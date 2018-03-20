Во Франции взят под стражу бывший президент Николя Саркози
Он оказался в отделении полиции в рамках дела о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Сейчас , как пишут французские СМИ, идет первый допрос экс-президента Франции с момента возбуждения дела еще пять лет назад. Содержание Саркози под стражей, по этой информации, может продлиться до 48 часов.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
post_v 20 марта 2018 | 14:40
сейчас Саркози расскажет про другана Муаммара....
olegleon 20 марта 2018 | 14:57
post_v: и про друга Обаму, который помог ему избавиться от кредитора
accyapa 20 марта 2018 | 15:09
Во всём сознается падла, после того как его отмудохают Арабы в лягушачьем обезьяннике за Ливию.
ed10075 20 марта 2018 | 14:44
В этом и есть отличие европейской демократии от лже-демократии российской.
olegleon 20 марта 2018 | 14:59
ed10075: в чём? в том что чиновник может использовать вооружённые силы, чтобы убить кредитора и не возвращать деньги? Вы действительно это считаете демократией???
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:51
Саркози сильно допрашивать не будут. слишком много знает. тогда придется всех лидеров ЕС за решетку отправить
vladimirgornitsky 20 марта 2018 | 15:03
Диктаторы воруют в сотни раз больше, но тюрьма им не грозит, пока они у власти. Поэтому они держатся за власть насмерть. Сплошь и рядом - в буквальном смысле. За примерами далеко ходить не надо.