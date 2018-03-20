Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования переписки пользователей

Если руководство мессенджера не выполнит это требование, приложение будет заблокировано в России.

Чиновники Роскомнадзора направили в адрес компании Telegram Messenger Limited уведомление, в котором потребовали исполнить обязанности «организатора распространения информации». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В конце прошлого года суд уже оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ, и требование Роскомнадзора открывает путь к процедуре блокировки Telegram. После истечения 15-дневного срока ведомство может обратиться в суд для решения этого вопроса.

Ранее сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ, в котором мессенджер просил отменить штраф за отказ передать силовикам ключи для расшифровки сообщений. Представитель ФСБ заявила в суде, что спецслужба имела право на запрос данных.

Требования ФСБ были неправомерными, сказал на заседании адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев.

Представители Telegram уже заявили, что будут обжаловать решение Верховного суда.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что не собирается выполнять требования ФСБ и предоставлять спецслужбе ключи шифрования переписки.