Во Франции взят под стражу бывший президент Николя Саркози

Он оказался в отделении полиции в рамках дела о финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Сейчас , как пишут французские СМИ, идет первый допрос экс-президента Франции с момента возбуждения дела еще пять лет назад. Содержание Саркози под стражей, по этой информации, может продлиться до 48 часов.