Z Архив новостей новости
5 35 6 3771
13:30, 20 марта 2018

Мессенджер Телеграм не может выполнить требования ФСБ о  передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей

Об этом, после заседания Верховного суда, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев. По его словам, компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей.

Напомним, — сегодня Верховный суд отклонил иск компании Телеграм к Федеральной службе безопасности. Суд признал требования ФСБ к мессенджеру законными.

Роскомнадзор уже дал минимальный отведенный законом срок, 15 дней, для того, чтобы Телеграм выполнил требования Федеральной службы безопасности. В противном случае мессенджер угрожают заблокировать на территории России.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

vasya_von_smetankin 20 марта 2018 | 13:37

Ключ от сундука мертвеца в помощь.

vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 13:38

Не можешь - научим, не хочешь - заставим!

sumars 20 марта 2018 | 13:42

vor_mbh_yo_xaxa: замудохаешься пыль глотать, глупыш

etofeasko 20 марта 2018 | 13:51

sumars:
ФБР запросила помощи у Apple (при этом корпорация уже предоставила все доступные данные со своих серверов), пожелав иметь программный инструмент, ликвидирующий ограничение в 10 попыток ввода пароля для получения доступа ко всем функциям смартфона.

Не таких ломали, дерево.

andre_klimov 20 марта 2018 | 14:15

"ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может" (С) "Формула Любви"

sumars 20 марта 2018 | 14:22

etofeasko: это она прям тебе рассказала, тупик?
и между ФБР и ФСБ разницу улавливаешь своим пропитым мозжечком?

ivan444 20 марта 2018 | 14:11

vor_mbh_yo_xaxa: "Не можешь - научим, не хочешь - заставим! " - как это здорово подходит в отношении к Путину. Всё правильно, так и надо с ним - по армейски!

michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:12

vor_mbh_yo_xaxa: Заставлялка еще не выросла, если власти будут хамить, пользователи перейдут на децентрализованное ПО с открытым кодом и ключами шифрования на стороне пользователей. В этой ситуации просто некому будет выдавать ключи шифрования вообще, даже в случае действий отъявленных террористов. Эти ключи вообще никак нельзя будет получить ни от кого кроме как непосредственно от террористов.

pusto1 20 марта 2018 | 13:39

почему почему, потому как вам не понять

greeg1 20 марта 2018 | 13:42

Павел. Не сдавайся. Молчание - золото. Цукерберг уже потерял 7 млрд $.
И помни. ФСБ это оглушительная реклама твоего мессенджера.

tks 20 марта 2018 | 13:44

Вопрос о закрытии мессенджера чекистами пошел на сутки.

jetsam 20 марта 2018 | 14:01

tks: неа - всего-то закрытие доступа из россии.. телеграм этого, почти, и не заметит...

sneer1 20 марта 2018 | 14:25

jetsam: как и пользователи из России, думаю. Стараниями Роскомпозора про Tor и прочие радости уже многие наслышаны.

vsehporvem 20 марта 2018 | 13:47

Значит надо запретить работать на территории РФ. Обязаны соблюдать Законы и решения суда страны где работают.

pusto1 20 марта 2018 | 13:50

vsehporvem: хочу поправить, не по закону, а по понятию

vsehporvem 20 марта 2018 | 13:51

pusto1: Решение суда это понятие?

sim 20 марта 2018 | 13:59

vsehporvem: "Путинского суда" - да. Это не суд.

andre_klimov 20 марта 2018 | 14:19

vsehporvem:
Если оно противоречит Конституции - безусловно. Впрочем, если даже "гарант" ей подтирается - что уж говорить о челяди... Но Вы не растраивайтесь - это у Вас ещё надолго, а закрыть всех ваших верхокрыс вместе с Вам подобными в одной бочке - прежде чем друг друга жрать они Вас обглодают...

