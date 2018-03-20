Аэрофлот опровергает информацию о том, что пилот компании
Вадим Кашин, пытался вылететь из Казани в Москву в состоянии алкогольного опьянения. Как заявил в нашем эфире официальный представитель Аэрофлота, перед полетом пилот прошел медэкспертизу, которая не выявила признаков алкогольного опьянения.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что рейс Казань-Москва был задержан на шесть часов из-за выявленного алкогольного опьянения пилота.
Комментарии7
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arye_11 20 марта 2018 | 13:38
Примерные расчеты для мужчины средней массы 70-75 кг, выпившего 500мл(грубо говоря, поллитровую бутылку) водки 40 градусов дают в среднем 2,5 промилле.
0,2 промилле - это неполная рюмочка
О чем шум стоит?
ed10075 20 марта 2018 | 13:47
arye_11: А Вы бы сели в самолет к пилоту, который был бы в состоянии "после рюмочки"? Я - нет.
pusto1 20 марта 2018 | 13:58
ed10075: да бросьте, пару мертвых петель и штопор, так увлекательно :)
ed10075 20 марта 2018 | 14:04
pusto1: Штопор, по видимому, любимая фигура этого пилота.
gvs 20 марта 2018 | 13:51
Пилота возили на освидетельствование, но ничего не нашли. Пока возили, все выветрилось )))
vvs7651 20 марта 2018 | 13:53
При этом Аэрофлот не объясняет задержку рейса SU 1279, Казань — Москва 17.03.2018 на 5 часов (должен был вылететь в 7:00).
Не все здесь чисто...
Медэкспертиза проводилась согласно справке 17.03.2018 в 10:41. Кстати, сама справка датирована 19.03.2018.
https://aviaforum.ru/threads/melkie-proisshestvija.17797/page-510
riots 20 марта 2018 | 13:56
Ну 100гр. за честные выборы не грех принять. Это же не повод для
отмены рейса.