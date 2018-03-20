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14:04, 20 марта 2018

Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на  президентских выборах

Как заявил представитель канцелярии польского лидера, Кшиштоф Щерский, президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений пока не оглашены даже официальные итоги выборов.

При этом он не исключил, что польский лидер направит формальные дипломатические поздравления путину в момент вступления в должность.

Польский президент, вслед за премьер-министром Великобритании Терезой Мей, решил не посещать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в  России.

Комментарии

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nanaryfive 20 марта 2018 | 14:15

Шо теперь делать? Мы фсе исхои.

rktq 20 марта 2018 | 14:16

nanaryfive:
"Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"(с)

etofeasko 20 марта 2018 | 14:23

Президент Польши Анджей Дуда готов поздравить соседей украинцев с вымиранием и поставление дешевых унитазотеров в ЕС.
Зато унижая украинцев можно отомстить за бандеру.

danko_fuflo 20 марта 2018 | 14:16

nanaryfive: Это большая потеря! Как же теперь Путин переживёте не поздравление этого ч мошника?

blahovdav 20 марта 2018 | 14:27

danko_fuflo: Это большая потеря! Как же теперь Путин переживёте не поздравление этого ч мошника?\\\\ 1) Сдохнет; 2)Покроется коростой; 3)Засунет себе черенок в дупу (тренируется)); 4)Откусит себе коки; 5)Разбомбит Воронеж...

etofeasko 20 марта 2018 | 14:31

blahovdav:
город
Украина, Киев
Оооо, здорово холоп шараварный.
Как там у страны 404 отношения с Польшей?
Осуждаешь антибандеровские законы пшеков7

captain_ 20 марта 2018 | 14:34

Одно радует, что рейтинг Путйла приближается к рейтингу Чаушеску. Ггг...

aleksandr39 20 марта 2018 | 14:24

nanaryfive: Как можно поздравлять РАБА
который будет опять 6 лет пахать на галерах .

vilingrad 20 марта 2018 | 14:15

Молдаван поздравил! Парламент разрешил ему открытку и карандаш!

aromatnay 20 марта 2018 | 14:17

Ну как не назвать продажных пшеков - проститутками? (это относится к власти).

blahovdav 20 марта 2018 | 14:29

aromatnay: Ну как не назвать продажных пшеков - проститутками? (это относится к власти).\\\ Путлеровская свинка не подскажет:а как назвать, к примеру президента Армении или лугандонских ушлепков , тиара захарченок, которые даже бзднуть боятся без разрешения Масквы??

sg75g 20 марта 2018 | 14:19

Ща начнут соревноваться кто больше себе в штаны насрал. Меркель поздравила и ладно. С Германией есть серьезные дела совместные. А что там визжат шавки - это иннетерсно лишь другим шавкам. Через год Эсстония заявит что не будет поздравлять )))
Но это фигня. Скакломозглых никто не переплюнет ..
"В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект, согласно которому президентские выборы в России считаются нелегитимными. Как передаёт «Телеканал новин 24», депутаты планируют проголосовать за данный законопроект уже на этой неделе"
Придется Наде еще ящик гранат прислать )))

blahovdav 20 марта 2018 | 14:31

sg75g: А что там визжат шавки - это иннетерсно лишь другим шавкам. \\\Путлеровская свинья хоть раз бы сьездила в Польшу и посмотрела, как можно вылезти из посткомми говна и , как люди могут жить... Если сравнить с твоим Мухосранском, петухов из говна и пожиранием блинов с навозных лопат , то сравнение явно не в пользу недоимперийки...

zik14 20 марта 2018 | 14:20

Интересно, теран знает кто это такой?)))

a8olduin 20 марта 2018 | 14:20

Поздравления от политических шлюх не обязательны. Завтра хозяин в Вашингтоне скажет поздравить иначе выпорет, побегут лаять впереди паровоза.

dekadik 20 марта 2018 | 14:22

Главное правители всяких там Мумбу Юмбу поздравили...

komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 14:24

Анджей Дуда намерен поздравить Саркози

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