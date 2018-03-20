Граждане России ответили повышением явки на президентских выборах на инициативу Навального о бойкоте

Об этом журналистам сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. На вопрос о том, идет ли речь о бюджетниках, спикер парировал тем, что «неверно записывать в бюджетники почти 70% граждан России» и напомнил об очередях, выстроившихся для голосования за границей.

Интересно, что в своем ответе Вячеслав Володин назвал Алексея Навального по имени – обычно представители властей, в том числе и Владимир Путин, говоря о Навальном, такого упоминания избегают.