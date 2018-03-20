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14:30, 20 марта 2018

Роскомнадзор подаст судебный иск о блокировке Телеграм,если он не выполнит требование ФСБ о передаче ключей шифрования

Напомним, — сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к  ФСБ, сочтя требования Службы законными.
Юрист Телеграм заявил, что мессенджер не будет предоставлять ключи шифрования, поскольку считает своей обязанностью сохранять тайну переписки.

Комментарии

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ivar1964 20 марта 2018 | 14:41

А хватит мозгов для блокировки? Сдается, нет!

her 20 марта 2018 | 14:49

Роскомнадзор подаст судебный иск о блокировке Телеграм,если он не выполнит требование ФСБ о передаче ключей шифрования
-------------------
Путинские силовики в начале 2000-х ужке слили на компьютерные рвнки базы ЖКХ, базы паспортов, базы телефонов, базы автомобилей. Нет веры этим силовикам, они такие же жулики как путинская власть.

tour 20 марта 2018 | 14:59

her: -/...они такие же жулики как путинская власть./
Вы, разделяете - неразделимое!
Нынешняя чекистская власть, это - птеродактили, они строить даже при желании не могут, у них лишь один рефлекс - расклёвывать....

kara 20 марта 2018 | 14:45

ну и хрен с ним, с Телеграмом.

her 20 марта 2018 | 14:52

kara: ну и хрен с ним, с Телеграмом.
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Гыыы, завтра путитнсие силовики к тебе в кровать залезут, посмотреть как ты там удовлетворяешь свою женушку. И не посмеешь ты вякнуть против. Путинские"патриоты" на начальство не вякают, они терпят. А их имеют. :-)

dmitry35 20 марта 2018 | 15:02

her: Послушайте, ценитель свободы и демократии. Берите пример с ваших горячо любимых Штатов. Там, если ваши соседи пожалуются на вас, что вы обижаете домашнюю кошку, к вам приедет полиция и это закончится для вас плохо. Так что, со своей "жёнушкой" в России вы пока можете делать что угодно. Но, в Штатах, вы ответите и за кошку, и за собаку, которую вы не вовремя покормили. Цените. "her-доктор" то, что пока имеете.

kindman_a 20 марта 2018 | 15:19

dmitry35:

Здесь про Россию, чувак.
И не про кисок и собачек.

cattt 20 марта 2018 | 14:52

kara: От мертвого осла уши вам, а не Телеграм!

rom8883 20 марта 2018 | 14:57

kara: Есть же одноклассники, в контакте. Мало чтива фээсбэшникам? Что они к телеграму привязались?

michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:46

Эх, придется все-таки ставить VPN и на телефон. Власти не соображают, что путаться и мешаться под ногами они могут только до поры до времени. Пока число недовольных не превисит критический уровень

Поддержка правительства уже меньше 50% даже по опросам. Думы, принимавшей эти тупые законы 30% (а 60% против). Ох доиграются с блокировками.

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michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:53

morshoff: В этом законе нет никаких наказаний для пользователей этих сервисов. Это во первых. А во вторых закон признан неработающим. По нему не был так же наказан ни один сервис VPN. Просто потому что у властей России нет никаких мер воздействия на эти сервисы. Что было признано властями. Министра связи выступая в думе назвал путь блокировок не работающим и тупиковым. Но, тупым депутатам это разумеется до сих пор непонятно.

michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:59

morshoff: Использование VPN сервисов полностью законно для пользователей и никак не запрещается этим законом. По этому закону сами иностранные VPN сервисы обязаны блокировать для граждан России то что блокировано в России, но они в большинстве своем разумеется забили блокировать. А те парочка что не забили - просто лишились пользователей из России.

sborisych 20 марта 2018 | 15:01

morshoff:
Законник, а чё с этим делать, проясни- "Требования закона не распространяются на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на случаи использования анонимайзеров и сервисов VPN при условии, что круг пользователей заранее определен их владельцами и использование таких ПО осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего их использование, например в банковской деятельности."?

nata_roo 20 марта 2018 | 14:53

Очень вовремя Кремль начинает кампанию по обелению чекистского Телеграма. Инетерсно, будет ли какое-то развитие этого кремлевского проекта кроме просто слива информации из АП и мониторинга якобы "анонимных" аккаунтов?

dpichugin 20 марта 2018 | 15:10

nata_roo: гаршечек не вари

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sborisych 20 марта 2018 | 15:09

kanym:
Положили и тогда, когда увеличили сроки- до шести лет, и тогда, когда извратили "но не более двух сроков подряд", и теперь угрожают- типа, "я не буду менять конституцию, пока.."..

Sergio Tn 20 марта 2018 | 14:55

Не берусь предсказывать, что и как там будет в россии по окончании данного 6-летнего цикла, однако, если Павел Батькович ради забавы над вечно путающимися у него под ногами "силовиками" захочет поучаствовать в следующих выборах... Определенно приеду и проголосую. )))

kp6ic 20 марта 2018 | 14:55

побежали закручивать после выборов. на у чо, толпа ревет от восторга, почему бы и нет.

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michael_golubchik 20 марта 2018 | 15:02

demokratru: Так это не вам решать. Если мне будет нужен, я преспокойно обойду блокировку, даже если заблокируют. И все остальные кому нужно будет обойдут.

ex_ex 20 марта 2018 | 15:01

Выше ФСБ в России нет инстанции. Только лично Путин. Судиться с ними - несерьезно. Дуров это прекрасно понимает, но, как теперь уже представитель цивилизованного мира, он должен соблюсти все формальности.

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rom8883 20 марта 2018 | 15:07

В Телеграме не хотят чтобы их акции тоже рухнули на 6 миллиардов.

vebis 20 марта 2018 | 15:11

Юрист Телеграм заявил, что мессенджер не будет предоставлять ключи шифрования, поскольку считает своей обязанностью сохранять тайну переписки.
---
На самом деле, Телеграм великолепно троллит пуйло и его ФСБ - до этих недоумков до сих пор не дошло, что на сводном рынке Запада нет государственных центров регистрации ключей шифрования. Совсем. Там всё устроено совсем иначе - там интернет-сообщество "самоорганизуется" отлично без всяких спецслужб. Хоть задохнись от собственной злобности, но вам, мразям-чекистам ФСБ, никто не передаст шифры. Тем более, что те шифры вовсе не хранятся на северах самого Телеграм. Вам, чекистам, надо учится; но вы уверены - всего можно добиться грубой силой (тут не поможешь: горбатого исправит только могила).

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