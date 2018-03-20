Верховный суд отказал мессенджеру Телеграм в иске против ФСБ

Согласно решению, компания обязана предоставить спецслужбам ключи шифрования переписки пользователей.

Информация о декодировании переписки в мессенджерах не является охраняемой тайной, заявили в ходе суда представители ФСБ, чью сторону занял Верховный суд. Они заверяют, что полученные данные не исключают возможности доступа к сообщениям пользователей только по решению суда. ФСБ поддержала и Генеральная прокуратура, представитель которой сказал, что приказ о предоставлении ключей для шифрования принят в пределах полномочий спецслужбы. Однако в Телеграме настаивали на том, что этот приказ был принят раньше принятия соответствующего закона и его необходимо отменить. Также в мессенджере настаивают, что получение ФСБ ключей для шифрования переписки нарушит право на ее тайну. По решению Верховного суда теперь у Телеграма есть 15 дней на то, чтобы предоставить спецслужбам всю необходимую информацию. Однако представители Телеграма намерены обжаловать вердикт в апелляционной инстанции.

В октябре прошлого года Телеграм был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи для шифрования переписки.