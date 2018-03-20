Во Франции задержан бывший президент Пятой республики Николя Саркози

Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании и в получении денег от свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Саркози задержали в суде Нантерра под Парижем, куда его вызвали для дачи очередных показаний по делу о президентской кампании 2007 года. Как пишет Le Monde, бывшего главу государства содержат в отделении судебной полиции в ожидании решения о мере пресечения. Саркози грозит арест: речь идёт не только о незаконном получении средств на выборы, но также об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Le Monde отмечает, что задержание может свидетельствовать о прорыве в расследовании. Либо собраны достаточные доказательства для предъявления обвинений, либо власти Ливии согласились сотрудничать со следствием. По данным издания, несколько человек из прежнего окружения Муаммара Каддафи дали показания против Саркози. Кроме того, свою роль могли сыграть обыски у предпринимателя Александра Джури, который, якобы, мог быть посредником в передаче десятков миллионов евро.

Еще в 2007 году ливийский лидер Муаммар Каддафи утверждал, что способствовал победе Саркози на президентских выборах во Франции:

«Ведь это я привел его к власти во Франции. Я давал денег на его избирательную кампанию. Он приезжал сюда, сидел в этой самой палатке и просил поддержать его финансово. И я поддержал, и он победил. Если президент Франции выигрывает благодаря нам, ливийцам, для нас это плюс».

Сам Саркози неоднократно отвергал все обвинения в получении финансирования из Ливии. Документы, которые появлялись в прессе, он называл фальшивками:

«Каддафи известен тем, что говорит все, что захочет. Он уже заявлял, что там были какие-то чеки, которые выписывал его сын. Это просто смешно. Когда приводят слова Каддафи и его сына, которые были диктаторами и убийцами, не заслуживающими никакого доверия… я, честно говоря, думаю, что это очень низкий уровень политических дебатов»

Информация о возможно спонсировании Каддафи предвыборной кампании Саркози была известна достаточно давно, однако до этого момента подтверждений этому не было. Об этом «Эху» рассказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Рубинский подчеркнул, что вряд ли можно предполагать некий политический заказ против Саркози, так как он не имеет противников во власти в данный момент.