В 2012 году СМИ Франции опубликовали документы,в них говорилось о получении Саркози 50 млн евро от ливийского режима
В 2012 году накануне президентских выборов французские СМИ опубликовали документы, в которых говорилось о получении Саркози 50 млн евро от ливийского режима. Тогда кандидат в президенты категорически опроверг информацию о деньгах Муамара Каддафи:
«Каддафи известен тем, что говорит все, что захочет. Он уже заявлял, что там были какие-то чеки, которые выписывал его сын. Это просто смешно. Когда приводят слова Каддафи и его сына, которые были диктаторами и убийцами, не заслуживающими никакого доверия… я, честно говоря, думаю, что это очень низкий уровень политических дебатов».
Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.
Комментарии4
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perestarok 20 марта 2018 | 13:11
А как можно доверять Саркози - соучастнику превращения цветущей страны в бардак?
vor_mbh_yo_xaxa 20 марта 2018 | 13:20
Западная демократия - это самый главный фейк настоящего времени.
stoned_fox 20 марта 2018 | 13:19
В Европе коррупции нет!!!! )))) Правда хомки?
klukvik 20 марта 2018 | 13:22
деньги Аллах дал, а Каддафи лишь посредник. докажите, что не Аллах))