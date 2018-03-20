Реставрация Северного речного вокзала в  Москве начнется в 2018 году и займет около трех лет

Об этом сообщил журналистам во вторник глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.



«Здание после реставрации вновь планируется использовать в качестве вокзала. Это

красивейшее здание с высоким шпилем, который венчает звезда со Спасской башни Московского Кремля. Есть там и часы, про которые ходит много легенд — им более 200 лет», — рассказал А.Емельянов.



Он напомнил, что в начале 2017 года здание Северного речного вокзала было передано в собственность Москвы и в течение года разработан проект его реставрации, передает «Интерфакс».