«Аэрофлот» опровергает информацию, о том, что пилот в/с рейса Казань-Москва был в состоянии алкогольного опьянения
Пилот компании «Аэрофлот» Вадим Кашин пытался вылететь из международного аэропорта «Казань», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, которая распространяется телеграм-каналом «Mash», о том, что пилот воздушного судна рейса Казань-Москва находился в состоянии алкогольного опьянения", — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов.
М.Фетисов подчеркнул, что перед полетом пилот прошел медицинскую экспертизу, которая не выявила признаков алкогольного опьянения.
Ранее телеграм-каналом «Mash» сообщил о том, что рейс N1279 Казань-Москва авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на шесть часов из-за того, что медицинская комиссия перед вылетом установила, что пилот судна Вадим Кашин находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным Mash, в крови пилота обнаружили 0,2 промилле алкоголя.
Комментарии7
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gordy 20 марта 2018 | 13:15
Рэд Булл - для усиления подъёмной силы??
klukvik 20 марта 2018 | 13:15
победу путена отмечал. святое дело
ostapbey 20 марта 2018 | 13:19
0.2 промиле??
Балашихинские детсадовцы смеются..Младшая группа.
Дажею
ostapbey 20 марта 2018 | 13:22
Опубликовано медзаключение по погибшему в Балашихе...
tvzvezda.ru›Новости›Телеканал Звезда›201706161620-k8h4.htm
«Звезда» публикует изображения медицинского заключения по шестилетнему мальчику, которого насмерть сбили в ... Некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в крови у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
newl 20 марта 2018 | 13:22
Прошел экспертизу, которая не выявила признаков опьянения, кроме возбуждения, дрожания пальцев, запаха изо рта и 0,2 в крови.
svirepyi_gary 20 марта 2018 | 13:25
Маленько принял после медкомиссии... для куража...
ЗА УСПЕШНУЮ ПОСАДКУ грех не выпить.
world_nail 20 марта 2018 | 13:26
Для россиянского пелота 1 протомиле - нормальное состояние.