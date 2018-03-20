"Президент Польши Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах"

Как заявил представитель канцелярии польского лидера, Кшиштоф Щерский, президент не считает, что сейчас подходящее время для поздравлений пока не оглашены даже официальные итоги выборов.

При этом он не исключил, что польский лидер направит формальные дипломатические поздравления путину в момент вступления в должность.

Польский президент, вслед за премьер0-министрмо Великобритании Терезой Мей, решил не посещать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.