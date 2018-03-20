Z Архив новостей новости
5 18 6 555
13:01, 20 марта 2018

Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на  президентских выборах

Как заявил представитель канцелярии польского лидера, Кшиштоф Щерский, президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений пока не оглашены даже официальные итоги выборов.

При этом он не исключил, что польский лидер направит формальные дипломатические поздравления путину в момент вступления в должность.

Польский президент, вслед за премьер0-министрмо Великобритании Терезой Мей, решил не посещать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в  России.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

roqswen 20 марта 2018 | 13:05

ну с поляками то всё понятно.. почему до сих пор молчат главные друзья путлера: науру и вануату??

gordy 20 марта 2018 | 13:12

Он кислых яблок объелся?

danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:24

roqswen: свинорыл.

rsilk 20 марта 2018 | 13:15

roqswen: Интересно, Медведев отправил фотографию бюллетеня Путину?

mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 13:07


Они что, решили снова довести нацдилера до слёз своим неуважением?
Ведь в ответ он может показать новые мультики про ядерные ракеты!

pablo_moderator 20 марта 2018 | 13:12

mikhail_spb_:

ты уже видишь , но чёрно-белые , раскрась сейчас же ! Смогёшь ?

traviliberalovgazamiudushlivami 20 марта 2018 | 13:09

Вантузов начальник унитазов командир, пшеки что с них взять.

sveklotron_7 20 марта 2018 | 13:10

Да пох....Китайский и Индийский лидеры поздравали. Где Китай и где пшеки.

(комментарий скрыт)

sveklotron_7 20 марта 2018 | 13:12

Польша и еще 30 стран-лимитрофов - пиндосовские шавки. Они делают стойку на команду Хозяина.
Поздравления от такого говна были бы даже неприятны.
А все суверенные независимые страны плюющие на окрики из Вашингтона - все поздравили.

perestarok 20 марта 2018 | 13:13

"Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах"

Ещё одна Моська вякнула. У англосаксов получит зачёт.

ostapbey 20 марта 2018 | 13:27

perestarok: Моськва сама?? Или Песков пургу на слона пустил от себя лично??

ha12raz 20 марта 2018 | 13:15

Сказал бы "на тебе поздравление и от.......итесь".

peresvet73 20 марта 2018 | 13:15

Кому этот Путин уже нужен... Ну, сидит и сидит себе в Кремле, пока не помрёт.

svirepyi_gary 20 марта 2018 | 13:18

Польша завсегда входила в состав России.
И ещё в 1939 годе мы совместно с фюрером закрепили этот факт.
Давно пора обтереть русские сапоги об варшавские лопухи.

demokratru 20 марта 2018 | 13:18

мы прям так расстроены, так расстроены, что кушать не можем....

jblack2 20 марта 2018 | 13:24

Так, объяснительную на стол!
Почему ты Анджей превратился в Человека Мало Образованного?..

alex55 20 марта 2018 | 13:26

Дебилы, б.. Никакой чуткости к ранимой русской душе из питерской подворотни....

tks 20 марта 2018 | 13:27

Интересно, а когда Ботокс в Ад скопытится, соревнование будет, кто раньше всех с этим народ мордорашкин поздравит?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 521 6 5185 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 339 6 6235 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Внешняя политика России. Взгляд из совхоза имени Ленина На самом деле единственный способ добиться, чтобы с нами считались, – это иметь мощную экономику и могучую армию. Наши западные «партнеры» плевать хотели на международные договоры. Они признают только силу…

5 232 6 23601 13.03
Kобщество, политика, экономика, рф, власть, мнения
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 219 6 12512 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 100 6 6465 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 114 6 7493 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 92 6 6258 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 210 6 15363 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

18 марта и «непришедшие несогласные» Что дальше? А дальше — делаем то, что должны, и случится, чему суждено. Поднимаем свой голос против безобразий власти. Да, пока нас ждет продолжение зимы. Значит, будем приближать весну…

5 104 6 7977 08:11
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Ирина Воробьёва журналист Эхо Москвы

Я не умею быть тишиной, пусть даже и протестной Для меня протест всегда голос…

5 142 6 11496 15.03
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 65 6 5598 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Ксения Собчак кандидат в президенты России

Удалось завершить марафон с памятной табличкой на доме Немцова Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города…

5 95 6 8420 14.03
Kнемцов, политика, общество, память, мнения
Блоги

Елена Громова директор ГБУ МФЦ Москвы

Любые махинации исключены Действия одного конкретного лица никто не отслеживает. И да, на руках у жителя может оказаться сколько угодно много отрывных талонов. Однако это пустая трата времени…

5 86 6 21465 13.03
Kвыборы, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 178 6 16028 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Павел Грудинин кандидат в президенты РФ

Шпиономания в Англии. Российское руководство должно проявить твердость Лондон хочет использовать скандал чтобы оправдать все усиливающуюся враждебность Запада по  отношению к России, и чтобы отвлечь внимание от сложной экономической ситуации, которая будет усугубляться…

5 153 6 14201 15.03
Kполитика, власть, великобритания, общество, мнения
Блоги

«Нежданчик», «Горыныч», «Карась»: интернет-пользователи выбирают названия для новых видов вооружения На сайте Минобороны начался финальный этап голосования за названия для трех новейших видов вооружения…

5 61 6 5705 14.03
Kармия, оружие, видео, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Австралиец утверждает, что ему удалось найти пропавший 4 года назад малазийский Боинг По его словам, это удалось сделать с помощью изображений NASA и Google Maps…

5 8 6 34172
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 160545 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 111 6 11298 19.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Искусство убивать, или Кремлевские шалости Искусство убивать, или Кремлевские шалости Российской публике очень нравится, когда Россия кого-то оккупирует, захватывает бомбит. Это всегда приводит в восторг…

5 252 6 307634 15.03
8читать ;смотреть
Kрф, спецслужбы, видео, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 302 6 186723 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6803649
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3357698

Сегодня в эфире