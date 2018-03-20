Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России.
Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.
На ней у Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами, он произносит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».
Комментарии28
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roqswen 20 марта 2018 | 12:42
карикатура на карикатуру ))
danko_fuflo 20 марта 2018 | 12:43
roqswen: свинорыл.
in_cat_we_trust 20 марта 2018 | 13:12
danko_fuflo: путолиз
dorin1987 20 марта 2018 | 12:47
roqswen: Сейчас прибегут путиноиды и скажут, что над святынями - пророком и переназначением царька РФ смеяться нельзя.
danko_fuflo 20 марта 2018 | 12:50
dorin1987: пока только кокломорды ваши свинорыловские прибежали.
eternity88 20 марта 2018 | 12:50
dorin1987: А "предатели сами загнутся... и 30 сребреников колом в горле встанут" (с) В.В.Путин
igorrrpadlowitchs 20 марта 2018 | 12:49
roqswen: не хватает на заднем плане стада баранов !
vezdehod 20 марта 2018 | 12:50
Точное попадание в Цель - как в советском "Крокодиле".
olegleon 20 марта 2018 | 12:44
и никто их за это не расстреляет, не посадит, не вышлет из страны
kindman_a 20 марта 2018 | 12:49
olegleon:
А попробуй у нас в "Российской газете", да? :-)))
olegleon 20 марта 2018 | 12:53
kindman_a: т.е. Вы действительно считаете, что в РГ карикатуру на французские выборы никто не даст разместить?
pablo_moderator 20 марта 2018 | 12:55
kindman_a:
слыхал , в каждую американскую деревню по новому томографу и медсестре завезли ! Во , как !
pablo_moderator 20 марта 2018 | 12:57
kindman_a:
а РГ и эбдо , тождественно равны ? ничего , что я так сложно ?
nitsahon 20 марта 2018 | 12:44
что-то не слышно комментариев МИД о посягательстве на интересы России..
sveklotron_7 20 марта 2018 | 12:46
Алексей Навальный - единственный демократ....в мире
chapter_2 20 марта 2018 | 13:02
sveklotron_7: А.Навальный доволен: 33% всех избирателей России участвовали в Забастовке избирателей.
stoned_fox 20 марта 2018 | 13:27
chapter_2: 33% процента не голосуют на любых выборах, независимо есть Навальный или нет.
dr_nemos 20 марта 2018 | 12:46
в точку....российский "выборный" идиотизм достоин смеха....презрительно-брезгливого.
severnaj 20 марта 2018 | 12:48
А чо, в наших СМИ не покажут? Низззя, на царя-то ?
wrongway1 20 марта 2018 | 12:55
severnaj: по Симоньян он уже вождь..хотелось у неё спросить-- племён дикарей?
sg76g 20 марта 2018 | 12:49
Как бы от франков провокац2ий не последовало. Если кто-нибудь забежит в редакцию с калашниковами, то визгу в Европке может быть много. Но не должны, не англия чай..
kriemsdik 20 марта 2018 | 12:52
sg76g: когда к вам на Оптиков забегут вы того.. не визжите тоже.
ox1 20 марта 2018 | 12:55
sg76g: Да, ведь "калаш" - российский бренд, значит, виновного и искать н е надо. Старуха Мэй, костяная нога и " праативный" Джонсон свидетелями будут.
severnaj 20 марта 2018 | 12:55
sg76g: Узбагойся, только бы вам и бегать с "калашниковами", да с дихлофосом. От вашего презика уже шарахаются все, как от прокаженного.
spec71205 20 марта 2018 | 13:01
Необходимо главредом этой газеты назначить латынину. Думаю через неделю сотрудников этой газеты расстреляют. ..редакцию сожгут. ..а саму обезьяну поместят психиатрический госпитал .
greeg1 20 марта 2018 | 13:09
Эка невидаль карикатура. В России путин каждый день пантомиму на российского президента миллионам зрителей бесплатно показывает.
bratec_kot 20 марта 2018 | 13:10
По сути карикатура верная, но не смешная. А значит не талантливая. Даже улыбку не вызвала(((((
ly4_sveta 20 марта 2018 | 13:18
А где сама карикатура? Почему только описание
,,картины"? Вот в том и разница диктатуры и демократии.
На словах звучит постно, у Шендеровича все круче в
тысячу раз. Но, нет пророка в Отечестве своем и остается
только заниматься пересказами чужой прессы, да
еще истерики мидовской хабалки не хватает с
патриотическим стадом продажных холуев. Затравят и
в прямом, и в переносном смысле слова.