compare 20 марта 2018 | 13:52

vsehporvem: читая таких как вы,радостно: много дураков,много возможностей(для "котов базилио",есснно,не для дураков)))))

michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:19

vsehporvem: Полностью запретить невозможно. Обойти запрет не большая проблема. Даже китайский фаервол на запретные сайты легко обходится с VPN за 15 долларов в месяц (можно и бесплатно, но придется периодически поднастраивать). Платите несколько долларов и у вас интернет обходящий все внутренние запреты.

dr_nemos 20 марта 2018 | 13:50

у ГЕСТАПО учатся - абсолютно все под контролем

raindengo 20 марта 2018 | 13:50

"Телеграм", один из немногих, исполняет Конституцию РФ.

eduard53 20 марта 2018 | 13:51

* * *
Адвокат, какая тайна переписки?
Ну какая конституция? В кремле
На подтирку разошлась она со свистом.
Где Вы дрыхли, милый, 18 лет?

И с какого перепугу суд гэбнявый
Альма-маму урезонит наконец?
Вам сказать, куда присунуть Ваше право,
Или сами догадаетесь, истец?

mavreh 20 марта 2018 | 13:53

Они не могут не потому, что не хотят, а потому, что не могут.
Ключи генерируются на машинах пользователей, только пользователи имеют к ним доступ, не администрация мессенджера.
Всё специально так построено.
Логично было бы тогда штрафовать пользователей, которые "телеграмм" пользуются.
Либо обязать их каждый раз отправлять в ФСБ ключ шифрования текущей беседы.

jetsam 20 марта 2018 | 14:03

mavreh: неа - как раз и хотят обязать автоотправлять. генерирует же сам телеграм.
вот когда телеграм будет _импортировать пару - тогда может смело посылать фсб на три байта.

realtor_igor 20 марта 2018 | 13:54

А его реально заблокировать?

vsehporvem 20 марта 2018 | 14:02

realtor_igor: Да

sneer1 20 марта 2018 | 14:27

vsehporvem: нет

pusto1 20 марта 2018 | 14:03

realtor_igor: эти будут девайсы отбирать

andre_klimov 20 марта 2018 | 14:21

realtor_igor:
Технически - нет проблем. На уровне протокола можно, например.

michael_golubchik 20 марта 2018 | 14:35

realtor_igor: А его реально заблокировать?
-----------------
Можно создать проблемы. Но они обходятся. Как показала практика у тех сайтов и сервисов что запрещены трафик падает процентов на 30%, остальные обходят блокировки. Чем больше популярных сервисов блокируют тем хуже работают блокировки и тем больше люде ставят пути обхода. Это признал минитр связи РФ выступая в Думе. Он назвал путь блокировок тупиковым и ошибочным.

sergey2010 20 марта 2018 | 13:56

Дурову эти угрозы, как слону дробина. у него на кону крупнейшая ICO своего детища, а тут его пугают какой-то незаконной блокировкой)))

andre_klimov 20 марта 2018 | 14:25

sergey2010:
По прошлому году - доля рускоговорящих пользователей телеги - менее 2%, но на рынке мессенджеров России он имеет более 11%. Оно и так понятно - не против Дурова все эти поползновения.

jblack2 20 марта 2018 | 14:10

Печально. Но кто не может соответствовать требованиям закона, тот и работать на территории России не может...

fikus74 20 марта 2018 | 14:16

А я хочу быть "владычецей морской" и чтобы чека служило мне, а путин был бы у меня на посылках

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5230 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 341 6 6345 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 235 6 24335 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 221 6 12637 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7502 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 97 6 6584 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6286 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15395 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 140 6 10382 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11512 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5617 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Алексей Нарышкин корреспондент «Эхо Москвы»

Почему Трамп не поздравил Путина? Версии слушателей «Эха Москвы» «Голубиную почту тоже отвергаем как канал связи между президентами ядерных держав?..»

5 61 6 5314 12:10
Kполитика, выборы, трамп, путин, события
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8421 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21479 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16035 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14213 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 10 6 39065
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 161450 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 116 6 11968 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 308677 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 187428 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6803868
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357823

Сегодня в эфире