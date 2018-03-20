Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах
Как заявил представитель канцелярии польского лидера, Кшиштоф Щерский, президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений пока не оглашены даже официальные итоги выборов.
При этом он не исключил, что польский лидер направит формальные дипломатические поздравления путину в момент вступления в должность.
Польский президент, вслед за премьер0-министрмо Великобритании Терезой Мей, решил не посещать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
roqswen 20 марта 2018 | 13:05
ну с поляками то всё понятно.. почему до сих пор молчат главные друзья путлера: науру и вануату??
gordy 20 марта 2018 | 13:12
Он кислых яблок объелся?
danko_fuflo 20 марта 2018 | 13:24
roqswen: свинорыл.
rsilk 20 марта 2018 | 13:15
roqswen: Интересно, Медведев отправил фотографию бюллетеня Путину?
mikhail_spb_ 20 марта 2018 | 13:07
Они что, решили снова довести нацдилера до слёз своим неуважением?
Ведь в ответ он может показать новые мультики про ядерные ракеты!
pablo_moderator 20 марта 2018 | 13:12
mikhail_spb_:
ты уже видишь , но чёрно-белые , раскрась сейчас же ! Смогёшь ?
traviliberalovgazamiudushlivami 20 марта 2018 | 13:09
Вантузов начальник унитазов командир, пшеки что с них взять.
sveklotron_7 20 марта 2018 | 13:10
Да пох....Китайский и Индийский лидеры поздравали. Где Китай и где пшеки.
sveklotron_7 20 марта 2018 | 13:12
Польша и еще 30 стран-лимитрофов - пиндосовские шавки. Они делают стойку на команду Хозяина.
Поздравления от такого говна были бы даже неприятны.
А все суверенные независимые страны плюющие на окрики из Вашингтона - все поздравили.
perestarok 20 марта 2018 | 13:13
"Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах"
Ещё одна Моська вякнула. У англосаксов получит зачёт.
ostapbey 20 марта 2018 | 13:27
perestarok: Моськва сама?? Или Песков пургу на слона пустил от себя лично??
ha12raz 20 марта 2018 | 13:15
Сказал бы "на тебе поздравление и от.......итесь".
peresvet73 20 марта 2018 | 13:15
Кому этот Путин уже нужен... Ну, сидит и сидит себе в Кремле, пока не помрёт.
svirepyi_gary 20 марта 2018 | 13:18
Польша завсегда входила в состав России.
И ещё в 1939 годе мы совместно с фюрером закрепили этот факт.
Давно пора обтереть русские сапоги об варшавские лопухи.
demokratru 20 марта 2018 | 13:18
мы прям так расстроены, так расстроены, что кушать не можем....
jblack2 20 марта 2018 | 13:24
Так, объяснительную на стол!
Почему ты Анджей превратился в Человека Мало Образованного?..
alex55 20 марта 2018 | 13:26
Дебилы, б.. Никакой чуткости к ранимой русской душе из питерской подворотни....
tks 20 марта 2018 | 13:27
Интересно, а когда Ботокс в Ад скопытится, соревнование будет, кто раньше всех с этим народ мордорашкин поздравит?