Правительство Исландии обсуждает возможность бойкота чемпионата мира-2018 в России

При этом, по словам министра иностранных дел северной страны Тордарсона, решение о бойкоте турнира чиновниками пока не принято.

Правительство Исландии готово бойкотировать чемпионат мира по футболу России. Решение может быть принято в знак солидарности с Великобританией из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



Как сообщает местный телеканал Ruv со ссылкой на министра иностранных дел страны Тордарсона. -" Мы самая маленькая по населению страна, которая сыграет на мундиале. Нам важно воспользоваться этой возможностью, чтобы показать Исландию в лучшем свете", — заявил министр.

Чиновник подчеркнул, что решение о бойкоте на правительственном уровне еще не принято. И добавил, что возможный демарш может коснуться только официальных делегаций, но не распространится на исландских футболистов.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство Соединенного Королевства рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира в качестве одной из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением на территории Великобритании Сергея Скрипаля.

В то же время Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на днях, что Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России