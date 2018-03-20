Антон Уткин: Великобритания нарушает предписание Конвенции о запрете химического оружия что в деле Скрипаля
Великобритания нарушает предписание Конвенции о запрете химического оружия что в деле Скрипаля, — так считает эксперт научно-исследовательской организации Пир-центр Антон Уткин. Об этом пишет сегодня РБК.
Комментарии22
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vasyakirin 20 марта 2018 | 14:16
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nektorat 20 марта 2018 | 14:16
сами поняли чо написали то ??
holic 20 марта 2018 | 14:24
nektorat: А чьо тут непонятно?
засрать инфопространство как можно более разнообразной инфотуфтой...
Ну проходили ж уже с Крымом, домбабве, МН17, мельдонием, кокаином. Вот теперь с новичком...
dorin1987 20 марта 2018 | 14:36
holic: Тем самым увеличивая ком идиотии за авторством режима царька РФ...
shmuel63 20 марта 2018 | 14:39
holic: Уткин считает, что подписавшим договор странам запрещается не только произвоздство, разработка, хранение и использование химического оружия, но и его применение на своей територии противником.. Логично!
arye_11 20 марта 2018 | 14:28
nektorat:
сами поняли чо написали то ??
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А чо там понимать?
Обычная линия поведения урки, пойманного за руку - блажить, визжать, размазывать сопли и слезы по лицу, божиться в своей невиновности и обвинять всех подряд
gs1112 20 марта 2018 | 14:41
Вот прям гордость распирает - Великобритания нарушает Конвенцию, а Россия такая вся правильная, вся такая и защитница и поборница. Антон Уткин як кажуть в Україні - щоб ти з'їв та не пиз.ів.
koshkairina 20 марта 2018 | 14:20
А если по-русски?
aleksandr39 20 марта 2018 | 14:26
koshkairina: " распятый мальчик " признался что он отравил Скрипаля .
punyoshohlai 20 марта 2018 | 14:21
Мнение эксперта, аффилированного с МО РФ, как минимум неинтересно
fikus74 20 марта 2018 | 14:22
Феерическое российское уё..ще. Чека отравило, а виноваты англичане.
angry_harry 20 марта 2018 | 14:22
Очередной какашистый заголовок службы новостей. Там у вас, что, чурки нерусские работают, что ли?!!!
agamasat 20 марта 2018 | 14:27
Уже ничего не стесняются - лгут с наглой рожей в открытую!
alger 20 марта 2018 | 14:32
agamasat: Вован же сказал - несут пургу, типа, пургу в массы
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:29
Лондон должен ответить не только за попытку отравления Скрипаля, но и за клевету
ostapbey 20 марта 2018 | 14:37
komiccap_nkvd: за клевету???
А как, и какое, бы ты принял решение по убийству Скрипаля по-русски?
Вот обосновал бы ты и время и дату и методу и исполнителей.. Тогда ВЕСЬ МИР раскается в своей клевете на твои органы. И подарит России белые тапочки, для компенсации морального износа. Пушистые.
Даже..
sluchatel 20 марта 2018 | 14:56
ostapbey: Не повезло тебе парень. По-аглицки напишут, со всеми нюансами. А пока гуляй рванина от рубля и выше. (Извините. Не мог себе отказать в удовольствии)
shmuel63 20 марта 2018 | 14:30
Это не родственник ли Дмитрия Уткина - "Вагнера",?
beserkons 20 марта 2018 | 14:34
Россия четко соблюдает все предписания по применению отравляющих веществ!
sasass 20 марта 2018 | 14:38
Нарушает конечно - раз секретное Российское оружие рассекречивает...
sluchatel 20 марта 2018 | 14:46
Ху из мистер Путкин? Досье в студию. Во. Никто и звать никак. Господа, давайте приучаться проверять новости.
sluchatel 20 марта 2018 | 15:00
sluchatel: Извините, конечно Уткин. Это уже по-Фрейду. Еще раз извините.