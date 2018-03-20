Z Архив новостей новости
5 17 6 3734
14:05, 20 марта 2018

Ожидающие Россию проблемы в области экономики делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада

Ожидающие Россию проблемы в области экономики, несмотря на обещание трехпроцентого роста, а также в Сирии и на Украине делают Владимира Путина ещё более опасным для Запада, считают некоторые зарубежные наблюдатели.

Получив почти 77 процентов голосов, больше чем любой другой национальный лидер за всю постсоветскую эпоху, Путин, тем не менее, потерял несколько процентов в том, что касается общей явки, из-за бойкота объявленного Алексеем Навальным, которого он не рискнул допустить до выборов, а также в голосовании со стороны молодых избирателей, пишут американские СМИ: даже по данным государственного агентства, которые публикует Нью Йорк таймс, к урнам пришло лишь 9 процентов граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Действующий и будущий президент построил свою кампанию почти полностью на враждебности к Западу, хотя в понедельник, после получения результатов голосования, он резко повернул в сторону, заявив, что не заинтересован в гонке вооружений, отмечает газета Вашингтон пост. Европе и США, цитата, «потребуются мощные усилия, чтобы сдержать Путина, поставляя больше оружия Украине и должным образом отвечая на кибератаки. Но прежде всего, нужно воспрепятствовать тому, чтобы окружающая его клика олигархов сохраняла свои деньги на западных рынках финансов и недвижимости. Господин Путин должен знать, что дальнейшие зарубежные авантюры станут угрозой для его вновь обновившегося режима», конец цитаты.

Обозреватель Вашингтон пост считает, что зарубежные военные кампании, такие как операция России в Крыму, нацелены на то, чтобы отвлечь её население от внутреннего застоя.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kriemsdik 20 марта 2018 | 14:16

Оружие Украине безусловно необходимо - кто-то должен сдерживать бесноватого фюрера на восточной границе цивилизованного мира.

danko1 20 марта 2018 | 14:21

Когда даже дети поют, что готовы умереть за Путина, а взрослое население он давно сам к этому призывает, то понятно, что войной отвлекают от насущных проблем, делая из неё патриотическую скрепу.
А то, что Путин полный профан в экономике, он доказывает многочисленными своими высказываниями, даже для школьника средних классов позорными.
Да и отдал он на разграбление Россию таким же профанам и ворам, старым подельникам. А теперь и детки их к разграблению России подключились.

b522 20 марта 2018 | 14:32

danko1: Путин выполнил обещание догнать Португалию. Догнали...по размеру экономики.... В ЮАР зарплаты средние 1100-1300 $. Россия уже уступает Африке. Без комментариев.;

igorrrpadlowitchs 20 марта 2018 | 14:26

kriemsdik: голодный гопник всегда опасней сытого.

ostapbey 20 марта 2018 | 14:17

а ведь и сам Путин знает из личного опыта, что вытворяет крыса, загнанная в угол..
Даже..

ostapbey 20 марта 2018 | 14:20

Президент России Путин рассказал, что как-то он шел по ступенькам и в какой-то момент увидел на лестнице крысу.

«Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», — добавил Путин в документальной картине, опубликованной в воскресенье в социальных сетях.

rktq 20 марта 2018 | 14:21

Лешик таки заработал свои Три пенса..

rktq 20 марта 2018 | 14:23

Если следовать логике Вашингтон пост.. Самые большие внутренние застои у США...

max3446 20 марта 2018 | 14:24

«Это реальная жопа»: Киевский пропагандист признал, что украинской экономике грозит крах
Один из наиболее активных пропагандистов нынешнего киевского режима Кирилл Сазонов вынужден был признать, что в ближайшее время украинской экономике грозит крах. Виной тому, по его мнению, отток работоспособного населения в Европу.

«Я одну простую вещь скажу. Трудовая миграция, это реальность современного мира. Поляки едут в Германию, литовские врачи в Великобританию, их место занимают украинцы.

Потому что именно работающие люди необходимы государству в качестве налогоплательщиков и именно они содержат госаппарат, армию, полицию и пенсионеров. И когда наемные рабочие уезжают из страны и их некем заменить — это большая головная боль для государства и предпринимателей.

Но когда уезжают предприниматели, это уже катастрофа для государства и разделить эту проблему не с кем. Это, простите, приговор.

Поляки своих уехавших заменят украинцами. А мы? В нашей стране реально работающих, то есть не госслужащих, не пенсионеров-школьников-студентов, а тех, кто реально генерирует деньги для бюджета и ПФ порядка 10 миллионов. Три уедут — уже кризис. Уедет половина — рухнет государство.

b522 20 марта 2018 | 14:40

max3446: Вы уже четыре года мечтаете о кончине Украины. Вы аргентинского кокса поменьше жрите. Россия уже накрывается медным тазом, зарплата меньше в 3 раза чем в ЮАР. Пенсии нищенские, а пирдосы все про гибель Украины лопочут.

komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:27

Американский режим делает неверные выводы

sluchatel 20 марта 2018 | 14:33

Некоторые-это какие? Оказывается не только Песков пургу несет. Хотелось бы на Эхе новости получать, а не пургомет.

vpu2011 20 марта 2018 | 14:35

"зарубежные военные кампании, такие как операция России в Крыму, нацелены на то, чтобы отвлечь её население от внутреннего застоя... " - америку открыли. Только просрали вы всё.
Если б запад, да и сами хохлы, сопли не жевали, может и Крым бы не захватили.

kochar 20 марта 2018 | 14:35

Жил у нас года 3 назад в подъезде на 5-ом этаже алкаш-скотина.
Чтобы не царапал гвоздём машины с бодуна и не приставал к жителям ему пивка давали и еду.
Итог: сгорела его квартира и погиб он сам ,и все вздохнули.
Ужас конечно,но машины целы и не страшно беспомощным заходить в подъезд.

sasass 20 марта 2018 | 14:54

Опасно совсем другое - без Путина нет России , а Россия одна шестая часть земного шара - представить трудно какая огромная черная дыра может образоваться на теле этого космического объекта .....

dekadik 20 марта 2018 | 14:57

вооружен и очень опасен

democ 20 марта 2018 | 15:14

Российские граждане как пионеры - к трудностям "всегда готовы!"

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5230 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 341 6 6345 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 235 6 24335 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 221 6 12637 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7502 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 97 6 6584 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6286 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15395 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 140 6 10382 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11512 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5617 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Почему Трамп не поздравил Путина? Версии слушателей «Эха Москвы» «Голубиную почту тоже отвергаем как канал связи между президентами ядерных держав?..»

5 61 6 5314 12:10
Kполитика, выборы, трамп, путин, события
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8421 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21479 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16035 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14213 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 10 6 39065
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 161450 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 116 6 11968 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 308677 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 187428 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6803868
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357823

Сегодня в эфире