Граждане России ответили повышением явки на президентских выборах на инициативу Навального о бойкоте
Об этом журналистам сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. На вопрос о том, идет ли речь о бюджетниках, спикер парировал тем, что «неверно записывать в бюджетники почти 70% граждан России» и напомнил об очередях, выстроившихся для голосования за границей.
Интересно, что в своем ответе Вячеслав Володин назвал Алексея Навального по имени – обычно представители властей, в том числе и Владимир Путин, говоря о Навальном, такого упоминания избегают.
Комментарии41
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ha12raz 20 марта 2018 | 15:16
Это тот, у которого на 10 участках за него проголосовали 62, 5 %, тютелька в тютельку .
Этот знает, как мухлевать..