Глава Минкомсвязи РФ  Николай Никифоров: Решение суда по  Telegram должно исполняться, исключения недопустимы

Telegram должен исполнять решение Верховного суда, признавшего во вторник законным приказ ФСБ о процедуре

предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, заявил во вторник журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.



«Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — сказал министр.

Н.Никифоров сообщил также, что администрация мессенджера не обращалась в Минкомсвязи по данному спору и никаких рабочих консультаций в ведомстве с Telegram не ведется.



После решения Верховного суда Роскомнадзор сообщил, что уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений. Надзорный орган отвел мессенджеру 15 дней на исполнение этого требования, передает «Интерфакс».

Роскомнадзор уведомил мессенджер Телеграм о необходимости предоставлять информацию органам безопасности. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства, которое предписало в течение 15 дней с момента получения уведомления выполнить требование Федеральной службы безопасности.

Речь идет о предоставлении ключей шифрования к переписке пользователей. Сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ по этому поводу.