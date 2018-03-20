Российская модель арестована в Дубае
Российская модель арестована в Дубае после того, как она выпрыгнула с 6 этажа отеля, пытаясь спастись от домогательств мужчины.
Как пишет британская газета Сан, девушка сломала позвоночник и была госпитализирована, после чего подала на мужчину в суд. Однако нападавший подал против нее встречный иск, после которого девушку заключили под стражу прямо на больничной койке.
Мужчина, идентифицированный как «богатый иностранец», был задержан в аэропорту Дубая.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 20 марта 2018 | 14:41
ну кто так новости пишет? российскую модель чего? самолёта? ракеты? так бы и написали, что это была модель девушки
a_111111 20 марта 2018 | 14:50
olegleon: резиновая?
olegleon 20 марта 2018 | 14:53
a_111111: оказалось что нет. вроде как и жалко её, но на что она надеялась на самом деле? неужели не понимала зачем её туда привезли к "богатому иностранцу"?
rom8883 20 марта 2018 | 14:53
olegleon: Российская модель самолёта выпрыгнула с окна? Да вы юморист.
ostapbey 20 марта 2018 | 14:56
olegleon: Что приходит на ум??
Слуцкий и Рыбка..
Больше некому.
(Не няш-мяш же с Николя)
Даже..
Eldar Musaev 20 марта 2018 | 14:45
Хорошо бы уточнить: чей был номер и кто оплачивал тур в Дубай?
gvs 20 марта 2018 | 14:55
"Богатый иностранец" оказался моделью депутата Слуцкого )))
lion64__2 20 марта 2018 | 15:00
от миши-2% убегала?
natayak 20 марта 2018 | 15:17
Модель типа этой Рыбки? Странно как-то стало употребляться это слово.