Мессенджер Телеграм не может выполнить требования ФСБ о  передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей

Об этом, после заседания Верховного суда, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев. По его словам, компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей.

Напомним, — сегодня Верховный суд отклонил иск компании Телеграм к Федеральной службе безопасности. Суд признал требования ФСБ к мессенджеру законными.

Роскомнадзор уже дал минимальный отведенный законом срок, 15 дней, для того, чтобы Телеграм выполнил требования Федеральной службы безопасности. В противном случае мессенджер угрожают заблокировать на территории России.