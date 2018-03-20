Прокуратура потребовала девяти лет строгого режима для главы карельского Мемориала Юрия Дмитриева

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, 62-летний Дмитриев в течение семи лет неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.

Дмитриев вину не признает и утверждает, что фотографии были необходимы для отчета перед опекой.