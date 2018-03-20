В 2012 году СМИ Франции опубликовали документы,в них говорилось о получении Саркози 50 млн евро от ливийского режима

В 2012 году накануне президентских выборов французские СМИ опубликовали документы, в которых говорилось о получении Саркози 50 млн евро от ливийского режима. Тогда кандидат в президенты категорически опроверг информацию о деньгах Муамара Каддафи:

«Каддафи известен тем, что говорит все, что захочет. Он уже заявлял, что там были какие-то чеки, которые выписывал его сын. Это просто смешно. Когда приводят слова Каддафи и его сына, которые были диктаторами и убийцами, не заслуживающими никакого доверия… я, честно говоря, думаю, что это очень низкий уровень политических дебатов».

Во Франции ранее разгоралось несколько скандалов, связанных с Саркози. В августе 2017-го сообщалось, что прокуратура заподозрила его в получении взятки от катарских властей за помощь в продвижении заявки эмирата на проведение чемпионата мира по футболу.