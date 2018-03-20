При голосовании на выборах президента в столичном СИЗО Бутырка Владимир Путин набрал менее 50% голосов
На втором месте Ксения Собчак – у нее 15%, на третьем Владимир Жириновский – 12%.
В Матросской Тишине Ксения Собчак набрала почти 16%. У Владимира Путина чуть больше 46% голосов. На втором месте Владимир Жириновский – у него 19%.
При голосовании в психиатрической больнице имени Кащенко Владимир Путин набрал 71% голосов, почти как в целом по стране, на втором месте Владимир Жириновский – у него 9%, на третьем Павел Грудинин, набравший 6% голосов.
Комментарии53
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inga_92 20 марта 2018 | 14:39
в психиатрической больнице имени Кащенко Владимир Путин набрал 71% голосов, почти как в целом по стране
Весьмп символично и симптоматично...
alexey_x 20 марта 2018 | 15:06
inga_92: Так в этом и смысл Эха-преподнести новость так, чтобы вы порадовались. Вроде справляется
sasass 20 марта 2018 | 14:40
Странно конечно , в принципе там все против власти должны голосовать ....
norma_term 20 марта 2018 | 15:20
А Горный утверждает, что самые честные выборы были в Крыму. Вот, где были самые честные выборы.