Три автобуса с дипломатическими номерами покинули территорию российского посольства в Лондоне
Как передает Скай-Ньз, российские дипломаты едут в аэропорт. Они были высланы после того, как Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Комментарии7
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mardian 20 марта 2018 | 14:40
Скатертью дорога!
alehan00074 20 марта 2018 | 14:44
mardian: Попутный х**й им в затылок этим наркодилерам и террористам:(((
nikitin43 20 марта 2018 | 15:01
alehan00074: попали в обширный список расейских шпиков- дипломатов , теперя только за Навальным следить.
ostapbey 20 марта 2018 | 14:41
Три?? А кокс в каком то хоть??
vezdehod 20 марта 2018 | 14:43
Тяжело покидать туманный Альбион и возвращаться к родным российским берёзкам.
gvs 20 марта 2018 | 14:52
ostapbey: Во всех трех. ))) Надеюсь, упакован хорошо. А то вместо Москвы могут улететь на Марс )))
demokrat62 20 марта 2018 | 14:58
Рыдают жены в автобусе.Впереди встречи с Родиной.