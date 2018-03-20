Французский еженедельник «Шарли Эбдо» опубликовал карикатуру на российские выборы

На рисунке – самые обсуждаемые в соцсетях политики.

В центре небольшой картинки Владимир Путин, который держит в руках марионетку. Она говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной президента России сидит человек со связанными руками и с повязкой на глазах. Рядом надпись «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!». Российские выборы – это только одна из тем нового номера «Шарли Эбдо», причем далеко не главная. Еженедельник славится острыми карикатурами, которые порой балансируют на грани допустимого, но в этом случае в рисунке нет ничего, что бы не обсуждалось в российских соцсетях последние несколько месяцев. Ксения Собчак в день выборов пришла в эфир на Ютьюб-канале Алексея Навального и предложила политику объединиться. В ответ он заявил, что Собчак позорит оппозицию.

На встрече с Путиным Собчак попросила помиловать брата Навального.