Реставрация Северного речного вокзала в Москве начнется в 2018 году и займет около трех лет
Об этом сообщил журналистам во вторник глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
«Здание после реставрации вновь планируется использовать в качестве вокзала. Это
красивейшее здание с высоким шпилем, который венчает звезда со Спасской башни Московского Кремля. Есть там и часы, про которые ходит много легенд — им более 200 лет», — рассказал А.Емельянов.
Он напомнил, что в начале 2017 года здание Северного речного вокзала было передано в собственность Москвы и в течение года разработан проект его реставрации, передает «Интерфакс».
Комментарии5
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max3446 20 марта 2018 | 13:51
«Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО)
Появилось видео, как из Украины в страны Европейского союза вывозят десятки вагонов древесины.
Видео опубликовал активист Василий Васкан.
«Черновцы, суббота, 12 часов, железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией. А потом лес и лес разного калибра. И такие эшелоны проезжают два раза в сутки», — говорится в сообщении.
За несколько дней видео посмотрело более 170 000 человек. Украинцы оставляют к видео гневные комментарии, пишут, что к ним относятся как к скоту, и предлагают забрасывать составы с лесом «коктейлями Молотова» и пускать под откос.
kriemsdik 20 марта 2018 | 13:54
max3446: а вот из Сибири китайцы по тихому вывозят, сотни гектаров вырубили и сотни взяли в аренду и вырубят.
max3446 20 марта 2018 | 14:05
kriemsdik: Стоимости леса разные и сравните сибирь по объемам леса и закарпатье.
kriemsdik 20 марта 2018 | 14:09
max3446: Россия - щедрая душа. После Путина останется пустыня
sveklotron_7 20 марта 2018 | 13:54
Лучше бы его пенсионерам раздали вместе дебаркадерами