Мессенджер Телеграм не может выполнить требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей
Об этом, после заседания Верховного суда, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев. По его словам, компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей.
Напомним, — сегодня Верховный суд отклонил иск компании Телеграм к Федеральной службе безопасности. Суд признал требования ФСБ к мессенджеру законными.
Роскомнадзор уже дал минимальный отведенный законом срок, 15 дней, для того, чтобы Телеграм выполнил требования Федеральной службы безопасности. В противном случае мессенджер угрожают заблокировать на территории России.
Комментарии35
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vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 13:37
Ключ от сундука мертвеца в помощь.
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 13:38
Не можешь - научим, не хочешь - заставим!
sumars 20 марта 2018 | 13:42
vor_mbh_yo_xaxa: замудохаешься пыль глотать, глупыш
etofeasko 20 марта 2018 | 13:51
sumars:
ФБР запросила помощи у Apple (при этом корпорация уже предоставила все доступные данные со своих серверов), пожелав иметь программный инструмент, ликвидирующий ограничение в 10 попыток ввода пароля для получения доступа ко всем функциям смартфона.
Не таких ломали, дерево.
andre_klimov 20 марта 2018 | 14:15
"ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может" (С) "Формула Любви"
sumars 20 марта 2018 | 14:22
etofeasko: это она прям тебе рассказала, тупик?
и между ФБР и ФСБ разницу улавливаешь своим пропитым мозжечком?
ivan444 20 марта 2018 | 14:11
vor_mbh_yo_xaxa: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим! " - как это здорово подходит в отношении к Путину. Всё правильно, так и надо с ним - по армейски!
michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:12
vor_mbh_yo_xaxa: Заставлялка еще не выросла, если власти будут хамить, пользователи перейдут на децентрализованное ПО с открытым кодом и ключами шифрования на стороне пользователей. В этой ситуации просто некому будет выдавать ключи шифрования вообще, даже в случае действий отъявленных террористов. Эти ключи вообще никак нельзя будет получить ни от кого кроме как непосредственно от террористов.
pusto1 20 марта 2018 | 13:39
почему почему, потому как вам не понять
greeg1 20 марта 2018 | 13:42
Павел. Не сдавайся. Молчание - золото. Цукерберг уже потерял 7 млрд $.
И помни. ФСБ это оглушительная реклама твоего мессенджера.
tks 20 марта 2018 | 13:44
Вопрос о закрытии мессенджера чекистами пошел на сутки.
jetsam 20 марта 2018 | 14:01
tks: неа - всего-то закрытие доступа из россии.. телеграм этого, почти, и не заметит...
sneer1 20 марта 2018 | 14:25
jetsam: как и пользователи из России, думаю. Стараниями Роскомпозора про Tor и прочие радости уже многие наслышаны.
vsehporvem 20 марта 2018 | 13:47
Значит надо запретить работать на территории РФ. Обязаны соблюдать Законы и решения суда страны где работают.
pusto1 20 марта 2018 | 13:50
vsehporvem: хочу поправить, не по закону, а по понятию
vsehporvem 20 марта 2018 | 13:51
pusto1: Решение суда это понятие?
sim 20 марта 2018 | 13:59
vsehporvem: "Путинского суда" - да. Это не суд.
andre_klimov 20 марта 2018 | 14:19
vsehporvem:
Если оно противоречит Конституции - безусловно. Впрочем, если даже "гарант" ей подтирается - что уж говорить о челяди... Но Вы не растраивайтесь - это у Вас ещё надолго, а закрыть всех ваших верхокрыс вместе с Вам подобными в одной бочке - прежде чем друг друга жрать они Вас обглодают...
compare 20 марта 2018 | 13:52
vsehporvem: читая таких как вы,радостно: много дураков,много возможностей(для "котов базилио",есснно,не для дураков)))))
michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:19
vsehporvem: Полностью запретить невозможно. Обойти запрет не большая проблема. Даже китайский фаервол на запретные сайты легко обходится с VPN за 15 долларов в месяц (можно и бесплатно, но придется периодически поднастраивать). Платите несколько долларов и у вас интернет обходящий все внутренние запреты.
dr_nemos 20 марта 2018 | 13:50
у ГЕСТАПО учатся - абсолютно все под контролем
raindengo 20 марта 2018 | 13:50
"Телеграм", один из немногих, исполняет Конституцию РФ.
eduard53 20 марта 2018 | 13:51
* * *
Адвокат, какая тайна переписки?
Ну какая конституция? В кремле
На подтирку разошлась она со свистом.
Где Вы дрыхли, милый, 18 лет?
И с какого перепугу суд гэбнявый
Альма-маму урезонит наконец?
Вам сказать, куда присунуть Ваше право,
Или сами догадаетесь, истец?
mavreh 20 марта 2018 | 13:53
Они не могут не потому, что не хотят, а потому, что не могут.
Ключи генерируются на машинах пользователей, только пользователи имеют к ним доступ, не администрация мессенджера.
Всё специально так построено.
Логично было бы тогда штрафовать пользователей, которые "телеграмм" пользуются.
Либо обязать их каждый раз отправлять в ФСБ ключ шифрования текущей беседы.
jetsam 20 марта 2018 | 14:03
mavreh: неа - как раз и хотят обязать автоотправлять. генерирует же сам телеграм.
вот когда телеграм будет _импортировать пару - тогда может смело посылать фсб на три байта.
realtor_igor 20 марта 2018 | 13:54
А его реально заблокировать?
vsehporvem 20 марта 2018 | 14:02
realtor_igor: Да
sneer1 20 марта 2018 | 14:27
vsehporvem: нет
pusto1 20 марта 2018 | 14:03
realtor_igor: эти будут девайсы отбирать
andre_klimov 20 марта 2018 | 14:21
realtor_igor:
Технически - нет проблем. На уровне протокола можно, например.
michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:35
realtor_igor: А его реально заблокировать?
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Можно создать проблемы. Но они обходятся. Как показала практика у тех сайтов и сервисов что запрещены трафик падает процентов на 30%, остальные обходят блокировки. Чем больше популярных сервисов блокируют тем хуже работают блокировки и тем больше люде ставят пути обхода. Это признал минитр связи РФ выступая в Думе. Он назвал путь блокировок тупиковым и ошибочным.
sergey2010 20 марта 2018 | 13:56
Дурову эти угрозы, как слону дробина. у него на кону крупнейшая ICO своего детища, а тут его пугают какой-то незаконной блокировкой)))
andre_klimov 20 марта 2018 | 14:25
sergey2010:
По прошлому году - доля рускоговорящих пользователей телеги - менее 2%, но на рынке мессенджеров России он имеет более 11%. Оно и так понятно - не против Дурова все эти поползновения.
jblack2 20 марта 2018 | 14:10
Печально. Но кто не может соответствовать требованиям закона, тот и работать на территории России не может...
fikus74 20 марта 2018 | 14:16
А я хочу быть "владычецей морской" и чтобы чека служило мне, а путин был бы у меня на посылках