В «Аэрофлоте» опровергли информацию о том, что пилот авиакомпании пытался вылететь из Казани, будучи пьяным

В «Аэрофлоте» опровергли информацию о том, что пилот авиакомпании Вадим Кашин пытался вылететь из международного аэропорта «Казань» в Москву, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, которая распространяется телеграм-каналом «Mash», о том, что пилот воздушного судна рейса Казань-Москва находился в состоянии алкогольного опьянения", — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Максим Фетисов.

М.Фетисов подчеркнул, что перед полетом пилот прошел медицинскую экспертизу, которая не выявила признаков алкогольного опьянения.

Ранее телеграм-каналом «Mash» сообщил о том, что рейс N1279 Казань-Москва авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на шесть часов из-за того, что медицинская комиссия перед вылетом установила, что пилот судна Вадим Кашин находился в состоянии алкогольного опьянения.