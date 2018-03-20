Ожидающие Россию проблемы в области экономики делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада
Ожидающие Россию проблемы в области экономики, несмотря на обещание трехпроцентого роста, а также в Сирии и на Украине делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада, считают некоторые зарубежные наблюдатели.
Получив почти 77 процентов голосов, больше чем любой другой национальный лидер за всю постсоветскую эпоху, Путин, тем не менее, потерял несколько процентов в том, что касается общей явки, из-за бойкота объявленного Алексеем Навальным, которого он не рискнул допустить до выборов, а также в голосовании со стороны молодых избирателей, пишут американские СМИ: даже по данным государственного агентства, которые публикует Нью Йорк таймс, к урнам пришло лишь 9 процентов граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Действующий и будущий президент построил свою кампанию почти полностью на враждебности к Западу, хотя в понедельник, после получения результатов голосования, он резко повернул в сторону, заявив, что не заинтересован в гонке вооружений, отмечает газета Вашингтон пост. Европе и США, цитата, «потребуются мощные усилия, чтобы сдержать Путина, поставляя больше оружия Украине и должным образом отвечая на кибератаки. Но прежде всего, нужно воспрепятствовать тому, чтобы окружающая его клика олигархов сохраняла свои деньги на западных рынках финансов и недвижимости. Господин Путин должен знать, что дальнейшие зарубежные авантюры станут угрозой для его вновь обновившегося режима», конец цитаты.
Обозреватель Вашингтон пост считает, что зарубежные военные кампании, такие как операция России в Крыму, нацелены на то, чтобы отвлечь её население от внутреннего застоя.
Комментарии17
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kriemsdik 20 марта 2018 | 14:16
Оружие Украине безусловно необходимо - кто-то должен сдерживать бесноватого фюрера на восточной границе цивилизованного мира.
danko1 20 марта 2018 | 14:21
Когда даже дети поют, что готовы умереть за Путина, а взрослое население он давно сам к этому призывает, то понятно, что войной отвлекают от насущных проблем, делая из неё патриотическую скрепу.
А то, что Путин полный профан в экономике, он доказывает многочисленными своими высказываниями, даже для школьника средних классов позорными.
Да и отдал он на разграбление Россию таким же профанам и ворам, старым подельникам. А теперь и детки их к разграблению России подключились.
b522 20 марта 2018 | 14:32
danko1: Путин выполнил обещание догнать Португалию. Догнали...по размеру экономики.... В ЮАР зарплаты средние 1100-1300 $. Россия уже уступает Африке. Без комментариев.;
igorrrpadlowitchs 20 марта 2018 | 14:26
kriemsdik: голодный гопник всегда опасней сытого.
ostapbey 20 марта 2018 | 14:17
а ведь и сам Путин знает из личного опыта, что вытворяет крыса, загнанная в угол..
Даже..
ostapbey 20 марта 2018 | 14:20
Президент России Путин рассказал, что как-то он шел по ступенькам и в какой-то момент увидел на лестнице крысу.
«Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», — добавил Путин в документальной картине, опубликованной в воскресенье в социальных сетях.
rktq 20 марта 2018 | 14:21
Лешик таки заработал свои Три пенса..
rktq 20 марта 2018 | 14:23
Если следовать логике Вашингтон пост.. Самые большие внутренние застои у США...
max3446 20 марта 2018 | 14:24
«Это реальная жопа»: Киевский пропагандист признал, что украинской экономике грозит крах
Один из наиболее активных пропагандистов нынешнего киевского режима Кирилл Сазонов вынужден был признать, что в ближайшее время украинской экономике грозит крах. Виной тому, по его мнению, отток работоспособного населения в Европу.
«Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы.
Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить — это большая головная боль для государства и предпринимателей.
Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.
Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут — уже кризис. Уедет половина — рухнет государство.
b522 20 марта 2018 | 14:40
max3446: Вы уже четыре года мечтаете о кончине Украины. Вы аргентинского кокса поменьше жрите. Россия уже накрывается медным тазом, зарплата меньше в 3 раза чем в ЮАР. Пенсии нищенские, а пирдосы все про гибель Украины лопочут.
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:27
Американский режим делает неверные выводы
sluchatel 20 марта 2018 | 14:33
Некоторые-это какие? Оказывается не только Песков пургу несет. Хотелось бы на Эхе новости получать, а не пургомет.
vpu2011 20 марта 2018 | 14:35
"зарубежные военные кампании, такие как операция России в Крыму, нацелены на то, чтобы отвлечь её население от внутреннего застоя... " - америку открыли. Только просрали вы всё.
Если б запад, да и сами хохлы, сопли не жевали, может и Крым бы не захватили.
kochar 20 марта 2018 | 14:35
Жил у нас года 3 назад в подъезде на 5-ом этаже алкаш-скотина.
Чтобы не царапал гвоздём машины с бодуна и не приставал к жителям ему пивка давали и еду.
Итог: сгорела его квартира и погиб он сам ,и все вздохнули.
Ужас конечно,но машины целы и не страшно беспомощным заходить в подъезд.
sasass 20 марта 2018 | 14:54
Опасно совсем другое - без Путина нет России , а Россия одна шестая часть земного шара - представить трудно какая огромная черная дыра может образоваться на теле этого космического объекта .....
dekadik 20 марта 2018 | 14:57
вооружен и очень опасен
democ 20 марта 2018 | 15:14
Российские граждане как пионеры - к трудностям "всегда готовы!"