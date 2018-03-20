Кремль не считает отсутствие поздравления от президента США Дональда Трампа в адрес Вл.Путина недружественным шагом
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, добавив, что «утро вечера мудренее».
«Путин остается открыт для нормализации отношений с американскими партнерами там, где это интересно и необходимо», — сказал Песков.
Комментарии47
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danko1 20 марта 2018 | 13:37
Какие поздравления могут быть тому, кто по сути сам себя переназначил на очередной незаконный срок при отсутствии реальных выборов?
Но если только протокольные, а не личные.
Ничтожество не может быть уважаемым.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:38
danko1: стараямрась1 а ты поздравила?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:40
danko1: проснулась в маями, или ночью проснулась, как там без тебя сайт и коклотролли? Волнительная бабушка1. Борешься с Путиным не жалея ладошек?
able_seamans 20 марта 2018 | 13:45
danko_fuflo: Пасть захлопни уже и иди уроки учи. Нарожают же кретинов...
danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:46
able_seamans: тебя бабкаданко1 нарожала или удочерила?
lager23 20 марта 2018 | 13:54
danko_fuflo: Мой друг, пожалуй, вы - единственный на этом сайте, кто искренне даёт волю своим эмоциям! Да, не все получается вследствие особенностей психики, но в наш век толерантности это - не помеха; продолжайте радовать меня своей исключительной целеустремлённостью и активностью в сетях!
Ваш Герман.
vezdehod 20 марта 2018 | 14:08
Тьфу на тебя Вова - тьфу!!!
дядя Трамп.
lager23 20 марта 2018 | 14:10
danko_fuflo: Как правило при психозе возникает состояние бесконтрольного возбуждения или напротив - глубокой депрессии, но в вашем состоянии, мой друг, психоз сопровождается глубокими нарушениями мыслительного процесса, при котором полностью отсутствует критическое отношение к себе, настоятельно рекомендую Галоперидол или Кветиапин.
Да, забыл! И непременно чай из мяты, зверобоя, пиона, пустырника, шиповника, ромашки, мелиссы, что найдётся в шкафу на кухне.Эти травы окажут седативное действие, снизят тревожность...
dataan 20 марта 2018 | 13:42
Вотесли бы Трамп первым поздравил Путина, в пиндосне опять пыль подняли про агента Кремля.
zorkiy2016 Андрей Шкадов 20 марта 2018 | 13:44
dataan: Скорее наоборот, если чурается - значит "что-то было"...
dataan 20 марта 2018 | 13:52
zorkiy2016: А может и было :))))
pusto1 20 марта 2018 | 13:54
danko1: на малине уже приветствий заждались :)
vilingrad 20 марта 2018 | 14:11
danko1: Завтра Трамп назовет Вову сукою, и ничего- утрется.зато недружественные действия российских граждан к предвыборным плакатам самовыдвиженца недопустимы. Если ты в беде, найди полицейского- он у предвыборного плаката Путина:)
sg75g 20 марта 2018 | 13:38
Если бы Путина выбрали президентом сша - тогда можно было бы ждать поздравлений. Но хакеры не получили в этот раз такого задания. А так - пусть рыжие и черные клованы правят этим гадючником..
ostapbey 20 марта 2018 | 14:10
sg75g: Черный то Володин??
А вот клоун Рыжий? это Димон??
Или Жирик??..Не томи.
. расскрои уж цирк на дроте сразу разом!!
Который с шишкой а кто с синяком под глазом..
Даже
max3446 20 марта 2018 | 13:41
В Организации Объединенных Наций зафиксировали случаи посягательств на свободу мнений и их выражения, а также на свободу СМИ в Украине. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.
Отмечено, что за указанный период ООН в целом зафиксировала в Украине 18 случаев посягательств на свободу мнений и их выражения, а также на свободу СМИ.
Прежде всего, речь идет о нападении на офис Союза православных журналистов, угрозах С-14 журналисту-блогеру Анатолию Шарию, а также блокировке медиахолдинга Вести.
"Арендованный офис был заблокирован и занят Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами под предлогом спора о праве собственности на офис. Холдинг не получил предупреждения, все оборудование, а также личные вещи его работников остались в офисе", - напоминается в докладе.
В этом контексте упоминаются организации Братство, Правый сектор и С14, а глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что деятельность движения С14, партий Свобода и Правый сектор, а также Национальных дружин партии Национальный корпус угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине.
Также в документе говорится о нападениях на журналистов Радио Свобода (имеется в виду случай, когда журналисты снимали возле ресторана, где проходила свадьба сына генерального прокурора Юрия Луценко) и блокировке телеканала NewsOne.
Кроме того, в ООН акцентировали внимание на отсутствие прогресса в расследовании убийств журналистов.
able_seamans 20 марта 2018 | 13:53
max3446: Кто о чем, а местный дурачок max c размером рта 34 и анусом 46, озабочен свободой слова в Украине. При этом его страна ему абсолютно безразлична, так как в ней свободы слова нет вообще...
max3446 20 марта 2018 | 14:03
able_seamans: Потому что только в России есть свобода слова. Пример - тот же Эхо. на котором вы свободно пишете всякое против Путина и власти. Аналогов в мире такого оппозиционного СМИ нет негде, тем более на Украине.
ostapbey 20 марта 2018 | 14:13
max3446: а ты сам вышел с палаты?? Или санитар с выбора Путина не вернулся?? Дал санитар главврачу слово, что все палаты опломбирует..
