или кто там они - бандиты, мародеры, убийцы, и протчая и протчая.
Роскомнадзор, спасибо, что честно вслух произнесли то, что все человечество с трудом сообразило на днях.