При голосовании на выборах президента в столичном СИЗО Бутырка Владимир Путин набрал менее 50% голосов

На втором месте Ксения Собчак – у нее 15%, на третьем Владимир Жириновский – 12%.

В Матросской Тишине Ксения Собчак набрала почти 16%. У Владимира Путина чуть больше 46% голосов. На втором месте Владимир Жириновский – у него 19%.

При голосовании в психиатрической больнице имени Кащенко Владимир Путин набрал 71% голосов, почти как в целом по стране, на втором месте Владимир Жириновский – у него 9%, на третьем Павел Грудинин, набравший 6% голосов.