Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования переписки пользователей
Если руководство мессенджера не выполнит это требование, приложение будет заблокировано в России.
Чиновники Роскомнадзора направили в адрес компании Telegram Messenger Limited уведомление, в котором потребовали исполнить обязанности «организатора распространения информации». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В конце прошлого года суд уже оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования ФСБ, и требование Роскомнадзора открывает путь к процедуре блокировки Telegram. После истечения 15-дневного срока ведомство может обратиться в суд для решения этого вопроса.
Ранее сегодня Верховный суд отклонил иск Телеграм к ФСБ, в котором мессенджер просил отменить штраф за отказ передать силовикам ключи для расшифровки сообщений. Представитель ФСБ заявила в суде, что спецслужба имела право на запрос данных.
Требования ФСБ были неправомерными, сказал на заседании адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев.
Представители Telegram уже заявили, что будут обжаловать решение Верховного суда.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что не собирается выполнять требования ФСБ и предоставлять спецслужбе ключи шифрования переписки.
Комментарии13
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sadda 20 марта 2018 | 14:14
Можно подумать суд что-то сам решает. Как в Кремле приказывают, так и делают.
her 20 марта 2018 | 14:16
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования переписки пользователей
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Путинские силовики в начале 2000-х ужке слили на компьютерные рвнки базы ЖКХ, базы паспортов, базы телефонов, базы автомобилей. Нет веры этим силовикам, они такие же жулики как путинская власть.
ansata 20 марта 2018 | 14:23
her: Занятная ситуация. Телеграмм популярен у наших кровососов начиная с его появления. А ключики у Паши есть. Не стоит злить Пашу))
prorab1 20 марта 2018 | 14:28
Мордокнигу тоже бы не мешало прихлопнуть .
pmasel 20 марта 2018 | 14:58
her: На сколько я представляю, никаких ключей шифрования у владельцев нет. ФСБ просит сделать дырку в программе через которую они могут читать сообщения.
irinakingsize1 20 марта 2018 | 14:23
Постепенно хвост рубят.Давайте уже вашего Чебурашку и колючую проволоку по периметру. Аль ссыкотно перед западом?
pnh__ptn 20 марта 2018 | 14:24
Чета я даже без разжигания испытываю ненависть к социальной группе "российские судьи".
podwodnik 20 марта 2018 | 14:28
Может им ещё ключ от квартиры где деньги лежат? Хотя полковника Захарченко вроде уже взяли. Вот Дуров и не видит гарантий что подобные полковники, генералы и младшие лейтенанты не сольют ключи от "Телеграмм" за цену малую :).
antimrakobes 20 марта 2018 | 14:32
А не то будет Воронежу "воронежский сахарок"!!!
fedor55 20 марта 2018 | 14:34
Это и так было очевидно, что после очередных "выборов" вождя начнут закручивать гайки. Телеграм первый на очереди, далее пойдут ютюб, фейсбук и твиттер.
fr312 20 марта 2018 | 14:34
ну вот и новые шаги "избранного" "гаранта конституции "!!!.
volkov_25 20 марта 2018 | 14:35
Начало пути к чебурашке заложено.
ostanovka 20 марта 2018 | 15:14
Кричали путинцы Ура! и в воздух портянки бросали.