Роскомнадзор подаст судебный иск о блокировке Телеграм,если он не выполнит требование ФСБ о передаче ключей шифрования

Напомним, — сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ, сочтя требования Службы законными.

Юрист Телеграм заявил, что мессенджер не будет предоставлять ключи шифрования, поскольку считает своей обязанностью сохранять тайну переписки.