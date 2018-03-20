Ожидающие Россию проблемы в области экономики делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада

Ожидающие Россию проблемы в области экономики, несмотря на обещание трехпроцентого роста, а также в Сирии и на Украине делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада, считают некоторые зарубежные наблюдатели.

Получив почти 77 процентов голосов, больше чем любой другой национальный лидер за всю постсоветскую эпоху, Путин, тем не менее, потерял несколько процентов в том, что касается общей явки, из-за бойкота объявленного Алексеем Навальным, которого он не рискнул допустить до выборов, а также в голосовании со стороны молодых избирателей, пишут американские СМИ: даже по данным государственного агентства, которые публикует Нью Йорк таймс, к урнам пришло лишь 9 процентов граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Действующий и будущий президент построил свою кампанию почти полностью на враждебности к Западу, хотя в понедельник, после получения результатов голосования, он резко повернул в сторону, заявив, что не заинтересован в гонке вооружений, отмечает газета Вашингтон пост. Европе и США, цитата, «потребуются мощные усилия, чтобы сдержать Путина, поставляя больше оружия Украине и должным образом отвечая на кибератаки. Но прежде всего, нужно воспрепятствовать тому, чтобы окружающая его клика олигархов сохраняла свои деньги на западных рынках финансов и недвижимости. Господин Путин должен знать, что дальнейшие зарубежные авантюры станут угрозой для его вновь обновившегося режима», конец цитаты.

Обозреватель Вашингтон пост считает, что зарубежные военные кампании, такие как операция России в Крыму, нацелены на то, чтобы отвлечь её население от внутреннего застоя.