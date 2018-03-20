В техасском гордое Шерц, на складе почтовой компании «FedEx», произошел взрыв
Одна сотрудница получила травму.
В ФБР утверждают, что инцидент связан с серией взрывов в жилых домах в городе Остин. Они унесли жизни двух человек.
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Одна сотрудница получила травму.
В ФБР утверждают, что инцидент связан с серией взрывов в жилых домах в городе Остин. Они унесли жизни двух человек.
Комментарии4
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kara 20 марта 2018 | 14:47
а все спецслужбы русских хакеров ищут, что им серия взрывов
mystar 20 марта 2018 | 14:56
kara: что им серия взрывов
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В США идет война всех против всех. Бандиты, полиция, граждане воюют друг с другом довольно успешно.
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:54
это ближневосточные повстанцы, мстят за убитых жен и детей.
невозможно смыть кровь, с рук американского агрессора.
mystar 20 марта 2018 | 15:02
komiccap_nkvd: это ближневосточные повстанцы
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Ну как вариант.)))))
Взрывы в Остине штат Техас направлены против негров и латиносов. Вероятно бывший вояка из Ирака продолжает битву за демократию.