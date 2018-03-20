Французский еженедельник «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на российские выборы
На рисунке – самые обсуждаемые в соцсетях политики.
В центре небольшой картинки Владимир Путин, который держит в руках марионетку. Она говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной президента России сидит человек со связанными руками и с повязкой на глазах. Рядом надпись «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!». Российские выборы – это только одна из тем нового номера «Шарли Эбдо», причем далеко не главная. Еженедельник славится острыми карикатурами, которые порой балансируют на грани допустимого, но в этом случае в рисунке нет ничего, что бы не обсуждалось в российских соцсетях последние несколько месяцев. Ксения Собчак в день выборов пришла в эфир на Ютьюб-канале Алексея Навального и предложила политику объединиться. В ответ он заявил, что Собчак позорит оппозицию.
На встрече с Путиным Собчак попросила помиловать брата Навального.
Комментарии11
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general_123 20 марта 2018 | 13:09
Карикатура?
А почему не смешно?
sergs_sergs 20 марта 2018 | 13:15
general_123: Потому что это сатира, погуглите значение, и не демонстрируйте свое невежество.
pro_hanov 20 марта 2018 | 13:17
general_123: Не смешно, потому что страшно и грустно.
Катится жизнь обрыдлая ...
Кончилось время выбора.
Снова Россия выбрала,
Этого ... как его ... Лидера! (с)
ha12raz 20 марта 2018 | 13:13
Грешно смеяться над убогими.
srk2658lu 20 марта 2018 | 13:14
//Помиловать брата Навального//
Вот это правильное дело!
gvzdk 20 марта 2018 | 13:19
srk2658lu:" Вот это правильное дело!"
особенно если до окончания срока осталось полгода...
gruzin12 20 марта 2018 | 13:17
А где эксклюзив эха на высказывание демократа А. Макаревича об злобных российских дебилах и волнах "ГОВНА", поднявшегося в российских соцсетях после его высказавания об российских избирателях?
punyoshohlai 20 марта 2018 | 13:24
gruzin12:
Нечего обсуждать, батон. Читай первоисточник
sir_charlie 20 марта 2018 | 13:21
Свободу Александру Стальевичу Волошину, Алексею Владиленовичу Кудрину и Анатолию Комсомоловичу Чубайсу!
svirepyi_gary 20 марта 2018 | 13:22
Отец Нектарий
Братия и сестры !!!
Если уж господь-вседержитель наслал на нас Путина, то надо ещё лет 6 потерпеть.
Христос терпел и нам то грешным велел.
Потерпим до 2024 году, в войну и не такое терпели.
Господь не допустит никакой смены режима в России, господь хранит Россию.
klukvik 20 марта 2018 | 13:25
все равно Кадыров обидится... могут быть жертвы