Даже??
able_seamans 20 марта 2018 | 14:16
max3446: /Потому что только в России есть свобода слова. Пример - тот же Эхо./ Ахх-хаа, еще примеры есть? Жги есчО о свободе слова в РФ, «глубина» твоих аргументов просто впечатляет...
max3446 20 марта 2018 | 14:33
able_seamans: Приведите хотя бы аалог Эха в странах ЕС, США. 404 (некогда Украина). Я с удовольствием буду там сидеть и всячески обсерать их правителей за то что они не исполняют волю властелина мира Путина или не разрушают свои страны в угоду Кремля
kriemsdik 20 марта 2018 | 13:41
Это всё равно, что чистый чемпион олимпиады будет поздравлять допингиста. Да плюнуть в рожу жулику и всё.
sg75g 20 марта 2018 | 13:59
kriemsdik:
А ничего что этого чистого как раз допингист и выбрал? )))))
nigelliri56 20 марта 2018 | 13:43
"Кремль не считает отсутствие поздравления от президента США Дональда Трампа в адрес Вл.Путина недружественным шагом"
Конечно не считает - он просто гордо утрется.
komiccap_nkvd 20 марта 2018 | 13:43
Путин правильно сказал. зачем палить своего агента Трампа.
janychar 20 марта 2018 | 13:44
Путину даже приятно, когда об него сопли вытрут. Ведь это ж не какой-то там слабак вытер. Правда там ещё и поляк сморкнул, но кто его сопли за трамповскими различит. Вот трамповские - это да. Можно сюртук теперь не стирать.
greeg1 20 марта 2018 | 13:47
Ну а что ещё остается путину делать? Только вытереть лицо и сказать ничего страшного, господин Трамп.
margosher 20 марта 2018 | 13:47
"...не считает недружественным шагом". А каким это "шагом" можно считать? Есть только два варианта: "дружественный" и "недружественный."
lager23 20 марта 2018 | 13:51
Он утёрся, и как ни в чём не бывало продолжил ждать внимание от старшего партнёра..
arb40 20 марта 2018 | 14:20
lager23:
Не понимаю всех этих криков....
Ведь мы показали, как виртуально шарахнули по Флориде (США)!
Мы с чем ждем поздравлений от США? Как попали? Или как народ крикнул главн-му "повторим еще!"
Ну, мы совсем оборзели! Да дорого Трампушку сожрут к утру на. !
moncegorskyi 20 марта 2018 | 13:53
Вот это надоедливое и неискреннее " с нашими партнерами"... Какие нафиг вам они партнеры! Вы - питерская шпана с подворотни, чудом запрыгнувшая в Кремль, Особенно после полония , мельдония и новичка, тамбовские волки вам партнеры. Хотя, думаю для волков я обидное сказал, слюшай, да?
sadda 20 марта 2018 | 13:54
"Опять несет какую-то пургу!" - подумал Путин.
ha12raz 20 марта 2018 | 13:56
хрен понюхали.
greeg1 20 марта 2018 | 14:07
ha12raz: ha12raz: Хрен это ещё не холодец, но уже пища.
aau777 20 марта 2018 | 13:57
проигравшую страну никто не поздравляет, даже если ее хозяин выигрывает
volkov_25 20 марта 2018 | 14:02
Трампу что, теперь всех вождей всех племен поздравлять?
zolingen 20 марта 2018 | 14:03
Ну какой же это шаг вообще? Это как раз полное игнорирование, не вызывающее никаких эмоций ли телодвижений в виде шага например. Просто назначение прошло незамеченным.
piccoru 20 марта 2018 | 14:03
Неубедительная попытка сделать хорошую мину при плохой игре....
Счас попробуют полезть дружиться со всеми...
И будут получать по наглой ботоксной морде...
volkov_25 20 марта 2018 | 14:04
Пугает ЯО и ждет поздравлений. У дедушки видать того...
severnaj 20 марта 2018 | 14:05
Да уж, Трамп сказал "тьфу на тебя". Утерлись...а теперь такая уж ваша с Путиным судьба, г-н Песков - утираться от плевков. Симоньян чо там? нервничает, поди, старушка - так опарафиниться с этим флагом :-(
apels 20 марта 2018 | 14:05
Утерлись :)
Это дружественный шаг.
sneer1 20 марта 2018 | 14:19
Интересно было бы взглянуть на весь список тех, кто "не делал недружественных шагов". То есть тех нормальных людей, которые НЕ поздравили пересидента
yakutt86 20 марта 2018 | 14:22
Путин назначил Трампа президентом США, а тот даже не поздравил...
aluksejsilver 20 марта 2018 | 14:24
Если Президент сделает то, о чем говорил в послании, это и будет лучшим поздравлением и ему, и Стране. Самодостаточная Страна с сильной экономикой, передовыми технологиями, забота о человеке, достойные пенсии, сильные Армия и Флот. А, все эти "поздравления", с камнем за пазухой - туфта и мишура, не стоящая внимания.
mobile_actor 20 марта 2018 | 14:33
aluksejsilver: 18-ти лет было недостаточно, чтобы все это сделать? В Японии премьер-министр не может править более 2-х сроков по 2 года. Сравните результаты. ( Примечание: Даже СССР не удалось быть самодостаточной страной.)
sneer1 20 марта 2018 | 14:36
aluksejsilver: Я, конечно, прошу прощения, но - что мешало ему сделать все это - сильную экономику, передовые технологии и т.д.за предыдущие 18 лет??
А вот про самодостаточность Вы зря. В современном постиндустриальном мире ни одна страна не может быть самодостаточной. Если, конечно, это не Иран какой-нибудь. Или Северная Корея. А уж наша власть... Вспомнился мне Довлатов: "Косая Фрида выражает недовольство: — Ехали бы в свою паршивую Африку!.. Сама Фрида родом из города Шклова. Жить предпочитает в Нью-Йорке… "
fr312 20 марта 2018 | 14:37
Кремль уже и хвостом машет.и на задние лапки становится.а всё не любят !