Прокуратура потребовала девяти лет строгого режима для главы карельского Мемориала Юрия Дмитриева
Его обвиняют в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, 62-летний Дмитриев в течение семи лет неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.
Дмитриев вину не признает и утверждает, что фотографии были необходимы для отчета перед опекой.
Комментарии12
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eternity88 20 марта 2018 | 13:36
вот ублюдки. а за челябинскую торговлю детьми для педофилов грудью на защиту встали, упыри скрепнодуховные.
danko1 20 марта 2018 | 13:40
eternity88: Педофилы-попы тоже ненаказуемы.
Тут главное, что глава мемориала.
Но почему опять, когда все сфальсифицированные обвинения уже были сняты и Дмитриев был полностью оправдан?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:59
danko1: стмрась1 ты спала с попом?
andrey_nikolaev_t 20 марта 2018 | 14:14
danko_fuflo: ты спала с попом?
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Я спал с поповной - все тоже самое. А чё ты заинтересовался?
antiboh 20 марта 2018 | 14:08
удивительно мало просят,надо же пожизненное давать,ведь он такое откопал,какое не прощается..
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 13:40
Хорошо силовики работают. Закрывают мемориальных каркодилеров и педофилов оперативно.
На благо Обществу!
kriemsdik 20 марта 2018 | 13:44
vor_mbh_yo_xaxa: да, вон в Челябинске надзиратели детдома, которые детей втягивали в оргии и сдавали в аренду гостям, вернулись на работу.
mavreh 20 марта 2018 | 13:48
vor_mbh_yo_xaxa: а тебя почему не закрыли тогда?
Или ты со шконки вещаешь?
pusto1 20 марта 2018 | 13:42
прокурорские совсем озверели, не одного доказательства. Мы что порнаграфии не видели, не представляем как это делается? за лохов не держите
tbedtlbrnjdf 20 марта 2018 | 13:42
Фотографии обнаженной девочки для отчёта соцопеке! Оригинальный ответ педофила! Учитесь господа либерал-демократы пока Дмитриев жив, в вашей жизни его опыт пригодится!
mavreh 20 марта 2018 | 13:50
tbedtlbrnjdf: ты, пропагандоглот, даже не понимаешь, о чём речь.
Есть официальное требование от врача на бумаге - вести осмотр и фиксировать ежеквартально. Но твоим на это насрать. Человека сажают просто по политическим мотивам. Открыто и смеясь.
Смотри, как бы и с тобой того-же не сделали. Им плевать, кто.
bbob 20 марта 2018 | 13:52
tbedtlbrnjdf: Дебил, приемная девочка сильно отставала для своего возраста по весу и росту, опеке нужны были подтверждения, что она стала развиваться нормально.
И да, чтоб ты в курсе был: несколько снимков девочки признала порнографическими организация, которая до этого признала Библию экстремистским материалом.