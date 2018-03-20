Российская модель арестована в Дубае после того, как она выпрыгнула с 6 этажа отеля, пытаясь спастись от домогательств мужчины.

Как пишет британская газета Сан, девушка сломала позвоночник и была госпитализирована, после чего подала на мужчину в суд. Однако нападавший подал против нее встречный иск, после которого девушку заключили под стражу прямо на больничной койке.

Мужчина, идентифицированный как «богатый иностранец», был задержан в аэропорту Дубая.