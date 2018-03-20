В «Аэрофлоте» опровергли информацию о том, что пилот авиакомпании пытался вылететь из Казани, будучи пьяным
В «Аэрофлоте» опровергли информацию о том, что пилот авиакомпании Вадим Кашин пытался вылететь из международного аэропорта «Казань» в Москву, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, которая распространяется телеграм-каналом «Mash», о том, что пилот воздушного судна рейса Казань-Москва находился в состоянии алкогольного опьянения", — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов.
М.Фетисов подчеркнул, что перед полетом пилот прошел медицинскую экспертизу, которая не выявила признаков алкогольного опьянения.
Ранее телеграм-каналом «Mash» сообщил о том, что рейс N1279 Казань-Москва авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на шесть часов из-за того, что медицинская комиссия перед вылетом установила, что пилот судна Вадим Кашин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии3
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roqswen 20 марта 2018 | 12:58
он был под коксом. пьяный - это враньё!
kriemsdik 20 марта 2018 | 13:00
Это он на радостях, что Пютин выиграл выборы в тяжелой неравной борьбе
income 20 марта 2018 | 13:06
Кому страшно летать, многие выпивают )