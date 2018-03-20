Аэрофлот опровергает информацию о том, что пилот компании

Вадим Кашин, пытался вылететь из Казани в Москву в состоянии алкогольного опьянения. Как заявил в нашем эфире официальный представитель Аэрофлота, перед полетом пилот прошел медэкспертизу, которая не выявила признаков алкогольного опьянения.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что рейс Казань-Москва был задержан на шесть часов из-за выявленного алкогольного опьянения пилота.